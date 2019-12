Alcoholvrij bier: welke is de lekkerste?

Test|Op het terras in de zon genieten van een biertje, maar dan zónder alcohol. Van pils tot radler: bier zonder alcohol wint duidelijk aan populariteit. Hoog tijd voor een smaaktest dus. Wij schonken voor 41 personen 10 verschillende varianten van het gewone alcoholvrije pils in en vroegen wat zij vonden van de smaak.

Update november 2018

Dit is een test uit 2017. De samenstelling van het geteste bier kan inmiddels zijn gewijzigd.

De lekkerste

Heineken heeft nog maar kort alcoholvrij bier in het assortiment. Toch scoort Heineken 0.0 hoge ogen. Net als het biologische Budels 0,0% komt hij als lekkerste uit de smaaktest. Beide komen aardig in de buurt van echt pils. Heineken 0.0 wordt omschreven als ‘Puik alcoholvrij biertje!’ en ‘Het biertje smaakt fris en is dorstlessend’. Budels is een ‘Goed alternatief voor bier met alcohol’.

De verliezer: zuur en bitter

De verliezer is Bavaria 0.0% original. Al noemt deze bierbrouwer zichzelf ‘de onbetwiste no.1 in alcoholvrij bier’. Daar zijn onze proevers het duidelijk niet mee eens. Samen met Warsteiner wordt Bavaria het minst gewaardeerd. Bavaria vindt men te zuur en Warsteiner is wat te bitter en heeft te weinig biersmaak.

Top 10

Onze proevers van het testpanel kwamen uiteindelijk tot deze top 10:

Heineken 0.0: lekker fris Budels malt 0,0%: een mooi biertje Amstel 0.0%: kleur iets te licht Budweiser Budvar B:Free (max 0,5% alcohol): weinig schuim Grolsch 0.0%: mooie schuimlaag Erdinger alkoholfrei (< 0,5% alcohol): te wrang Jupiler 0,0%: erg donker Palm N.A (< 0,25% alcohol): slaat snel dood Bavaria 0.0% original: erg zuur Warsteiner alkoholfrei (< 0,5% alcohol): te bitter

Hoe wordt alcoholvrij bier gemaakt?

Alcoholvrij bier maken kan op 2 manieren:

Met vergisting

Net als bij normaal pils ontstaat er alcohol. Deze wordt er later echter uitgehaald.

Zonder vergisting

Er ontstaat geen tot nauwelijks alcohol door een ander soort gist te gebruiken en het bier op heel lage temperatuur te brouwen.

Beide methoden zijn geschikt voor een goed alcoholvrij pilsje. Heineken en Budels gebruiken allebei een andere methode. Maar hoe goed de brouwers hun best ook doen, alcoholvrij bier zal nooit helemaal hetzelfde smaken als gewoon pils. Alcohol heeft namelijk een grote invloed op de smaak.

Feiten en fabels over alcoholvrij bier

Alcoholvrij betekent dat er helemaal geen alcohol in zit.

Fabel - In Nederland mogen bieren tot 0,1% alcoholvrij heten. Veel merken laten met de term 0.0 zien dat er helemaal geen alcohol in het bier zit. Voor buitenlands bier dat in Nederland wordt verkocht zijn de regels anders. Het Duitse Warsteiner en Erdlinger ‘alcoholfrei’ bier bevatten bijvoorbeeld 0,5% alcohol. Wil je helemaal alcoholvrij, lees dan dus goed het etiket voor je het blikje of flesje opentrekt.

Je mag autorijden als je bier met 0,5% alcohol drinkt.

Feit - Onderzoek laat zien dat na het in korte tijd drinken van 6 tot 8 glazen ‘alcoholvrij’ bier met 0,5% alcohol, het alcoholpromillage in het bloed niet of nauwelijks stijgt. Bij normaal gebruik kun je dus gerust autorijden.

Als je zwanger bent kun je bier drinken als er alcoholvrij opstaat.

Fabel - Zeker voor buitenlandse bieren gaat dit niet op. In sommige landen mag er tot 0,5% alcohol zitten in alcoholvrij bier. Voor Nederlandse merken geldt dat er maximaal 0,1% alcohol in mag zitten. Het Voedingscentrum raadt aan bij zwangerschap het zekere voor het onzekere te nemen en te kiezen voor bieren waar 0.0 of 0,0% opstaat. Hier zit helemaal geen alcohol in

Alcoholvrij bier is een ideale sportdrank

Fabel - Alcoholvrij bier is een goede dorstlesser, maar niet de ideale sportdrank. Daarvoor bevat het te weinig natrium. Natrium zorgt ervoor dat het vocht beter wordt opgenomen en wordt vastgehouden in het lichaam.

Alcoholvrijbier en gewoon bier bevatten evenveel calorieën

Fabel - Pils is met 105 kcal per glas (25 cl) een energierijk drankje. Het bevat evenveel calorieën als cola. Hierbij is niet suiker of eiwit (4 kcal per gram) de grootste energieleverancier, maar alcohol (7 kcal per gram). Alcoholvrij bier bevat wel iets meer suiker, maar geen alcohol. Een glas alcoholvrij bier levert gemiddeld dan ook maar 60 kcal per glas. We spreken niet voor niets van een 'bierbuikje'.

