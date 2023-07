Weinig informatie over afgebakken broodjes

Dit artikel is gebaseerd op het artikel 'Verse supermarktbroodjes' uit de Consumentengids van oktober 2022.

Vers afgebakken broodjes

In supermarkten vind je tegenwoordig veel vers afgebakken broodjes in het schap. Denk aan pistolets, rustieke bollen en triangels. Omdat je ze vers in een zak stopt, zit daar geen etiketinformatie op.

Andere regels

Op het etiket van voorverpakte producten moet informatie staan over bijvoorbeeld de ingrediënten en voedingswaarde. Maar dat hoeft niet voor verse producten die je zelf verpakt. Toch zou het nuttig zijn als supermarkten die informatie gewoon kunnen geven.

Het is wel verplicht om bij het schap te vermelden of de afgebakken broodjes wit, bruin of volkoren zijn. Namen zoals desem, spelt, rustiek, bourgondisch, luxe en volgranen zeggen daar niets over.

Geverfde broodjes

Witbrood wordt vaak donker gekleurd met bijvoorbeeld mout. Door die kleur denk je misschien dat het gezond is. Maar dat zegt dus niets. Alleen met de termen wit, bruin en volkoren weet je echt waar je aan toe bent.

Wij onderzochten in verschillende supermarkten welke informatie beschikbaar is bij vers afgebakken broodjes.