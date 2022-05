Standaard stofzuigermondstuk

Met het standaardmondstuk kun je harde vloeren én tapijt zuigen. Met een schakelaar op de voet klap je de borsteltjes in of uit. Zo maak je hem geschikt voor tapijt (ingeklapt) of harde vloeren (uitgeklapt).

Wij testen stofzuigers met een standaardmondstuk. De kwaliteit van het mondstuk bepaalt voor een groot deel hoe goed de stofzuiger zuigt.

Kwaliteit is belangrijk

Hoe goed het standaardmondstuk zuigt, hangt van een aantal dingen af, zoals:

De aansluiting van het mondstuk op de grond. Hoe beter het mondstuk aansluit op de grond, hoe beter het vuil in de stofzuiger verdwijnt.

Of het mondstuk niet alleen recht boven de opening goed zuigt, maar ook in de breedte van het mondstuk. Wij testen deze 'effectieve breedte' van het mondstuk.

Hoe ver je de buis van de stofzuiger recht op de vloer kunt leggen zonder dat daarbij de voorkant van het mondstuk omhoog komt. Hoe beter het mondstuk goed op de grond blijft, hoe beter hij blijft zuigen als je onder lage meubels zuigt.

Turboborstel / elektroborstel

Turboborstel, elektroborstel en gemotoriseerd mondstuk zijn verschillende namen voor een mondstuk met een ronddraaiende borstel. Deze borstel wordt door de motor van de stofzuiger aangedreven.

Tapijt

Uit onze test blijkt dat zo'n turboborstel soms beter zuigt op tapijt dan het standaardmondstuk. Maar niet altijd. Check daarom in de stofzuigervergelijker welke borstel in welk geval het beste werkt. Voor harde vloeren voegt de turboborstel niks toe.

Parketmondstuk

Een parketmondstuk heeft een borstel met aan de onderkant zachte, lange haren. De parketborstel is bedoeld om krassen in houten vloeren te voorkomen.

Standaardmondstuk vaak slimmer

Uit onze test blijkt dat het standaardmondstuk ook geen krassen achterlaat als je het mondstuk regelmatig schoonmaakt. En omdat een standaardmondstuk vaak slimmer ontworpen is, werkt hij vaak beter en makkelijker dan een parketmondstuk.

Opzetborstels

Bij de meeste stofzuigers worden een paar kleine opzetstukken meegeleverd. Bijvoorbeeld een kierenborstel, een zachte borstel om mee af te stoffen (ook handig voor het toetsenbord van de computer) en een meubelmondstuk.

Mini-turboborstel

Soms zit er ook een mini-turboborstel bij om huisdierharen van de bank te zuigen. Of een flexibel mondstuk om op moeilijk bereikbare plekken te komen, zoals achter de kast of verwarming.

In de stofzuigervergelijker staan bij de meeste stofzuigers foto’s van de meegeleverde opzetborstels.

Opbergen opzetborstels

Het is handig als de opzetborstels binnenin de stofzuiger passen. Soms klik je ze aan de zuigbuis of handgreep. Dat is prima, maar de opzetborstel kan dan in de weg zitten als je bijvoorbeeld onder laag meubilair wilt zuigen. in de stofzuigervergelijker staat per stofzuiger waar je de opzetborstels opbergt.

Speciale mondstukken: liever 1 goede

Op het energielabel voor stofzuigers (dat voorlopig is uitgesteld) staat hoe goed de stofzuiger stof van verschillende ondergronden zuigt. Maar voor die tests mag je verschillende mondstukken gebruiken. Daardoor ontwikkelen fabrikanten steeds meer mondstukken die speciaal voor 1 specifiek type ondergrond zijn bedoeld.

Niet wisselen

Maar consumenten wisselen niet graag van mondstuk, zo bleek uit onze enquête onder 2000 panelleden. Daarom vinden we dat een stofzuiger met 1 mondstuk goed en gemakkelijk allerlei soorten ondergronden moet kunnen zuigen. Dat spaart gedoe en de productie en kosten van onnodige extra hulpmiddelen.

Dezelfde stofzuigers met andere extra mondstukken

We zien veel stofzuigers die technisch gezien precies hetzelfde zijn. Maar de typenummers verschillen omdat ze met verschillende hulpstukken geleverd worden. Hoe meer van die hulpstukken, hoe duurder de stofzuiger.

Bedenk dus goed of je al die spullen daadwerkelijk nodig hebt. Een turboborstel is bijvoorbeeld alleen echt nodig als je veel tapijt en loslopende huisdieren hebt. En zelfs dan is het standaardmondstuk soms beter dan het turbomondstuk.

Check de stofzuigervergelijker

In de stofzuigervergelijker staat:

Welke hulpmiddelen bij het product zitten.

Of de stofzuiger beter tapijt zuigt met het turbomondstuk of met het standaardmondstuk.

Vaak kun je de extra onderdelen ook los kopen. Als je er maar één of een paar nodig hebt, is los kopen goedkoper dan een duurder model aanschaffen met een hoop onnodige hulpmiddelen.