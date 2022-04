Test aardbeienspread

Vruchtenspread is ontstaan vanuit de vraag naar minder suiker in producten. Zo ook in jam. Maar een product mag van de wet alleen jam heten als er minimaal 35% fruit en 52% suiker in zit. Zit er minder suiker in? Dan noemen fabrikanten het bijvoorbeeld 'fruitspread', 'fruitbeleg' of 'vruchtenbereiding'.

Er is ook 'jam met verlaagd suikergehalte'. Dat is niet per se hetzelfde als vruchtenspread.