Stofzuigers: dit zijn goede merken

Test|In onze Stofzuigervergelijker staan testresultaten voor meer dan 20 merken stofzuigers. Maar zijn de merken die het in onze test goed doen ook de merken die consumenten het best waarderen? Wij vroegen een panel van bijna 3500 consumenten naar hun ervaringen met hun stofzuiger. Welke merken gooien de hoogste ogen?

Bij de vragen naar de mankementen die stofzuiger weleens heeft gehad, springen er 2 merken in negatieve zin uit. Bij 20% van de panelleden met een stofzuiger van deze merken ging het apparaat minstens 1 keer kapot. Bij de andere merken was dit gemiddeld ruim 12%.

Bij 2 merken is de goede prijs-kwaliteitverhouding een overduidelijke reden geweest voor consumenten om voor dat merk te kiezen. Er is 1 merk dat juist heel goed gewaardeerd wordt om zijn kwaliteit, maar niet om zijn prijs. Dit merk krijgt de laagste waardering van het panel voor zijn prijs-kwaliteitverhouding.

Het panel kiest niet overduidelijk voor maar 1 merk. Het zijn maar liefst 4 merken waarover het panel opvallend vaak positief is. Er is 1 merk dat juist vaak de laagste score krijgt.

Welke merken hebben we vergeleken?

De bijna 3500 consumenten uit ons panel hebben een erg uiteenlopende merkenvoorkeur. We kregen antwoorden over meer dan 30 merken. Over 13 merken hebben we voldoende antwoorden om er gedegen uitspraken over te doen.

AEG AEG-Electrolux Bestron Bosch Dirt Devil Dyson Electrolux Miele Nilfisk Numatic Philips Samsung Siemens

Het consumentenpanel vertelde ons onder andere:

waarom ze juist voor dat merk hadden gekozen

hoe oud hun stofzuiger is

hoe tevreden ze zijn over de prestaties en het gebruiksgemak

over defecten en mankementen aan de stofzuiger

hoe ze de prijs-kwaliteitverhouding beoordelen

wat ze opvallend goed en slecht vonden

waarom ze de volgende keer ook weer of juist niet voor hetzelfde merk kiezen

