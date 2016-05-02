Stofzuiger kopen: waar let je op?

Naast het standaardmondstuk zitten er ook andere mondstukken of hulpstukken bij je stofzuiger. De meeste mondstukken zijn ook los te koop, zoals een parketborstel of turboborstel.

Een turboborstel heet ook wel elektroborstel, omdat er een elektrisch aangedreven motortje in zit dat de borstel laat ronddraaien. In onze test zuigt een turboborstel soms beter huisdierharen op van tapijt dan het standaard mondstuk.

In de stofzuigervergelijker staan foto’s van de opzetstukken die met de stofzuiger worden meegeleverd.

Tip: extra mondstukken heb je niet altijd nodig, maar maken een stofzuiger wel duurder. Bedenk dus goed welke mondstukken je gaat gebruiken. Vaak zijn er verschillende uitvoeringen te koop van een stofzuiger met elk een andere selectie aan meegeleverde accessoires.

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