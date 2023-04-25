Nutri-Score geeft in één oogopslag een totaaloordeel van de voedingswaarde op de voorkant van de verpakking. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij hebben jarenlang gepleit voor Nutri-Score en zijn dan ook blij dat het nu daadwerkelijk kan worden ingevoerd. De afgelopen tijd is de indeling van Nutri-Score verder geoptimaliseerd door een wetenschappelijke commissie. Per 1 januari 2024 wordt een verbeterde versie van het logo van kracht.’

Oproep

Meerdere supermarktketens en fabrikanten gebruiken Nutri-Score al, dus consumenten komen het logo regelmatig al tegen op verpakkingen. Omdat het logo (nog) niet verplicht is binnen Europa, roept de Consumentenbond álle supermarkten en fabrikanten op om Nutri-Score te gaan gebruiken. Zodat consumenten ook álle producten binnen een productgroep met elkaar kunnen vergelijken. Een heldere publiekscampagne om consumenten uit te leggen hoe het logo werkt, is onmisbaar bij de invoering.

Gezonder voedingsaanbod essentieel

Nutri-Score kan bedrijven prikkelen om het voedingsaanbod gezonder te maken. Molenaar: ‘Toch moet de overheid zich in blijven zetten op productverbetering. Nutri-Score kan dan een krachtige aanvulling zijn op andere initiatieven, zoals afgesproken in het Preventieakkoord.’