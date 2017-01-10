Voedingstests

Gezonde keuzes makkelijk maken

De ene zuiveldrank, appelmoes of vegaburger is de andere niet. Waar het ene product gezond is, kan het andere (stiekem) behoorlijk veel suiker, zout of verzadigd vet bevatten. Terwijl het er misschien heel gezond uitziet door de verpakking of claims. Daarom vergelijken we merken uit dezelfde productgroepen met elkaar. We letten daarbij bijvoorbeeld op trucs van fabrikanten om producten gezonder te laten lijken dan ze zijn.

Beste uit de Test & Beste Koop

Vaak krijgen voedingsmiddelen een testoordeel. Het beste product belonen we met het predicaat Beste uit de Test. Het product met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding verdient het predicaat Beste Koop.

Zo testen we voeding

Om een voedingsmiddel te beoordelen, onderzoeken we ze op de volgende onderdelen:

Waar letten we op per productgroep?

Nutri-Score

Keuzes maken in de supermarkt kan lastig zijn. Daarom zijn wij voor de invoering van het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Daarmee vergelijk je producten in een oogopslag. Zonder dat je op de achterkant van de verpakking de kleine lettertjes en cijfertjes hoeft af te speuren.