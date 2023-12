Soja yoghurt gezonder dan het origineel

De uitkomst van ons onderzoek naar 30 plantaardige alternatieven voor yoghurt is volkomen duidelijk. Ga voor soja. In een bakje sojayoghurt zit niet alleen het meeste eiwit. Er zit ook weinig ongezond verzadigd vet in. En het bevat meestal geen suiker. Op dat laatste punt winnen ze het zelfs van het origineel. Want in melk, en dus ook yoghurt, zitten van nature best veel suikers (lactose). Aan de perfecte sojayoghurt is B12 en calcium toegevoegd.

Voor soja kappen ze toch regenwoud?

Ja, dat klopt. Maar de soja die in regenwoudgebieden verbouwd is, wordt gebruikt voor het maken van veevoer. De soja uit zuivelvervangers (en ook vleesvervangers) komt uit Europa of Canada. En daar vindt geen boskap plaats. Dus juist als je zuivel of vlees eet, draag je bij aan het verdwijnen van het regenwoud. Plantaardige yoghurt is juist een duurzame optie.

Knutselyoghurt, dat kan toch niet gezond zijn?

Dat knutselen valt best mee. De stap van sojamelk naar sojayoghurt is hetzelfde als hoe ze dat doen op de boerderij of in de yoghurtfabriek. Ook plantaardige melk laat zich prima fermenteren door het toevoegen van speciale melkzuurbacteriën. Het geknutsel zit hem vooral in het toevoegen van verdikkingsmiddel, vitamine B12 en calcium.

Kies niet voor kokos

Van kokosmelk yoghurt maken klinkt heel logisch. Lekker romig, maar ook veel verzadigd vet. Voor je bloedvaten niet zo best. Er zit ook nog eens nauwelijks eiwit in. En daarom voor de sporter, die voldoende eiwit wil eten, geen goed alternatief voor yoghurt.

Welke merk moet ik nou kiezen?

Wil je weten hoe gezond jouw favoriete plantaardige yoghurt is? Of welke sojayoghurt het gezondste is? Bekijk het gratis artikel 'Alternatieven voor yoghurt' (pdf) uit de Gezondgids van december 2023.

Zo hebben wij getest

We onderzochten 30 varianten voor yoghurt op plantaardige basis. De hoeveelheid eiwit, verzadigd vet, suikers en zout bepaalt hoe gezond wij het vinden. Mist er vitamine B12 en was er geen calcium aan toegevoegd? Dan straften we dat af met een aftrekpunt.