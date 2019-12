Magnesium en calcium bij krampen

Vraag: Op internet las ik dat een supplement waarin magnesium en calcium in de juiste verhouding voorkomen, krampen in de kuit en voet tegen kan gaan. Klopt dit? En is die juiste verhouding ook binnen te krijgen met normale voeding?

Antwoord: Een tekort aan magnesium is inderdaad een mogelijke oorzaak van spierkrampen. Magnesium is, net als calcium, nodig voor een goede werking van de spieren. Tekorten zijn zeldzaam, omdat magnesium in veel voedingsmiddelen zoals melk, vlees, graan en groente zit. Helaas is er geen effectieve behandeling van spierkramp, en is het effect van magnesium- en/of calciumsupplementen, in welke verhouding ook, niet bewezen. Het kan helpen om dagelijks (meer dan 1,5 liter) water te drinken, matig te zijn met alcohol, goede schoenen te dragen en de kuit te masseren. Ook hiervan zijn de effecten niet bewezen, maar sommigen hebben er baat bij. Mochten de krampen aanhouden, vraag dan advies aan de huisarts. Die kan medicijnen voorschrijven.

Antje Houmes, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2016

