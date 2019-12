Teken het burgerinitiatief Pro-Nutri-Score

Wat is het burgerinitiatief?

Samen met andere Europese consumentenorganisaties zijn we een burgerinitiatief gestart. We roepen hiermee de Europese Commissie op om Nutri-Score op levensmiddelen verplicht te stellen op alle voedselverpakkingen.

Met Nutri-score krijgen consumenten eenvoudige en onafhankelijke informatie over hoe gezond of ongezond een voedingsmiddel is.

Onze doelen:

In 1 oogopslag duidelijk hoe (on)gezond een product is.

Producten eenvoudig vergelijken.

Fabrikanten aanmoedigen om producten gezonder te maken.

Eén Europees voedselkeuzelogo dat een einde maakt aan verwarring bij consumenten.

Waarom het burgerinitiatief?

We willen dat de Europese Commissie met Nutri-Score aan de slag gaat. Hiervoor hebben we minimaal 1 miljoen handtekeningen nodig uit minimaal 7 verschillende EU-landen. Voor Nederland zijn er minimaal 19.500 handtekeningen nodig van mensen van 18 jaar of ouder.

We krijgen een jaar de tijd om de handtekeningen te verzamelen. Als dat lukt mogen we ons voorstel aan de Europese Commissie voorleggen en presenteren aan het Europees Parlement.

Hoe teken je het burgerinitiatief?

Op het formulier moet je wat persoonsgegevens invullen. Volgens Europese regels is dit noodzakelijk, anders is je stem niet geldig. Namen worden namelijk echt gecontroleerd.

De Europese Commissie slaat je gegevens veilig op.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld of verkocht.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing.

