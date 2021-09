Test margarine en halvarine

De kuipjes staan vol met claims. Maar de meeste leuzen zijn vrij betekenisloos. Zo blijkt er in kuipjes waarop staat ‘met olijfolie’ soms maar weinig olijfolie toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de kreet ‘met roomboter’. Ook daar valt het percentage roomboter vaak tegen.

En dan hebben we het nog niet eens over claims als ‘goede start’ en ‘bewust’ gehad. Want wat bedoelt een producent daar eigenlijk mee?