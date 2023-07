Magnesiumsupplementen ongezond hoog gedoseerd

Te hoge dosering

Ruim twee derde van de onderzochte 66 potjes bevat meer magnesium dan de aanvaardbare bovengrens. Dat zijn 45 potjes met meer dan 250 miligram (mg) magnesium. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bepaalde deze grens. Die grens is er niet voor niks. Meer dan 250 mg magnesium uit een supplement geeft kans op een laxerend effect met mogelijk (milde) diarree.

Niet kopen

Onderstaande 45 supplementen met magnesium kun je beter links laten liggen. De dosering is hoger dan de aanvaardbare bovengrens van 250 milligram. Een heel aantal zitten daar met 375 en 400 mg flink boven. Een drietal potjes bevat zelfs 450 mg.

Soorten supplementen en bijwerkingen

Met name magnesium in de vorm van magnesiumoxide staat erom bekend diarree te veroozaken in een hoge dosering. Ook bij andere vormen van magnesium zoals magnesiumcitraat is deze bijwerking niet uit te sluiten. In de lijst met ingrediënten achterop het potjes is terug te vinden welke vorm(en) van magnesium gebruikt zijn.

Magnesiumsupplementen met een te hoge dosering

Merk & type Dagdosering Maximale dagdosering (mg) Vooral magnesiumoxide NOW Magnesium trio softgels 1-2 C 266 * - Solgar Magnesium with vitamin B6 2 T 267 V Flinndal Magnesium triplex 1-2 C 300 * - Holland & Barrett Magnesium 150mg 1-2 T 300 * - Bional Magnesium met calcium 2 C 300 V Holland & Barrett Magnesium 100mg 3 T 300 - Etos Balans magnesium complex nacht 2 T 372,5 - Albert Heijn Care Magnesium 2 T 375 V Aldi Triangle Pharma Magnesium 1 T 375 V Etos Spieren magnesium 2 T 375 V Fytostar Magnefit magnesium 2 T 375 - Garden of Life Magnesium na inspanning 2 C 375 V Hema Magnesium bewegen spieren 2 T 375 V Hema Magnesium rust en ontspanning 2 C 375 V Kruidvat Magnesium 2 T 375 V Kruidvat Magnesium nacht 1 T 375 V Lidl RXT magnesium 1 T 375 V Trekpleister Magnesium 2 T 375 V Vitalize Spier comfort magnesium complex 2 C 380 - Orthica Cal-Mag-Zink 3 T 390 V Flinndal Magnesium 1-2 K 400 * - NOW Magnesiumcitraat 1-2 T 400 * - Orthica Magnesiumcitraat-200 1-2 T 400 * - Vitalize Magnesium - 400 citraat 1-2 T 400 * - Albert Heijn Care Magnesium complex 2 T 400 - Davitamon Magnesium 3-in-1 1 T 400 V Davitamon Magnesium citraat 2 T 400 - Davitamon Magnesium forte 400 1 T 400 V Davitamon Magnesium nacht 1 T 400 V Etos Botten calcium magnesium zink 3 T 400 - Etos Spieren magnesium complex 2 T 400 - Holland & Barrett Magnesium complex 1 T 400 V Kruidvat Magnesiumcitraat 400 mg 2 T 400 - Kruidvat Magnesium kauwtabletten 2 K 400 V Leefvitaal Magnesium L-tryptofaan/B6 1 C 400 V Leefvitaal Magnesiumcitraat 2 T 400 - Lucovitaal Magnesiumcitraat 400 mg 2 T 400 - Lucovitaal Magnesium 400 one a day 1 C 400 - Orthica Magnesium-400 1 T 400 V Solgar Chelated magnesium 4 T 400 - Solgar Magnesium citrate 2 T 400 - Vitaminstore Super magnesium 2 T 400 - Biover Magnesium forte 1-2 T 450 * - Bonusan Magnesiumcitraat 1-3 T 450 * - Fytostar Chew magnesium 1 K 450 V

Bovenstaande tabel is gesorteerd op de opgegeven maximale dagdosering (van laag naar hoog) en op alfabet.

* Er is ook een minimale dagdosering opgegeven die lager ligt dan aanvaardbare bovengrens van 250 mg.

C = capsule/softgel, K = kauwtablet, T = tablet

Waarom die hoge dosis?

Het valt op dat veel merken de aanvaardbare bovengrens niet respecteren. Je zou daarom verwachten dat zo’n hoge dosering ook voordelen heeft. Maar de argumenten van de fabrikanten blijken weinig overtuigend.

Zo zouden fanatieke sporters veel meer magnesium nodig hebben. Doordat ze magnesium verliezen met transpireren. Maar dit gaat om slechts milligrammen per dag. Als een magnesiumsupplement bij flink zweten al nodig is, dan is maximaal 250 mg meer dan voldoende.

Uit onderzoek zou ook blijken dat een hoge dosering magnesium een heilzame werking heeft bij klachten als spierkramp (bij zwangere vrouwen) en slaapproblemen (bij ouderen). De bewijzen hiervoor bij mensen zonder een ernstig magnesiumtekort zijn flinterdun. Kramp is wel een symptoom van een weinig voorkomend (ernstig) magnesiumtekort. Maar het heeft meestal een andere oorzaak, zoals te weinig drinken.

Wie heeft wel baat bij extra magnesium?

Een magnesiumtekort komt gelukkig niet snel voor. Dit mineraal zit in een heel scala voedingsmiddelen. Denk aan volkorengranen, groenten, peulvruchten, noten, zuivel, vlees, vis en bananen. Toch kan het zijn dat de inname iets achterblijft op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, bijvoorbeeld door een eenzijdig eetpatroon.

Gebruikers van bepaalde medicijnen zoals maagzuurremmers of mensen met bepaalde maagdarmaandoeningen hebben kans op een magnesiumtekort. Een arts moet dit vaststellen. Die zal indien nodig de juiste dosering magnesium voorschijven. Een hoge dosis kan nodig zijn als er een ernstig magnesiumtekort is vastgesteld.

Potjes met veilige dosering

Gelukkig zijn er 21 potjes die de gestelde bovengrens van 250 mg wel respecteren en zodoende vrij van bijwerkingen zijn. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Merk & type Prijs per maximale dagdosering Dagdosering Maximale dagdosering (mg) Action Bodymass Magnesium citrate €0,06 1 T 200 AOV 510 Magnesium AC €0,58 2 C 240 Dagravit Magnesium €0,44 1-2 K 250 Davitamon Magnesium 240 €0,10 1 C 240 Davitamon Magnesium spieren en botten €0,31 1 T 200 Essential Organics Magnesium citraat €0,67 2 C 250 Essential Organics Magnesium quattro €0,90 2 C 240 Flinndal Magnesium duplex €0,43 1-2 T 250 Holland & Barrett Magnesium 200mg €0,23 1 T 200 Holland & Barrett Magnesium 250mg €0,14 1 T 250 Holland & Barrett Magnesium relax complex €0,57 2 T 200 Lucovitaal Pure marine magnesium €0,45 1 K 200 Orthica Magnesium Bisglycinaat €0,54 2 C 240 Orthica Magnesium Plus €0,83 2 C 150 Orthica Magnesiumcitraat €0,33 2 C 250 Pharma Nord Bioactive magnesium €0,16 1 T 200 Royal Green Magnesium €0,87 1-2 C 250 Vitaminstore Magnesium bisglycinaat €0,38 2 C 125 Vitaminstore Magnesium citraat €0,23 1 T 200 Vitaminstore Magnesium tauraat €0,35 2 C 100 Wild Earth Gentle magnesium €0,93 1-2 C 240

Bovenstaande tabel is gesorteerd op alfabet.

Vergaande claims, NVWA grijpt in

Bij de zoektocht naar magnesiumpillen stuitten we ook nog op flesjes magnesiumolie, gel en crème. Darmklachten zet je zo buitenspel. Toch raden we deze vormen niet aan. ‘We kennen geen betrouwbare literatuur over de opname van magnesium via de huid’ laat brancheorganisatie NPN ons weten.

Het merk Zechsal verkoopt dit soort producten. Bij het bekijken van de website zechsal.nl schrikken wij van de vergaande beweringen die ze daar maken over magnesium. Zo zou magnesium de medicatie bij kinderen met autisme en depressie prima kunnen vervangen. Ook zou magnesium helpen bij het voorkomen van een miskraam en een postnatale depressie. Dit soort ongegronde medische claims zijn verboden. Na melding bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er opgetreden en zijn deze claims inmiddels van de website verwijderd.