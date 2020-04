Vegetarisch broodbeleg langs de Nutri-Score-meetlat

Vegetarisch broodbeleg is beter voor dier en milieu dan vlees, maar is het ook gezonder? Nutri-Score helpt je kiezen.

Werkelijk gezond?

Magere vleeswaren zoals kipfilet en ham bevatten veel zout en krijgen een Nutri-Score D. Vette soorten zoals salami en smeerworst bevatten ook nog eens veel verzadigd vet en calorieën en scoren een E. Kun je dan beter kiezen voor een vegetarische variant? Om dat inzichtelijk te maken kenden wij het voedselkeuzelogo Nutri-Score toe aan 33 soorten vegetarisch broodbeleg.

Wat is Nutri-Score ? Nutri-Score is een voedselkeuzelogo. Het geeft met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel over de voedingswaarde van een product. De Nutri-Score wordt berekend op basis van: suiker

zout

vet

eiwitten

vezels

caloriën fruit

groente

noten

peulvruchten

caloriën Lees alles over Nutri-Score

Gezondste keuze

Vijf van de 6 geteste soorten vegetarische filet americain krijgen een Nutri-Score C en één (die van Jumbo) zelfs een A. De reguliere niet-vegetarische variant scoort een D.

Bij vegetarische (kip)filet en ham is het vergelijkbaar: vaak krijgen deze producten een C en soms een A. Een uitzondering op de regel is de vegetarische filet van Garden Gourmet. Die krijgt net als ‘echte’ kipfilet een D.

De 33 vegetarische tegenhangers van vleeswaren hebben nagenoeg allemaal een gezondere samenstelling dan vlees. Toch gaat het te ver om vegetarisch broodbeleg als gezond te bestempelen. Ze voldoen geen van alle aan de richtlijnen die het Voedingscentrum opstelde voor de Schijf van Vijf. Het zoutgehalte is hierbij het grootste probleem.

Minder gezonde keuze

Te veel zout

Gemiddeld bevat vegetarisch broodbeleg bijna 2 gram zout per 100 gram. In ‘echte’ vleeswaren zit slechts iets meer zout. In beide gevallen zit dat ruim boven de grens van het Voedingscentrum. Die vindt dat kant-en-klare vleesvervangers niet meer dan 1,1 gram zou zouden moeten bevatten. Alleen de Quorn Vegetarian Pepperoni voldoet hieraan. De boterhamworst van De Vegetarische Slager is met 3 gram het zoutst.

Verzadigd vet uit kokosolie

In de meeste vegetarische producten zit zonnebloem-, raapzaad- of koolzaadolie die net als olijfolie vooral uit onverzadigde vetten bestaan. Een aantal vegetarische smeerpatés en smeerworsten vormt hierop een uitzondering. Die bevatten wél veel verzadigd vet, waardoor ze niet of nauwelijks gezonder zijn dan de vleesvariant.

In de smeerpatés van Zonnatura, Unox en De Vegetarische slager zit zelfs meer verzadigd vet dan in smeerpaté van vlees. Kokosolie is hier de boosdoener. Ondanks dat dit een plantaardige olie is bestaat het voornamelijk (85%) uit verzadigd vet.

Zonder ijzer en B12

Alleen de vegetarische crème américain van Smaeck en de Vega paté van Vivera zijn verrijkt met vitamine B12 of ijzer. Opvallend, omdat aan vleesvervangers bij de warme maaltijd wel vaak B12 en ijzer zijn toegevoegd.

Uit de test vegaburgers bleek in een vegaburger vaak 2,1 mg ijzer en 0,38 mcg vitamine B12 te zitten. Fabrikanten laten ons bij navraag vaak weten dat vegetarische vleeswaren vaak gegeten worden om af en toe vlees te vervangen. De vegetarische vleeswaren zijn geen volwaardige vleesvervangers. Daarom is het uit voedingskundig oogpunt niet nodig om B12 en ijzer toe te voegen.

De producten van Fit Food, VegAndum, Wheaty en Zonnatura zijn biologisch, waardoor ze aan andere regels gebonden zijn. Een daarvan is het niet mógen toevoegen van vitamines en mineralen.

Alle resultaten

In onderstaand overzicht kun je van de 33 soorten vegetarisch broodbeleg terugvinden welke Nutri-Score erbij hoort.

Zoek de verschillen

Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren. Nutri-Score helpt je een gezondere keuze te maken.

Salami

Salami heeft nooit een gezonde samenstelling en krijgt daarom steevast een Nutri-Score E. Ben je op zoek naar een vegetarische vervanger van salami dan kom je sowieso uit op een product dat een gezondere samenstelling heeft dan vlees. Het maakt het voor je gezondheid nog wel uit of je kiest voor het merk Wheaty of Veggi Deli met score C of Quorn met een Nutri-Score B.

Filet americain

De ‘filets americain’ van Jumbo en Smaeck lijken van de buitenkant erg op elkaar. Toch zijn ze wezenlijk anders. Die van Jumbo is op basis van wortelpulp en bevat weinig zout. Goed voor een A. Smaeck is van melk gemaakt en bevat flink wat calorieën en zout. Daardoor een C.

Gegrild gehakt

Gegrild gehakt bevat normaal gesproken veel verzadigd vet en zout en daarmee de laagste Nutri-Score. Het vegetarische gehakt van Garden Gourmet heeft met score D slechts een iets gezondere samenstelling. Een soortgelijk product van Albert Heijn scoort met een B een stuk beter.

Zo hebben we getest

We pasten de berekening van Nutri-Score toe op van 33 soorten vegetarische vleeswaren verkrijgbaar in de supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Ekoplaza. De Nutri-Score hebben we berekend op basis van de informatie op het etiket.

Lees ook