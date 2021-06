Test hummus met smaakjes

Test|Er zijn allerlei smaakjes hummus in de supermarkt. Van mango tot rode biet en ras el hanout tot zoete peper. Hoe gezond zijn ze? We bekeken de samenstelling van 78 bakjes hummus.

De supermarkthummussen hebben nauwelijks nog wat met het originele recept te maken. Ze bevatten veel minder kikkererwten en tahin. In de supermarkt vind je zelfs hummus die helemaal geen tahin bevat. Ook bevat supermarkthummus vaak ingrediënten die eigenlijk niet in hummus thuishoren.

Opvallend is dat vooral A-merken hummus maken met een ongezondere samenstelling. Zo scoort Maza met geen enkele hummus een A, zelfs niet met de less salt-variant. Met bepaalde huismerken heb je een grotere kans dat je een gezonde keuze maakt.

Welke merken hummus hebben we onderzocht?

Albert Heijn

Aldi

De Hobbit

Florentin

Holie

Jumbo

Lidl

Marqt

Maza

Menken

Ons Thuismerk

Plus

Hoe wij testen

We bekeken van 78 varianten hummus de samenstelling en voedingswaarde. We gaven geen testoordelen, maar berekenden op basis van het etiket op hoofdlijnen de Nutri-Score voor de verschillende categorieën hummus. In 2016 onderzochten we naturel-varianten. De resultaten van toen vergeleken we met de huidige resultaten van de naturel-varianten.