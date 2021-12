Opmerkelijke ingrediënten in kruidenmixen

Een kant-en-klare kruidenmix is handig voor een gerecht met kruiden die je afzonderlijk weinig gebruikt. Of als je niet weet welke kruiden goed samengaan. Helaas krijg je niet altijd waar voor je geld. Veel mixen zitten vol met goedkope vulling, terwijl de verpakking vaak allerlei moois beloofd.

Wat zit erin?

We bekeken diverse kruidenmixen van verschillende merken. Zoals mixen voor vlees, vis, maaltijden en sauzen. Anders dan je zou verwachten voeren kruiden en specerijen vaak niet de boventoon. Zo bevat de kruidenmix voor gehakt van Jumbo slechts 0,04% kruiden en zitten er in de stoofmix runderlapjes van Maggi zelfs helemaal geen kruiden en specerijen.

Fabrikanten gebruiken een aantal goedkope ingrediënten om dit gemis op te vangen. Dat zijn zout, paneermeel, suiker en groentepoeder.

Vaak veel zout

Bijna iedereen heeft zout in huis. Je kunt het prima zelf naar smaak toevoegen. Toch zitten ook kruidenmixen bomvol met deze goedkope smaakmaker.

Mixen voor vlees bevatten het meeste zout, tot maar liefst 77%. Dat is niet alleen zonde van je geld. Het is ook slecht voor je gezondheid. Je krijgt namelijk te makkelijk te veel zout binnen.

Neem bijvoorbeeld de mix voor 'kip traditioneel' van Verstegen. Die bevat 69% zout. Als je een portie kip volgens het etiket bereidt, krijg je 3,5 gram zout binnen. Dat is meer dan de helft van de geadviseerde maximale hoeveelheid van 6 gram zout per dag. Dit soort zoute mixen draagt ertaan bij dat zo’n 80% van de Nederlanders te veel zout binnenkrijgt.

Mixen vol zout:

Merk & type %zout kiloprijs Lidl Kania Mix voor gehakt 77 €6 Lidl Kania Aromafond condiment (smaakverfijner) 74 €4 Aldi De kruidencompany Mix voor gehakt 75 €6 Verstegen Mix voor speklapjes 75 €25

Paneermeel & suiker

In veel mixen voor vlees vinden we grote hoeveelheden paneermeel. Vooral bij kruidenmixen in zakjes.

Dit is geen gek ingrediënt. Het geeft stevigheid aan een gehaktbal. Maar fabrikanten moeten hier wel transparanter over zijn. Een mix vol met paneermeel een kruidenmix noemen of paneermeel niet vermelden op de voorkant is misleidend. Ook gezien de prijs van dit soort mixen. Paneermeel kost hooguit een paar euro per kilo. Sommige kruidenmixen voor vlees kosten al snel €20 à €30. Dat terwijl ze voor 60 tot 80% uit paneermeel bestaan.

Ook suiker is een goedkoop vulmiddel. Zo bevatten veel salademixen van Calvé voornamelijk suiker en hooguit 12% kruiden. Silvo doet glucose in de stamppotmixen voor boerenkool, andijvie en hutspot. Onnodig lijkt ons. Wie wil er nou suiker in de stamppot?

Mixen vol (paneer)meel en suiker:

Merk & type aandeel kiloprijs Jumbo Kruidenmix voor gehakt slagersrecept 79% paneermeel €23 Maggi Stoofmix runderlapjes 62% meel €30 Calvé Salademix Italiaanse kruiden circa 50%* toegevoegde suikers €55 Silvo Mix voor stamppot boerenkool circa 40%* toegevoegde suikers €40

*Dit is een schatting. De fabrikant geeft geen openheid over de precieze hoeveelheid.

Groentepoeder

Groentepoeder is een veelgebruikte opvuller in diverse mixen. Ook dat is goedkoop. Zo bestaat de mix voor zalm van Verstegen voor 59% uit ui. Daar betaal je wel €60 per kilo voor. Verstegen 'Pure specerijenmengeling Napoli' blijkt vooral uit tomatenpoeder te bestaan.

Het gebruik van groentepoeders zien we ook bij andere merken, zoals Silvo. Vooral de vis- en vleesmixen zonder toegevoegd zout van dit merk vallen op. Die kosten ruim €100 per kilo terwijl ze hoofdzakelijk uit uienpoeder bestaan. Op de voorkant van de verpakking wordt meestal met geen woord gerept over groentepoeder.

Mixen vol groente:

Merk & type aandeel kiloprijs Verstegen Mix voor zalm met dille 59% ui €60 Verstegen Italian blend voor pasta circa 45%* ui, tomaat en prei €50 Euroma Mexicaanse kruiden bonen circa 40%* ui en tomaat €50 Verstegen Pure specerijen mengeling Napoli circa 32%* tomaat en sjalot €85

*Dit is een schatting. De fabrikant geeft geen openheid over de precieze hoeveelheid.

Misleiding

Knollen voor citroenen verkopen. Dat gevoel krijgen wij bij de resultaten van dit onderzoek. Je verwacht bij kruidenmixen vooral kruiden en specerijen, geen groentepoeder of paneermeel. Met onze actie Kletsplaatjes strijden we al jaren tegen dit soort misleiding.

Dat het eerlijker en gezonder kan laat het merk Souq zien. Zij verkopen wél pure kruiden en specerijen.

Ook bij de mixen van Euroma hoef je niet bang te zijn voor zout, of paneermeel. Maar met de claims ‘100% pure en natuurlijke kruiden en specerijen’ en ‘Pure kruidenmelange’ in combinatie met soms veel groentepoeder is dit merk ook niet altijd even eerlijk.