Stofzuiger kopen: waar let je op?

Een stofzuiger heeft verschillende filters om de stofdeeltjes op te vangen en niet weer de lucht in te blazen. De stofzak of het stofreservoir is het eerste filter van een stofzuiger. Daarna gaat de lucht door het motor- en uitblaasfilter. Hoe goed de lucht gefilterd wordt, hangt af van hoeveel lucht daadwerkelijk door het filter gaat, in plaats van erlangs lekt.

Naast standaard filters bestaan er HEPA-filters. Een HEPA-filter is duurder dan een gewone filter. In de regel filtert een HEPA-filter beter dan een reguliere stoffilter, maar niet altijd. Lees in welke situaties een HEPA-filter niet goed werkt.

Er zijn ook stofzuigers die het stof uit de lucht halen via een waterfilter. Maar waterfilter werken vaak niet goed. Daarbij kunnen in het water schimmels ontstaan.

Ben je allergisch voor huisstofmijt? Kies dan een stofzuiger met weinig stofuitstoot en goede zuigprestaties.

