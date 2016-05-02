Stofzuiger kopen: waar let je op?

Stofzuigers zijn er in allerlei soorten en maten. De traditionele stofzuiger met snoer wordt nog altijd het meest verkocht, maar steeds meer consumenten kiezen voor een snoerloze steelstofzuiger of een robotstofzuiger. Met onze kooptips kies jij het apparaat dat bij je past.
Expert stofzuigers
Wil je weten welke stofzuiger het beste bij je past? Beantwoord een paar vragen in onze keuzehulp en kies de juiste stofzuiger.
Deze stofzuiger met wielen en een snoer is het type stofzuiger dat het meest verkocht wordt. De meeste werken met een stofzuigerzak. Maar er zijn ook zakloze stofzuigers, waar vuil en stof wordt opgevangen in een stofbak.
Met deze compacte, snoerloze stofzuiger kom je op elk plekje in huis. Maar de accu heeft een groot nadeel: met de meeste steelstofzuigers kun je maar kort zuigen voor de accu leeg is. Dat maakt ze minder geschikt voor een grote schoonmaak.
Een robotstofzuiger beweegt zelfstandig door je huis, dus je hebt er geen omkijken naar. Ideaal om zonder moeite de boel bij te houden. Maar om de trap en in hoekjes te zuigen, heb je nog een gewone of een steelstofzuiger nodig.
Een multizuiger of waterstofzuiger kan nat en droog zuigen. Hij is bedoeld voor 'grove' klussen waar een gewone stofzuiger niet geschikt voor is. Denk aan het opzuigen van bouwstof of het stofzuigen van de garage. Daarom heet dit type ook wel waterstofzuiger of bouwstofzuiger. Ze zijn ook te huur.
Deze snoerloze handstofzuiger is voor kleinere oppervlaktes of kleine schoonmaakklusjes. Met speciale mondstukjes kun je er ook bijvoorbeeld meubels en kieren mee zuigen. De meeste snoerloze steelstofzuigers zijn uitgerust met een kruimeldief of kun je makkelijk ombouwen tot kruimeldief.
Twijfel je nog welke stofzuiger het beste bij jou past? Bekijk onze video. Daarin vertellen we je meer over gewone en steelstofzuigers en laten we de belangrijkste verschillen zien.
Er zijn stofzuigers met en zonder stofzak. Zakloze stofzuigers hebben een stofreservoir dat je leeg moet maken als het (bijna) vol is.
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Stofzuigers mét en zonder zak
In onze vergelijker staan testresultaten van stofzuigers van wel 15 verschillende merken.
Philips en Miele zijn de grootste stofzuigermerken, gevolgd door Bosch, AEG en Rowenta. Maar we testen ook kleinere merken, zoals Numatic en Inventum.
Wat vinden consumenten nu eigenlijk van hun eigen merk stofzuiger? Dat vroegen we aan stofzuigergebruikers. Bijna 14.000 panelleden uit heel Europa vertelden ons hoe tevreden ze zijn over hun merk stofzuiger.
Numatic en Miele komen er goed uit, maar ook andere merken doen het goed.
Een stofzuiger kan nog zo goed zuigen, het is ook belangrijk dat hij een beetje fijn werkt. Dit zijn onze tips om een handige stofzuiger te kiezen:
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De handigste stofzuigers uit de test (alleen voor leden)
Stofzuigerzakken zijn er in verschillende soorten en prijsklassen. Je kunt kiezen uit:
Uit een test is gebleken dat merkloze stofzakken vaak net zo goed werken als merkstofzakken. De universele stofzakken doen het minder goed. Ze laten veel stof door en het verwisselen is een vies klusje.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste stofzuigers mét stofzak
Alle geteste zakloze stofzuigers
Naast het standaardmondstuk zitten er ook andere mondstukken of hulpstukken bij je stofzuiger. De meeste mondstukken zijn ook los te koop, zoals een parketborstel of turboborstel.
Een turboborstel heet ook wel elektroborstel, omdat er een elektrisch aangedreven motortje in zit dat de borstel laat ronddraaien. In onze test zuigt een turboborstel soms beter huisdierharen op van tapijt dan het standaard mondstuk.
In de stofzuigervergelijker staan foto’s van de opzetstukken die met de stofzuiger worden meegeleverd.
Tip: extra mondstukken heb je niet altijd nodig, maar maken een stofzuiger wel duurder. Bedenk dus goed welke mondstukken je gaat gebruiken. Vaak zijn er verschillende uitvoeringen te koop van een stofzuiger met elk een andere selectie aan meegeleverde accessoires.
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Filters in de stofzuiger moeten ervoor zorgen dat opgezogen stofdeeltjes in de stofzuiger blijven en niet weer de lucht in worden geblazen. Dit is belangrijk voor als je een stofmijtallergie hebt.
Hoe goed het stof binnen de stofzuiger wordt gehouden, hangt af van:
Een HEPA-filter is een hele fijne filter en zou daarom meer stof tegenhouden dan een andere, goedkopere stofzuigerfilters. Maar uit onze test blijkt dat dit niet altijd klopt. Lees waarom een HEPA-filter geen garantie is voor de laagste stofuitstoot.
Bekijk en vergelijk:
Stofzuigers die we aanbevelen bij een stofallergie (alleen voor leden)
De invoering van Europese wetgeving voor stofzuigers heeft ervoor gezorgd dat het vermogen en energieverbruik van stofzuigers fors is gedaald. Uit onze test blijkt dat stofzuigers sindsdien ook beter zijn gaan stofzuigen. Een stofzuiger heeft helemaal geen hoog vermogen nodig om goed te kunnen zuigen.
De zuigprestaties hangen namelijk vooral af van het mondstuk en hoe goed de onderdelen van de stofzuiger op elkaar aansluiten.
Het Europese Hof van Justitie verklaarde begin 2019 de wetgeving over het stofzuiger-energielabel ongeldig. Er wordt wel gewerkt aan een nieuw energielabel. Dat is er waarschijnlijk pas in 2028.
Zonder energielabel is het voor consumenten lastig om het energieverbruik van stofzuigers te vergelijken. In onze test meten wij het stroomverbruik. De verschillen tussen de stofzuigers zijn groot. Tientallen stofzuigers krijgen een onvoldoende, maar er zijn ook stofzuigers die een 10 scoren, omdat ze erg zuinig zijn.
Bekijk en vergelijk:
De beste energiezuinige stofzuigers (alleen voor leden)
Alle geteste stofzuigers
Met onze test zie je meteen welke stofzuigers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.