Voedingstests

De keuze aan voedingsmiddelen in de supermarkten is enorm. Om je te helpen kiezen testen wij regelmatig voedingsmiddelen. Van brood en pasta tot eiersalades en vleesvervangers . Bekijk de tests en weet wat je eet!

De Consumentenbond test regelmatig producten uit de supermarkt, van de markt of de slager. Waar koop je het beste product en waar moet je juist niet zijn?

Testen van voedingsmiddelen

Om te bepalen wat het beste voedingsmiddel is, onderzoeken we het voedingsmiddel op de volgende onderdelen.

Testoordeel

Vaak krijgen de producten aan de hand van deze onderdelen een testoordeel. Deze predicaten ben je misschien weleens tegengekomen in de supermarkt of in reclames. Het beste product wordt beloond met het predicaat Beste uit de Test. Het product met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding verdient het predicaat Beste Koop.

Lees meer: