Kajo Mo Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:25 oktober 2022
Als je in de supermarkt staat, dan vind je op het etiket van voedselverpakkingen nuttige voedingsinformatie over het product. Denk aan de allergenen, ingrediënten en voedingswaarde. Daarmee kun je checken hoe gezond, veilig en duurzaam een product is. En je kunt producten met elkaar vergelijken.
Europese regels verplichten fabrikanten om de voedingsinformatie op het etiket te vermelden. Als een supermarkt online zijn producten verkoopt, moet die informatie ook op de productpagina's in de webwinkel staan. Want ook daar wil je net zo goed geïnformeerd worden. En dus doordachte keuzes maken voordat je iets bestelt.
Soms lijkt een website op een webwinkel. Je ziet bijvoorbeeld (een groot deel) van het productassortiment en je kunt producten toevoegen. Maar die komen hooguit in een virtuele boodschappenlijst terecht. Je kunt ze niet bestellen. Daardoor hoeven zulke websites niet de verplichte informatie te vermelden.
Wij onderzochten hoe volledig de verplichte voedingsinformatie is in 7 online supermarkten.