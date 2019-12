Huzarensalade: test

Bij de barbecue een graag geziene gast: de huzarensalade. Tijd dus voor een test. We lieten de 9 verschillende huzarensalades proeven door 43 personen. We onderzochten smaak, samenstelling, voedingswaarde en bekeken het etiket. Echte huzarenstukjes zitten er niet bij. De AH Basic en de Plus komen als beste uit de test.

Update november 2018: Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Geen huzarenstukjes

We bekeken alle salades op de hoeveelheid vet, suiker, zout in de salades en we keken naar de samenstelling. Vooral op de aspecten suiker, zout en dierenwelzijn wordt slecht gescoord. De AH Basic en de Plus scoren het beste in deze test. Maar met een 6,5 doen ze het ook weer niet heel goed.

AH basic

Beste uit de Test en Beste Koop

Prijs: €1,70 (1 kilo)

Testoordeel: 6,5

Een enthousiaste proever vat het mooi samen: ‘Licht zurig door de uitjes, smeuig door de mayonaise en fris door de stukjes groente. Een lekkere salade’. Niet heel rijk gevuld, maar dat zit een eerste plek niet in de weg. Deze salade bevat als één van de weinige vrije uitloopeieren. Houd je niet van kerrie, dan kun je deze salade beter laten staan.

Plus

Beste uit de Test

Prijs: €2,30 (1 kilo)

Testoordeel: 6,5

‘Deze salade is lekker fris, geen overdreven mayonaisesmaak: erg goed!’ merkt een van de proevers op. De salade is wat rijker gevuld dan die van AH Basic. Een puntje van kritiek; veel proevers vinden de aardappelblokjes te groot en niet helemaal gaar. Wel de zoutste salade van allemaal.

Ondefinieerbare hap

Onderaan de test eindigen de ambachtelijke salade van Van Oers en de salade van Johma.

Johma

Prijs: €1,30 (500 gram)

Prijs: €1,30 (500 gram) Testoordeel: 5,8

Geen A-merk, maar een C-merk volgens onze proevers. Vooral omschreven als ‘ondefinieerbare hap’. Maar wat wil je als je het meeste water en het minste vlees van alle salades uit de test bevat?

Van Oers

Prijs: €2,80 (1 kilo)

Prijs: €2,80 (1 kilo) Testoordeel: 5,6

Met 8% bevat deze wel het meeste vlees. Dit is de enige salade met paardenvlees in deze test. Maar dat wordt toch niet zo gewaardeerd. ‘Het draadjesvlees is niet lekker en droog’ aldus een kritische proever.

Veel water

De basis van de huzarensalade is aardappel: tussen de 50 en 60%. Maar water staat vaak op de tweede of derde plaats in de ingedriëntenlijst. Van 15% in de salade van Johma tot 9% bij de Plus. Dat water wordt vooral gebruikt om de saus minder vet te maken.

Vet, zout en suiker

Toegegeven, door de grote hoeveelheid water zijn de salades niet heel vet. Jammer dat er juist wel aardig wat suiker en zout in de salades zit. Een portie van 100 gram bevat gemiddeld 1 gram zout en 4 gram suiker. Dat is 1 suikerklontje. Een deel komt uit de ingrediënten, maar het grootste deel wordt toegevoegd voor de houdbaarheid en voor de smaak. Sommige proevers geven echter aan dat ze de zoete smaak niet zo kunnen waarderen.

Karig gevuld

Met 1-8% vlees en 5-10% groente is het met de vulling van de salades uit deze test droevig gesteld. Soms moet je dus goed zoeken naar de vulling. 'Er zat welgeteld 1 doperwt in mijn bakje’, aldus een proever.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat niet echt op het netvlies van de salademakers. Alleen AH doet iets meer zijn best. In AH-basic en AH Saladespecialiteit zitten vrije-uitloopeieren. Alle andere merken gebruiken scharreleieren. AH Saladespecialiteit heeft als enige vlees gebruikt met het 1-ster Beter Leven keurmerk.

Bekijk de volledige test 'Huzarensalade' (pdf) uit de Consumentengids van juni 2017 (pdf, alleen leden).