Test margarine en halvarine

In plantaardige boters zit een mix aan gezonde en ongezonde vetten. Voor je gezondheid kun je het beste een smeersel kiezen met zo min mogelijk ongezond verzadigd vet.

Een kuipje uit de test bevat maar liefst 46,5% verzadigd vet. Voor je gezondheid kun je deze maar beter laten staan. Gelukkig zijn er ook kuipjes te koop met een gezondere vetverhouding.