Tot 100% duurder

Wij gingen bij 9 supermarktketens na wat het prijsverschil is tussen volkoren producten (de gezondere keuze) en hun geraffineerde ‘witte’ tegenhanger. Denk aan producten zoals pasta, wraps, (afbak)brood en crackers. Gemiddeld is de prijs voor volkoren producten 5% hoger dan die voor witte varianten.

Geen enorm verschil. Toch kan die 5% van invloed zijn op je keuzes. Zeker als je prijsbewust bent door de huidige hoge voedselprijzen. In een onderzoek dat wij eind 2020 uitvoerden onder 1052 panelleden gaf een kwart aan dat ze niet gezonder eten door de hogere prijzen voor die producten.

Prijsverschil volkoren en wit

Bij Jumbo zien we de grootste prijsverschillen. Zo is daar de volkoren penne ruim 30% duurder. De volkoren afbakbaguettes en de volkoren broodmix zijn bijna 2 keer zo duur. De verleiding om voor wit te kiezen is dan wel erg groot. Jumbo eindigt dan ook onderaan de tabel met een gemiddeld prijsverschil van 12%.



Supermarkt Gemiddeld prijsverschil (volkoren duurder dan wit) Albert Heijn 0,5% Lidl 0,5% Picnic 1,0% Dirk 3,0% Spar 3,0% Aldi 3,5% Plus 6,5% Hoogvliet 6,5% Jumbo 12,0%

Lidl en Albert Heijn verlagen de prijzen

Lidl nam begin dit jaar het voortouw door als eerste supermarkt de prijs van volkorenproducten te verlagen naar het prijsniveau van producten met bloem (de witte variant). ‘Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid om een gezond eetpatroon betaalbaar te maken’, meldt Lidl in een persbericht. Albert Heijn volgde dit goede voorbeeld later in het jaar.

Aldi heeft beperkt aanbod volkoren

Supermarkten maken de gezonde keus door een beperkt aanbod aan volkoren varianten extra moeilijk. Zo vonden we bij Aldi bij 8 van de 20 onderzochte producten helemaal geen volkoren variant terug in het schap. Er ligt alleen wit afbak(stokbrood), witte pitabroodjes en witte pannenkoeken(mix). Bij Picnic, Spar en Lidl ontbreekt in 1 op de 3 gevallen de volkorenoptie. Ook hierop scoort Albert Heijn punten. Deze supermarkt heeft samen met Jumbo het grootste aanbod volkoren.

De overheid aan zet

De prijsdrempel en het beperkte aanbod van volkoren producten laten zien wat het grotere probleem is: een ongezonde keuze is vaak het makkelijkst. De meeste supermarkten hebben geen concrete doelstelling om hier wat aan te doen. Terwijl de brancheorganisatie van supermarktketens (CBL) zijn handtekening zette onder het Preventieakkoord. Met daarin als speerpunt de supermarkt gezonder maken en consumenten verleiden tot gezondere keuzes.

Meer lezen? Lees gratis het volledige artikel 'Wit of volkoren’ uit de Consumentengids van november 2023.