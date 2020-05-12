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Bakboter of bakolie? Bak en braad gezond

Test
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Bij het bakken en braden kom je een heel eind met olie en roomboter. Toch is er een enorm aanbod van speciale bak- en braadproducten. Hoe gezond zijn die flesjes bakolie en pakjes bakboter? Wij beoordeelden 51 varianten. 
thomas cammelbeeck

Thomas Cammelbeeck   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:12 mei 2020

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Bak en braad

Test gezondheid bak & braad

Laatste update: 12 mei 2020

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test gezondheid bak & braad

  1. 1
    Voor vlees

    Ongeveer de helft van de geteste producten is specifiek bedoeld voor het bereiden van vlees. De rest is voor algemeen gebruik: koken, bakken en roerbakken. Het belangrijkste verschil is dat producten voor vlees niet of nauwelijks water bevatten en er meestal melkeiwit is toegevoegd. Dat laatste geeft vlees een mooi kleurtje.

    De allergezondste uit de test is een flesje voor het bakken van vlees.

  2. 2
    Pakjes ongezond

    De pakjes bak en braad bevatten veel ongezond vet. Gemiddeld is 40% van het vet verzadigd. Alle geteste pakjes vallen dan ook buiten de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. 

    Flesje bak en braad zijn veel gezonder. Er is zelfs een flesje met slechts 8% verzadigd vet.

  3. 3
    Vaak zout

    Aan de meeste van de geteste producten is keukenzout toegevoegd. Zout heeft niet alleen een functie voor de smaak, het geeft ook bakgemak. Het zorgt namelijk voor minder gespetter. 

    Meer dan 0,4 gram per 100 gram zout in een bak- en braadproduct vindt het Voedingscentrum niet meer gezond. Slechts 20 producten blijven hieronder.

Conclusie

Flesjes

Bak- en braadproducten in een flesje zijn altijd vloeibaar bij kamertemperatuur. Ze bevatten dus vooral onverzadigde vetten. Het aandeel verzadigd vet zit tussen de 8% en 15%.

Ter vergelijking: bij zonnebloemolie is 10% van het vet verzadigd, bij olijfolie is dat 15%.

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