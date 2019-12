Consumenten vinden Nutri-Score goed idee

Nieuws|Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een ruime meerderheid van de consumenten positief is over Nutri-Score. De Consumentenbond roept staatssecretaris Blokhuis op om voor Nutri-Score te kiezen en doet aanbevelingen voor een succesvolle introductie.

De Consumentenbond vroeg ruim 1000 consumenten naar hun mening over Nutri-Score. 76% van de ondervraagden is het (helemaal) eens met de stelling ‘Het is een goede zaak als Nutri-Score op producten wordt vermeld’, slechts 5% is het hier (helemaal) niet mee eens.

Ook nam de Consumentenbond interviews af in een supermarkt waarbij producten waren voorzien van Nutri-Score, om inzicht te krijgen in hoe consumenten dan kiezen en welke informatie ze daarbij nodig hebben.

Aanbevelingen

Op basis van beide onderzoeken doet de Consumentenbond aanbevelingen voor een succesvolle introductie van Nutri-Score. Zo is het belangrijk dat een onafhankelijke instantie voorlichting geeft over het systeem en is het essentieel dat alle fabrikanten en supermarkten meedoen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Uit de onderzoeken blijkt overduidelijk dat consumenten Nutri-Score willen. Dit ondersteunt ons pleidooi. Wij willen Nutri-Score op alle voedingsmiddelen, zodat consumenten in één oogopslag een realistisch beeld krijgen van de voedingswaarde.'

Oproep

Zoals afgesproken in het Preventieakkoord wordt dit najaar besloten welk voedselkeuzelogo in Nederland wordt ingevoerd. De Consumentenbond roept alle fabrikanten op hun steun voor Nutri-Score uit te spreken. Supermarkten en sommige fabrikanten hebben al aangegeven voorstander te zijn van Nutri-Score. Zo start Albert Heijn een praktijkproef in één van zijn filialen in Den Haag.

Over Nutri-Score

In Frankrijk, België en Zwitserland wordt Nutri-Score al gebruikt om een totaaloordeel te geven over de voedingswaarde van een product van A (groen) tot E (rood).

Ook Duitsland kondigde onlangs aan het logo in te voeren. Consumenten die willen dat Nutri-Score in heel Europa op de verpakkingen komt, kunnen het Europees Burgerinitiatief Pro-Nutri-Score tekenen.

