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Test margarine en halvarine

Test
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Het aanbod aan smeerbare vetten zoals margarines is enorm. Bij veel producten blijk je voornamelijk water op je brood te smeren. De informatie staat vaak verstopt op de achterkant van de verpakking. Hoe maak je toch een goede keuze? 
thomas cammelbeeck

Thomas Cammelbeeck   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:31 augustus 2021

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Margarine openingsbeeld

Wat opvalt in de test margarine en halvarine

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    Water op je brood

    Vet en water zijn de basis voor plantaardige boter. In veel gevallen koop je meer water dan vet. Goed voor de lijn, maar niet voor je portemonnee. Welke boterhamsmeersel bevat de grootste plas water? 

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    Gezonde en ongezonde vetten

    In plantaardige boters zit een mix aan gezonde en ongezonde vetten. Voor je gezondheid kun je het beste een smeersel kiezen met zo min mogelijk ongezond verzadigd vet.

    Een kuipje uit de test bevat maar liefst 46,5% verzadigd vet. Voor je gezondheid kun je deze maar beter laten staan. Gelukkig zijn er ook kuipjes te koop met een gezondere vetverhouding. 

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    Mooie verkooppraatjes

    De kuipjes staan vol met claims. Maar de meeste leuzen zijn vrij betekenisloos. Zo blijkt er in kuipjes waarop staat ‘met olijfolie’ soms maar weinig olijfolie toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de kreet ‘met roomboter’. Ook daar valt het percentage roomboter vaak tegen.
    En dan hebben we het nog niet eens over claims als ‘goede start’ en ‘bewust’ gehad. Want wat bedoelt een producent daar eigenlijk mee?

In deze test bekijken we smeersels in kuipjes op basis van plantaardige olie. Denk aan margarine en halvarine. Maar ook lightproducten. Deze verschillen in vet-, water- en zoutgehalte. 

De beste producten 

De kuipjes zijn ingedeeld op basis van de hoeveelheid water. Hoe hoger het watergehalte, hoe lager het vetgehalte. De producten zijn onderverdeeld in 4 tabellen:

  • Kuipjes die 20 tot 35% water bevatten 
  • Kuipjes die 35 tot 50% water bevatten
  • Kuipjes die 50 tot 65% water bevatten
  • Kuipjes die 65 tot 80% water bevatten

Binnen iedere categorie staan de kuipjes met de gezondste samenstelling bovenaan. Deze bevatten relatief weinig ongezond verzadigd vet en zout.

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