Stofzuigers: dit zijn goede merken

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Goede merken stofzuigers

Test
|
Wij vroegen een panel van ruim 14.000 consumenten naar hun ervaringen. Over welke stofzuigermerken zijn ze het meest tevreden? En welke merken gaan het snelst kapot?
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert stofzuigersBijgewerkt op:23 februari 2026

goedkope-stofzuiger-03

Wat opvalt in het merkonderzoek stofzuigers

  1. 1
    2 stofzuigermerken zijn populair

    Op zoek naar een nieuwe stofzuiger? Er is een enorm aanbod van een hele rits fabrikanten. Gebruikers zijn over veel merken te spreken, maar 2 merken springen er echt uit.

  2. 2
    Niet elk merk stofzuiger gaat lang mee

    Van een stofzuiger heb je lang plezier: ze gaan gemiddeld ruim 11 jaar mee. Maar dat geldt niet voor elk merk: een aantal bekende merken haalt maar zo'n 9 jaar.

  3. 3
    Sommige merken stofzuigers gaan eerder stuk

    Een kapot mondstuk, een scheur in de slang... Niets is zo frustrerend als een defect apparaat. Dat komt vaker voor dan je denkt. Bij sommige merken zien we meer problemen dan bij andere.

Welke merken hebben we vergeleken?

De meer dan 14.000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken stofzuigers. We zetten de scores van 10 merken voor je op een rij.

  • AEG
  • Bosch
  • Dyson
  • Miele
  • Nilfisk
  • Numatic
  • Philips
  • Rowenta
  • Samsung
  • Siemens

Gebruikers vertelden ons alles over hun stofzuiger:

  • Hoe oud hun stofzuiger is.
  • Hoe tevreden ze zijn over de prestaties.
  • Over defecten en mankementen aan de stofzuiger.
  • Hoe ze de betrouwbaarheid beoordelen.
  • Wanneer en waarom ze hun vorige stofzuiger vervangen hebben.

Conclusie

Twee favoriete merken

Twee merken doen het bij het consumentenpanel in alle categorieën bovengemiddeld goed. Consumenten zijn erg tevreden over zowel de prestaties als de betrouwbaarheid van deze merken.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in