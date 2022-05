Voor wie een stofmijtallergie heeft, kan stofzuigen met de verkeerde stofzuiger een nachtmerrie zijn die steeds terugkomt. Met de juiste stofzuiger kun je de klachten flink verminderen. Zo kies je een stofzuiger die stof niet alleen opzuigt, maar ook binnenhoudt.

Kies voor een stofzuiger met stofzak

De stofmijten en -eitjes die zorgen voor een allergische reactie, zitten in het opgezogen stof en dus in de stofzak of stofbak. Hoe meer je met het opgezogen stof in aanraking komt, hoe groter de kans op een allergische reactie.

Stof weggooien

Bij een stofzuiger met stofzak, gooi je het stof weg samen met de stofzak. Met een afsluitbare stofzuigerzak is het contact met het stof en vuil helemaal tot een minimum beperkt. Miele heeft stofzakken die automatisch sluiten. Bij een zakloze stofzuiger is het bij het legen van het stofreservoir niet te voorkomen dat je in aanraking komt met het vuil.

Vergelijk stofzuigers met stofzak.

Goede filters voor een lage stofuitstoot

Een goede stofzuiger houdt opgezogen stof binnen de stofzuiger en blaast alleen stofvrije lucht uit. Een lage stofuitstoot begint met goede filters. Ook is het belangrijk de filters regelmatig schoon te maken of te vervangen.

Motorfilter

Het motorfilter houdt stofdeeltjes tegen die door de stofzak of voorbij het stofreservoir zijn gekomen. Stofdeeltjes kunnen de motor beschadigen en ervoor zorgen dat de stofzuiger minder goed zuigt.

Hoe herken je het motorfilter?

Het motorfilter zit achter de stofzak en voor de motorruimte. De motorfilters van stofzuigers met stofzak zijn meestal velletjes van fleece die je in een houder klikt. Dit kan ook een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) zijn. Lees meer over het HEPA-filter onder het kopje HEPA-filter verderop.

Zakloze stofzuigers hebben niet altijd een motorfilter. Ze filteren de stofdeeltjes door ze als een soort centrifuge weg te slingeren. Is er wel een motorfilter, dan is dat meestal in de vorm van een kegel en zit het ín het stofreservoir.

Onderhoud van het motorfilter

Bij sommige stofzuigers kun je de motorfilter schoonmaken. Bij andere moet je hem vervangen als hij vol zit met vuil. In de handleiding van de stofzuiger staat hoe en hoe vaak je de filters moet schoonmaken of vervangen.

Prijs

Koop je merkstofzakken, dan zit er vaak ook een nieuwe motorfilter in de verpakking. Motorfilters zijn ook los te koop, of in combinatie met een uitblaasfilter. Een motorfilter kost gemiddeld nog geen €10, maar er zijn ook duurdere (HEPA-)motorfilters verkrijgbaar.

Uitblaasfilter

Het uitblaasfilter zit voor het rooster waardoor de stofzuiger de opgezogen lucht weer naar buiten blaast. Dit filter moet de kleinste stofdeeltjes tegenhouden die door en langs de motor zijn geslipt. Zowel stofzuigers met als zonder zak hebben een uitblaasfilter.

Onderhoud van het uitblaasfilter

Net als een motorfilter moet je ook een uitblaasfilter regelmatig schoonmaken of vervangen. Met een vies uitblaasfilter werkt de stofzuiger minder goed en kan de stofzuiger zelfs kapot gaan. Een vuil filter haalt minder stofdeeltjes uit de lucht dan een schoon filter. In de handleiding van de stofzuiger staat hoe en hoe vaak je het uitblaasfilter moet schoonmaken of vervangen.

Uitwasbare filters hoef je niet of minder vaak te vervangen. Bij sommige stofzuigers hoef je het uitblaasfilter alleen uit te kloppen en nooit te vervangen.

Prijs

Uitblaasfilters koop je los of samen met een motorfilter. De prijzen lopen erg uiteen, van een paar euro voor een gewoon filter tot €30 voor een HEPA-filter.

HEPA-filter

Veel stofzuigermodellen hebben een HEPA-filter als uitblaasfilter en soms ook als motorfilter. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. HEPA-filters herken je aan een frame met een heel fijn raster (zie de foto). Dit soort filters kunnen meer en kleinere stofdeeltjes vasthouden. HEPA-filters hebben codes, zoals 12, 13 of 14. Hoe hoger het getal, hoe fijner het filter is en hoe beter hij de lucht filtert.

HEPA-filter is niet nodig voor lage stofuitstoot

Uit onze test blijkt dat HEPA-filters inderdaad goed filteren. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de stofuitstoot van de stofzuiger ook heel laag is. Hoe goed de lucht gefilterd wordt, hangt namelijk ook af van de hoeveelheid lucht die langs de filters kan lekken.

Door een slecht ontwerp van de stofzuiger of een filter dat niet goed in de stofzuiger zit, kan stof toch naar buiten lekken. Daardoor is een HEPA-filter op de stofzuiger geen garantie voor een lage stofuitstoot.

Zoek in de stofzuigervergelijker naar een stofzuiger met een hoge score voor stofuitstoot. Dan hoef je niet voor veel geld een HEPA-filter te kopen.

Waterfilter

Er zijn ook stofzuigers met een waterfilter. De vuile luchtstroom gaat hierbij door een reservoir met water. Stofdeeltjes worden vastgehouden door het water. Over stofzuigers met waterfilters wordt vaak beweerd dat ze goed zijn voor mensen met allergieën.

Waterfilter houdt minder stof tegen dan een gewoon filter

Stofzuigers met een waterfilter houden gemiddeld minder stofdeeltjes uit de opgezogen lucht tegen dan stofzuigers met een gewoon filter. Dit blijkt uit onderzoek van onze Portugese collega's. De waterfilterzuigers die de Portugezen onderzochten scoorden slechter voor hun stofuitstoot dan gewone stofzuigers. Sommige waterfilters kregen zelfs een dikke onvoldoende.

Bovendien bleek uit de test dat in het filterwater schimmels kunnen ontstaan. Slecht nieuws als je een allergie hebt. En het legen van het waterreservoir is net zo'n vieze klus als het legen van een stofreservoir.