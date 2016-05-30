Ons advies: stofzuigers voor mensen met een allergie

Ben je lid en ingelogd? Dan zie je hier de stofzuigers die wij aanraden voor mensen met een allergie. Deze stofzuigers werken met een stofzak en krijgen een hoge score voor stofuitstoot. Ben je geen lid? Dan zie je alle stofzuigers met minimaal 1 HEPA-filter, zonder de score.

Kies voor een stofzuiger met stofzak

De stofmijten en -eitjes die zorgen voor een allergische reactie, zitten in het opgezogen stof en dus in de stofzak of stofbak. Hoe meer je met het opgezogen stof in aanraking komt, hoe groter de kans op een allergische reactie.

Stof weggooien

Bij een stofzuiger met stofzak, gooi je het stof weg samen met de stofzak. Met een stofzuigerzak is het contact met het stof en vuil minimaal. Bij een zakloze stofzuiger kom je bij het legen van het stofreservoir wel in aanraking met het vuil.

Kies goede filters voor een lage stofuitstoot

Een goede stofzuiger houdt opgezogen stof binnen de stofzuiger en blaast alleen stofvrije lucht uit. Een lage stofuitstoot begint met goede filters. Ook is het belangrijk de filters regelmatig schoon te maken of te vervangen. In de handleiding lees je hoe dit moet.

In een stofzuiger zitten 2 verschillende filters:

HEPA-filter niet nodig voor lage stofuitstoot

HEPA-filters kunnen meer en kleinere stofdeeltjes vasthouden. Je herkent een HEPA-filter aan een frame met een heel fijn raster (zie foto). HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. HEPA-filters hebben codes, zoals 12, 13 of 14. Hoe hoger het getal, hoe fijner het filter is en hoe beter hij de lucht filtert. Veel stofzuigermodellen hebben een HEPA-filter als uitblaasfilter en soms ook als motorfilter.

Goed ontwerp belangrijk

Uit onze test blijkt dat HEPA-filters inderdaad goed filteren. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de stofuitstoot van de stofzuiger ook heel laag is. Hoe goed de lucht gefilterd wordt, hangt namelijk ook af van de hoeveelheid lucht die langs de filters kan lekken. Door een slecht ontwerp van de stofzuiger of een filter dat niet goed in de stofzuiger zit, kan stof toch naar buiten lekken.

Daardoor is een HEPA-filter in de stofzuiger geen garantie voor een lage stofuitstoot. En andersom: in onze test blijken ook stofzuigers met een normaal filter een lage stofuitstoot te kunnen hebben.