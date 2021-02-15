Stofzuigers: dit zijn goede merken

Irene Joris Expert stofzuigersBijgewerkt op:23 februari 2026
Op zoek naar een nieuwe stofzuiger? Er is een enorm aanbod van een hele rits fabrikanten. Gebruikers zijn over veel merken te spreken, maar 2 merken springen er echt uit.
Van een stofzuiger heb je lang plezier: ze gaan gemiddeld ruim 11 jaar mee. Maar dat geldt niet voor elk merk: een aantal bekende merken haalt maar zo'n 9 jaar.
Een kapot mondstuk, een scheur in de slang... Niets is zo frustrerend als een defect apparaat. Dat komt vaker voor dan je denkt. Bij sommige merken zien we meer problemen dan bij andere.
De meer dan 14.000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken stofzuigers. We zetten de scores van 10 merken voor je op een rij.
Gebruikers vertelden ons alles over hun stofzuiger:
Twee merken doen het bij het consumentenpanel in alle categorieën bovengemiddeld goed. Consumenten zijn erg tevreden over zowel de prestaties als de betrouwbaarheid van deze merken.