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Te weinig informatie bij online boodschappen

In online supermarkten ontbreekt vaak wettelijk verplichte voedingsinformatie. Daardoor kun je onvoldoende doordachte productkeuzes maken. De informatie is in geen enkele onderzochte webwinkel altijd volledig. Maar er is wel veel verschil. Welke supers doen het beter?
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Kajo Mo   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:25 oktober 2022

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Nuttige voedingsinformatie

Als je in de supermarkt staat, dan vind je op het etiket van voedselverpakkingen nuttige voedingsinformatie over het product. Denk aan de allergenen, ingrediënten en voedingswaarde. Daarmee kun je checken hoe gezond, veilig en duurzaam een product is. En je kunt producten met elkaar vergelijken.

Ook verplicht in de webwinkel

Europese regels verplichten fabrikanten om de voedingsinformatie op het etiket te vermelden. Als een supermarkt online zijn producten verkoopt, moet die informatie ook op de productpagina's in de webwinkel staan. Want ook daar wil je net zo goed geïnformeerd worden. En dus doordachte keuzes maken voordat je iets bestelt.

Geen echte webwinkels

Soms lijkt een website op een webwinkel. Je ziet bijvoorbeeld (een groot deel) van het productassortiment en je kunt producten toevoegen. Maar die komen hooguit in een virtuele boodschappenlijst terecht. Je kunt ze niet bestellen. Daardoor hoeven zulke websites niet de verplichte informatie te vermelden.

Lees meer in de Consumentengids

Wij onderzochten hoe volledig de verplichte voedingsinformatie is in 7 online supermarkten.

Hoe wij online supermarkten beoordelen

  • We bezochten de webwinkel van Albert Heijn, Jumbo, Plus, Hoogvliet, Coop, Ekoplaza en Picnic.
  • In totaal bekeken we meer dan 300 productpagina's in de webwinkels.
  • Elke productpagina beoordeelden we op 11 criteria. Elk criterium is informatie die verplicht aanwezig moet zijn.
  • Criteria zijn bijvoorbeeld allergenen, ingrediënten en voedingswaarde. Maar ook vermeldingen bij specifieke producten. Zoals herkomst, broodsoort, alcoholpercentage en bepaalde waarschuwingen.

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