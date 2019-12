Nieuws | 8 oktober 2019

Albert Heijn proefwinkel

Wil je ervaren hoe Nutri-Score in de praktijk werkt? Kom dan naar de Albert Heijn-proefwinkel in Den Haag (Torenstraat 27). In deze winkel is een deel van het assortiment voorzien van Nutri-Score. De proef loopt tot en met 16 november. Wij namen alvast een kijkje. Je ziet een verslag in deze video.