Ontbijtgranen langs de Nutri-Score-meetlat

Voor veel mensen zijn ontbijtgranen een vast onderdeel van het ontbijt. Het aanbod in de supermarkt is enorm. Hoe weet je wat een gezonde keuze is? Nutri-Score helpt je daarbij.

Werkelijk gezond?

Als je de verpakking moet geloven, zijn ontbijtgranen stuk voor stuk supergezond. In werkelijkheid is dat zeker niet zo. Welke zijn echt gezond en welke minder? Om dat inzichtelijk te maken, kenden wij het voedselkeuzelogo Nutri-Score toe aan 50 soorten ontbijtgranen:

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Nederland kiest Nutri-score! Onze campagne is succesvol. De staatssecretaris heeft gekozen voor de invoering van Nutri-score. Daarmee wordt kiezen een stuk makkelijker. Maar we zijn er nog niet. Om Nutri-score op de verpakking te krijgen hebben we de steun van Europa nodig. Jij kunt, net als 13.000 anderen, meehelpen door het burgerinitiatief te ondertekenen. We zijn al ruim over de helft van de stemmen. Ja, ik teken het burgerinitiatief Pro-Nutri-Score

Zoek de verschillen

Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren. Nutri-Score helpt je een gezonde keuze te maken.

Zo bestaat de biologische cornflakes van Albert Heijn nagenoeg puur uit mais. Deze krijgt dan ook Nutri-Score A. De cornflakes van Kellogg’s daarentegen bevat per 100 gram ruim 1 gram zout en 8 gram suiker. Deze krijgt daarmee een score C en is dus een ongezondere keuze.

De Quaker Granola Pecan & Brazil Nuts en de Eat Natural Super Granola Pinda's, Amandelen & Kokosnoot zien er allebei gezond uit. Afgaand op de voorkant verwacht je niet dat de granola van Eat Natural veel meer verzadigd vet bevat en daarmee een D scoort. De granola van Quaker is met een A duidelijk veel gezonder.

Het bekende Brinta Volkoren Graanontbijt heeft op een snufje zout na geen ongezonde toevoegingen en krijgt een A. Brinta Drinkontbijt bevat ruim 20% toegevoegde suikers en krijgt een B. Afgaande op de verpakkingen zou je toch denken dat deze producten even gezond zijn. Ondanks de toegevoegde suikers krijgt het drinkontbijt een B. Dit komt onder meer omdat het veel vezels bevat.

Genoeg gezonde keuze

Er zijn genoeg gezonde ontbijtgranen te vinden in de supermarkt. Van de 50 die wij bekeken, scoorden er 22 een A. Dat is maar liefst 44%. Ze bevatten veel vezels en eiwitten, en maar weinig suikers, verzadigd vet en zout. Denk aan onbewerkte producten zoals havermout, Brinta en cornflakes.

Maar ook voor de liefhebbers van muesli, granola en zelfs krokante muesli zit er genoeg gezonds tussen. Zo krijgen de Jumbo Crunchy Muesli rood fruit en Quaker Cruesli Nut Mix een A. Met rond de 10% suiker bevatten ze een relatief bescheiden hoeveelheid zoetigheid. Ook het gehalte verzadigd vet is laag. In de tabel (pdf) is precies te zien welke Nutri-Score de 50 ontbijtgranen krijgen.

Lees ook: Ontbijtgranen voor kinderen langs de Nutri-Score meetlat

Minder gezonde keuze

Suiker

Aan ontbijtgranen zijn regelmatig flink wat suikers toegevoegd. Zo bevat krokante muesli, zoals Quaker Cruesli, vaak veel toegevoegde suiker zoals honing. De Dorset Cereals cranberry, cherry & almond bevat met 31% verreweg de meeste suikers van allemaal en krijgt een C.

Deels gaat het om suikers uit het gedroogde fruit, voornamelijk rozijnen. Fruit is gezond, maar het fruit in ontbijtgranen is altijd gedroogd en daardoor zijn de van nature aanwezige suikers extra geconcentreerd. Veel gedroogd fruit betekent dus ook veel suikers. Het Voedingscentrum geeft aan dat meer dan 20% gedroogd fruit in ontbijtgranen ongezond is.

Verzadigd vet

In ontbijtgranen zit, naast suiker, vaak flink wat verzadigd vet. Gemiddeld zo’n 2,5%. Vooral in producten met kokos, cacao-nibs of chocolade loopt de hoeveelheid verzadigd vet snel op. Kokos en cacao-nibs bevatten van nature veel verzadigd vet (respectievelijk 30% en 60%).

In chocolade zit naast veel verzadigd vet ook nog veel suiker. Holie granola kokos & cacao nibs en Eat natural super granola pinda’s, amandelen & kokosnoot bevatten om die reden met 8% het meeste verzadigd vet van allemaal. Ze krijgen dan ook een C en een D.

Zout

In tegenstelling tot een ontbijtje met brood bevatten ontbijtgranen vaak weinig tot geen zout. Maar die vlieger gaat niet altijd op. 9 producten bevatten per 100 gram meer dan een halve gram zout. Dat zijn vooral flakes, zoals cornflakes en zogenoemde bran flakes. Vooral bij de merken Kellogg’s en Albert Heijn is dat vaak het geval.

Benieuwd wat nou een goede, gezonde samenstelling is van ontbijtgranen? Lees het artikel Ontbijtgranen, gezonde keuze of niet?

Zo hebben we ontbijtgranen geselecteerd

We pasten de berekening van Nutri-Score toe op 50 ontbijtgranen. Grotendeels afkomstig uit het overweldigende aanbod van de 2 grootste supermarkten: Albert Heijn en Jumbo. Alle categorieën zijn vertegenwoordigd, waaronder pap, (krokante) muesli, havermout en granola. Hoe groter het aanbod van een merk, hoe breder vertegenwoordigd in onze selectie.

