Test margarine en halvarine

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:31 augustus 2021
Vet en water zijn de basis voor plantaardige boter. In veel gevallen koop je meer water dan vet. Goed voor de lijn, maar niet voor je portemonnee. Welke boterhamsmeersel bevat de grootste plas water?
In plantaardige boters zit een mix aan gezonde en ongezonde vetten. Voor je gezondheid kun je het beste een smeersel kiezen met zo min mogelijk ongezond verzadigd vet.
Een kuipje uit de test bevat maar liefst 46,5% verzadigd vet. Voor je gezondheid kun je deze maar beter laten staan. Gelukkig zijn er ook kuipjes te koop met een gezondere vetverhouding.
De kuipjes staan vol met claims. Maar de meeste leuzen zijn vrij betekenisloos. Zo blijkt er in kuipjes waarop staat ‘met olijfolie’ soms maar weinig olijfolie toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de kreet ‘met roomboter’. Ook daar valt het percentage roomboter vaak tegen.
En dan hebben we het nog niet eens over claims als ‘goede start’ en ‘bewust’ gehad. Want wat bedoelt een producent daar eigenlijk mee?
In deze test bekijken we smeersels in kuipjes op basis van plantaardige olie. Denk aan margarine en halvarine. Maar ook lightproducten. Deze verschillen in vet-, water- en zoutgehalte.
De kuipjes zijn ingedeeld op basis van de hoeveelheid water. Hoe hoger het watergehalte, hoe lager het vetgehalte. De producten zijn onderverdeeld in 4 tabellen:
Binnen iedere categorie staan de kuipjes met de gezondste samenstelling bovenaan. Deze bevatten relatief weinig ongezond verzadigd vet en zout.