Standaard stofzuigermondstuk

Met het standaardmondstuk kun je harde vloeren én tapijt zuigen. Met een schakelaar op de voet klap je de borsteltjes in of uit. Zo maak je hem geschikt voor tapijt (ingeklapt) of harde vloeren (uitgeklapt).

Kwaliteit is belangrijk

De kwaliteit van het mondstuk bepaalt voor een groot deel hoe goed de stofzuiger zuigt. Dit hangt af van:

De aansluiting van het mondstuk op de grond. Hoe beter het mondstuk aansluit op de grond, hoe beter het vuil in de stofzuiger verdwijnt.

Of het mondstuk niet alleen recht boven de opening goed zuigt, maar ook in de breedte van het mondstuk. Wij testen deze 'effectieve breedte' van het mondstuk.

Hoe ver je de buis van de stofzuiger recht op de vloer kunt leggen zonder dat daarbij de voorkant van het mondstuk omhoog komt. Hoe beter het mondstuk goed op de grond blijft, hoe beter hij blijft zuigen als je onder lage meubels zuigt.

Turboborstel / elektroborstel

Turboborstel, elektroborstel en gemotoriseerd mondstuk zijn verschillende namen voor een mondstuk met een ronddraaiende borstel. Deze borstel wordt door de motor van de stofzuiger aangedreven. Door de ronddraaiende borstel worden (huisdier)haren beter opgezogen.

Geschikt voor tapijt

Bij sommige stofzuigers wordt naast een standaardmondstuk ook een turbomondstuk meegeleverd. In dat geval testen we op tapijt met allebei de mondstukken. In de vergelijker lees je bij stofzuigers met zo'n extra turboborstel welke borstel het beste werkt. Uit onze test blijkt dat zo'n turboborstel soms beter zuigt op tapijt dan het standaardmondstuk. Voor harde vloeren voegt de turboborstel niks toe.

Parketmondstuk

Een parketmondstuk heeft een borstel met aan de onderkant zachte, lange haren. De parketborstel is bedoeld om krassen in houten vloeren te voorkomen.

Standaardmondstuk beter

Uit onze test blijkt dat het standaardmondstuk ook geen krassen achterlaat als je het mondstuk regelmatig schoonmaakt. En omdat een standaardmondstuk vaak beter ontworpen is, werkt hij vaak beter en makkelijker dan een parketmondstuk.

Opzetborstels

Bij de meeste stofzuigers worden een paar kleine opzetstukken meegeleverd. Meestal zit er in elk geval een kierenborstel, een zachte meubelborstel om mee af te stoffen (ook handig voor het toetsenbord van de computer) en een bekledingsmondstuk (herkenbaar aan het rode stukje stof) bij.

Soms zit er ook een mini-turboborstel bij om huisdierharen van de bank te zuigen. Of een flexibel mondstuk om op moeilijk bereikbare plekken te komen, zoals achter de kast of verwarming. Die is ook handig om de auto te stofzuigen.

In de vergelijker staan bij de meeste stofzuigers foto’s van de meegeleverde opzetborstels.

Opbergen opzetborstels

Het is handig als de opzetborstels binnenin de stofzuiger passen. Soms klik je ze aan de zuigbuis of handgreep. Dat is prima, maar de opzetborstel kan dan in de weg zitten als je bijvoorbeeld onder laag meubilair wilt zuigen. in de vergelijker staat per stofzuiger waar je de opzetborstels opbergt.

Bespaar op je stofzuiger: neem minder mondstukken

We zien in de winkels veel stofzuigers die technisch gezien precies hetzelfde zijn. Maar de typenummers verschillen omdat ze met verschillende mond- of hulpstukken geleverd worden. Hoe meer van die accessoires, hoe duurder de stofzuiger.

Bedenk dus goed of je al die spullen daadwerkelijk nodig hebt. Een turboborstel is bijvoorbeeld alleen echt nodig als je tapijt en loslopende huisdieren hebt.

Dezelfde stofzuiger, andere extra mondstukken

In de vergelijker staat:

Welke hulpmiddelen bij het product zitten.

Of de stofzuiger beter tapijt zuigt met het turbomondstuk of met het standaardmondstuk.

Welke technisch gelijke stofzuigers er zijn en hoe ze van elkaar verschillen. Dit vind je bovenaan onder de naam van de stofzuiger onder het kopje 'In de uitvoering'.

Vaak kun je de extra onderdelen ook los kopen. Als je er maar één of een paar nodig hebt, is los kopen goedkoper dan een duurder model aanschaffen met een hoop onnodige hulpmiddelen.