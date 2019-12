Campagne Nutri-Score van de Consumentenbond succesvol

Nieuws|De Consumentenbond is blij dat staatssecretaris Blokhuis voor Nutri-Score kiest. Met dit logo kunnen consumenten makkelijker kiezen voor gezondere voeding. Wel vindt de Consumentenbond het jammer dat consumenten nog anderhalf jaar moeten wachten op dit voedselkeuzelogo.

De Consumentenbond zet zich al sinds 2004 in voor een consumentvriendelijk logo en voerde het afgelopen jaar campagne voor Nutri-Score. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ik ben blij dat onze inspanningen resultaat hebben gehad. Consumenten kunnen hier echt mee vooruit. Uit onderzoek van ons bleek al dat een ruime meerderheid van de consumenten Nutri-Score een goed idee vindt. Ik ben dan ook blij dat er naar hen is geluisterd en er nu een onafhankelijk en goed onderbouwd logo komt.’

Invoering Nutri-Score medio 2021

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat consumenten met Nutri-Score gezondere keuzes maken. De Consumentenbond had dan ook liever gezien dat Nutri-Score in 2020 zou worden ingevoerd, zoals afgesproken in het Preventieakkoord. Dat wordt nu pas op zijn vroegst medio 2021. Molenaar: ‘We begrijpen dat Blokhuis wil onderzoeken hoe Nutri-Score beter aan kan sluiten op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Maar wij vinden dat consumenten al voor 2021 moeten kunnen profiteren van de voordelen van Nutri-Score.’

Samenvatting voedingswaarde

Met Nutri-Score volgt Nederland het voorbeeld van België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Nutri-Score komt op de voorkant van verpakkingen en geeft een samenvatting van de voedingswaarde van een product, uiteenlopend van een groene A (gezondere keuze) tot een rode E (ongezondere keuze). Om te laten zien dat kiezen makkelijker wordt met Nutri-Score paste de Consumentenbond Nutri-Score al toe op tussendoortjes, ontbijtgranen en ontbijtkoek.

Burgerinitiatief

Als Nutri-Score wordt ingevoerd in Nederland zijn bedrijven nog niet verplicht om het nieuwe logo te gebruiken. Daarom doet de Consumentenbond ook mee aan het Europese burgerinitiatief Pro-Nutri-Score om het voedselkeuzelogo verplicht te maken binnen de EU. Consumenten die hieraan mee willen doen, kunnen het burgerinitiatief tekenen.

