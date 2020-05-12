Bakboter of bakolie? Bak en braad gezond

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:12 mei 2020
Ongeveer de helft van de geteste producten is specifiek bedoeld voor het bereiden van vlees. De rest is voor algemeen gebruik: koken, bakken en roerbakken. Het belangrijkste verschil is dat producten voor vlees niet of nauwelijks water bevatten en er meestal melkeiwit is toegevoegd. Dat laatste geeft vlees een mooi kleurtje.
De allergezondste uit de test is een flesje voor het bakken van vlees.
De pakjes bak en braad bevatten veel ongezond vet. Gemiddeld is 40% van het vet verzadigd. Alle geteste pakjes vallen dan ook buiten de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.
Flesje bak en braad zijn veel gezonder. Er is zelfs een flesje met slechts 8% verzadigd vet.
Aan de meeste van de geteste producten is keukenzout toegevoegd. Zout heeft niet alleen een functie voor de smaak, het geeft ook bakgemak. Het zorgt namelijk voor minder gespetter.
Meer dan 0,4 gram per 100 gram zout in een bak- en braadproduct vindt het Voedingscentrum niet meer gezond. Slechts 20 producten blijven hieronder.
Bak- en braadproducten in een flesje zijn altijd vloeibaar bij kamertemperatuur. Ze bevatten dus vooral onverzadigde vetten. Het aandeel verzadigd vet zit tussen de 8% en 15%.
Ter vergelijking: bij zonnebloemolie is 10% van het vet verzadigd, bij olijfolie is dat 15%.