Voedingstests

Welke producten uit de supermarkt zijn lekker? Welke zijn gezond? En kloppen de kreten en claims wel die op de verpakking staan? We hebben honderden producten voor je getest.
Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidBijgewerkt op:21 oktober 2025
De ene zuiveldrank, appelmoes of vegaburger is de andere niet. Waar het ene product gezond is, kan het andere (stiekem) behoorlijk veel suiker, zout of verzadigd vet bevatten. Terwijl het er misschien heel gezond uitziet door de verpakking of claims. Daarom vergelijken we merken uit dezelfde productgroepen met elkaar. We letten daarbij bijvoorbeeld op trucs van fabrikanten om producten gezonder te laten lijken dan ze zijn.
Vaak krijgen voedingsmiddelen een testoordeel. Het beste product belonen we met het predicaat Beste uit de Test. Het product met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding verdient het predicaat Beste Koop.
Om een voedingsmiddel te beoordelen, onderzoeken we ze op de volgende onderdelen:
Keuzes maken in de supermarkt kan lastig zijn. Daarom zijn wij voor de invoering van het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Daarmee vergelijk je producten in een oogopslag. Zonder dat je op de achterkant van de verpakking de kleine lettertjes en cijfertjes hoeft af te speuren.