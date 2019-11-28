Campagne Nutri-Score van de Consumentenbond succesvol

De Consumentenbond zet zich al sinds 2004 in voor een consumentvriendelijk logo en voerde het afgelopen jaar campagne voor Nutri-Score. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ik ben blij dat onze inspanningen resultaat hebben gehad. Consumenten kunnen hier echt mee vooruit. Uit onderzoek van ons bleek al dat een ruime meerderheid van de consumenten Nutri-Score een goed idee vindt. Ik ben dan ook blij dat er naar hen is geluisterd en er nu een onafhankelijk en goed onderbouwd logo komt.’

Invoering Nutri-Score medio 2021

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat consumenten met Nutri-Score gezondere keuzes maken. De Consumentenbond had dan ook liever gezien dat Nutri-Score in 2020 zou worden ingevoerd, zoals afgesproken in het Preventieakkoord. Dat wordt nu pas op zijn vroegst medio 2021. Molenaar: ‘We begrijpen dat Blokhuis wil onderzoeken hoe Nutri-Score beter aan kan sluiten op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Maar wij vinden dat consumenten al voor 2021 moeten kunnen profiteren van de voordelen van Nutri-Score.’

Samenvatting voedingswaarde

Met Nutri-Score volgt Nederland het voorbeeld van België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Nutri-Score komt op de voorkant van verpakkingen en geeft een samenvatting van de voedingswaarde van een product, uiteenlopend van een groene A (gezondere keuze) tot een rode E (ongezondere keuze). Om te laten zien dat kiezen makkelijker wordt met Nutri-Score paste de Consumentenbond Nutri-Score al toe op tussendoortjes, ontbijtgranen en ontbijtkoek.

Burgerinitiatief

Als Nutri-Score wordt ingevoerd in Nederland zijn bedrijven nog niet verplicht om het nieuwe logo te gebruiken. Daarom doet de Consumentenbond ook mee aan het Europese burgerinitiatief Pro-Nutri-Score om het voedselkeuzelogo verplicht te maken binnen de EU. Consumenten die hieraan mee willen doen, kunnen het burgerinitiatief tekenen.

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