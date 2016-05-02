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Stofzuiger kopen: waar let je op?

Stofzuigers zijn er in allerlei soorten en maten. De traditionele stofzuiger met snoer wordt nog altijd het meest verkocht, maar steeds meer consumenten kiezen voor een snoerloze steelstofzuiger of een robotstofzuiger. Met onze kooptips kies jij het apparaat dat bij je past.

Snel naar:

  1. Keuzehulp stofzuigers
  2. Soorten stofzuigers
  3. Stofzuiger met of zonder zak?
  4. Wat is een goed merk stofzuiger?
  5. Kies een stofzuiger die fijn werkt
  6. Stofzuigerzakken
  7. Handige mondstukken
  8. Filters
  9. Vermogen en energielabel

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Keuzehulp stofzuigers

Wil je weten welke stofzuiger het beste bij je past? Beantwoord een paar vragen in onze keuzehulp en kies de juiste stofzuiger.

Help mij kiezen

Keuzehulp stofzuigers

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Soorten stofzuigers

Sledestofzuiger - Columns

Sledestofzuiger

Deze stofzuiger met wielen en een snoer is het type stofzuiger dat het meest verkocht wordt. De meeste werken met een stofzuigerzak. Maar er zijn ook zakloze stofzuigers, waar vuil en stof wordt opgevangen in een stofbak.

Steelstofzuiger - Columns

Steelstofzuiger

Met deze compacte, snoerloze stofzuiger kom je op elk plekje in huis. Maar de accu heeft een groot nadeel: met de meeste steelstofzuigers kun je maar kort zuigen voor de accu leeg is. Dat maakt ze minder geschikt voor een grote schoonmaak.

Robotstofzuiger - Columns

Robotstofzuiger

Een robotstofzuiger beweegt zelfstandig door je huis, dus je hebt er geen omkijken naar. Ideaal om zonder moeite de boel bij te houden. Maar om de trap en in hoekjes te zuigen, heb je nog een gewone of een steelstofzuiger nodig. 

Waterstofzuiger - Columns

Multizuiger of alleszuiger

Een multizuiger of waterstofzuiger kan nat en droog zuigen. Hij is bedoeld voor 'grove' klussen waar een gewone stofzuiger niet geschikt voor is. Denk aan het opzuigen van bouwstof of het stofzuigen van de garage. Daarom heet dit type ook wel waterstofzuiger of bouwstofzuiger. Ze zijn ook te huur.

Kruimeldief - Columns

Kruimeldief

Deze snoerloze handstofzuiger is voor kleinere oppervlaktes of kleine schoonmaakklusjes. Met speciale mondstukjes kun je er ook bijvoorbeeld meubels en kieren mee zuigen. De meeste snoerloze steelstofzuigers zijn uitgerust met een kruimeldief of kun je makkelijk ombouwen tot kruimeldief.

Video: welke soort stofzuiger kies je?

Twijfel je nog welke stofzuiger het beste bij jou past? Bekijk onze video. Daarin vertellen we je meer over gewone en steelstofzuigers en laten we de belangrijkste verschillen zien.

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Stofzuiger met of zonder zak?

Er zijn stofzuigers met en zonder stofzak. Zakloze stofzuigers hebben een stofreservoir dat je leeg moet maken als het (bijna) vol is.

Stofzuiger met stofzak

  • Zuigt gemiddeld beter dan een zakloze stofzuiger. Maar de verschillen worden steeds kleiner. Er zijn zakloze stofzuigers die uitstekend zuigen. Bekijk de beste stofzuigers.
  • Is geschikter voor mensen met een stofallergie dan een zakloze stofzuiger. Een stofzak hoef je niet te legen, maar gooi je met stof en al weg. Je komt dus minder in aanraking met stof.
  • Verbruikt stofzuigerzakken die gemiddeld €2 tot €3 per stuk (van een merk) of €1 (merkloos) kosten. De prijs zegt niets over de inhoud van de zak.

Zakloze stofzuiger

  • Bespaart je de kosten en het gedoe van stofzuigerzakken.
  • Maakt in de regel meer lawaai dan een stofzuiger met zak. Kijk in de stofzuigervergelijker hoeveel herrie de stofzuiger maakt.
  • Kan problemen opleveren als je een stofallergie hebt. Bij het legen van het stofreservoir kom je in contact met het stof. Sommige zakloze stofzuigers hebben een groot stofreservoir en hoef je minder vaak te legen.

Lees meer:
Stofzuigers mét en zonder zak

Video: stofzak of stofbak?

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Wat is een goed merk stofzuiger?

In onze vergelijker staan testresultaten van stofzuigers van wel 15 verschillende merken.

Philips en Miele zijn de grootste stofzuigermerken, gevolgd door Bosch, AEG en Rowenta. Maar we testen ook kleinere merken, zoals Numatic en Inventum.

De beste stofzuigermerken volgens consumenten

Wat vinden consumenten nu eigenlijk van hun eigen merk stofzuiger? Dat vroegen we aan stofzuigergebruikers. Bijna 14.000 panelleden uit heel Europa vertelden ons hoe tevreden ze zijn over hun merk stofzuiger.

Numatic en Miele komen er goed uit, maar ook andere merken doen het goed.

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Kies een stofzuiger die fijn werkt

Een stofzuiger kan nog zo goed zuigen, het is ook belangrijk dat hij een beetje fijn werkt. Dit zijn onze tips om een handige stofzuiger te kiezen:

  • Kies een lichte en compacte stofzuiger
  • Zorg voor genoeg werkbereik
  • Kies hoe je het snoer wilt oprollen
  • Bepaal de lengte van de buis
  • Kies voor makkelijk onderhoud
  • Check hoe fijn het mondstuk werkt

Bekijk ook:
Zo vind je de handigste stofzuiger
De handigste stofzuigers uit de test (alleen voor leden)

Video: kies een handige stofzuiger

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Stofzuigerzakken

Stofzuigerzakken zijn er in verschillende soorten en prijsklassen. Je kunt kiezen uit:

  • Merkstofzakken: gemaakt door de fabrikant van het merk van de stofzuiger, en speciaal bedoeld voor specifieke types van dat merk. Deze kosten gemiddeld €2 tot €3 per zak.
  • Merkloze stofzakken: niet bedoeld voor een bepaald type van een bepaald merk. De meeste merkloze zakken passen in vele typen van diverse merken stofzuigers.
    Soms zijn merkloze stofzuigerzakken wel voor een bepaald stofzuigermerk bedoeld. Maar dan zijn ze vaak wel geschikt voor zo'n beetje alle typen van dat merk. Deze kosten zo'n €1 per zak.
  • Universele stofzakken: gemaakt voor alle types en merken stofzuigers. Je plakt daarbij het harde onderdeel van een originele zak op de universele stofzuigerzak.

Uit een test is gebleken dat merkloze stofzakken vaak net zo goed werken als merkstofzakken. De universele stofzakken doen het minder goed. Ze laten veel stof door en het verwisselen is een vies klusje.

Bekijk en vergelijk:
Alle geteste stofzuigers mét stofzak
Alle geteste zakloze stofzuigers

Stofzuigerzakken merk

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Handige mondstukken

Naast het standaardmondstuk zitten er ook andere mondstukken of hulpstukken bij je stofzuiger. De meeste mondstukken zijn ook los te koop, zoals een parketborstel of turboborstel.

Een turboborstel heet ook wel elektroborstel, omdat er een elektrisch aangedreven motortje in zit dat de borstel laat ronddraaien. In onze test zuigt een turboborstel soms beter huisdierharen op van tapijt dan het standaard mondstuk.

In de stofzuigervergelijker staan foto’s van de opzetstukken die met de stofzuiger worden meegeleverd.

Tip: extra mondstukken heb je niet altijd nodig, maar maken een stofzuiger wel duurder. Bedenk dus goed welke mondstukken je gaat gebruiken. Vaak zijn er verschillende uitvoeringen te koop van een stofzuiger met elk een andere selectie aan meegeleverde accessoires.

Bekijk ook:
Welk stofzuigermondstuk voor welke klus?
Alle geteste stofzuigers

Video: handige mondstukken

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Filters

Filters in de stofzuiger moeten ervoor zorgen dat opgezogen stofdeeltjes in de stofzuiger blijven en niet weer de lucht in worden geblazen. Dit is belangrijk voor als je een stofmijtallergie hebt.

Hoe goed het stof binnen de stofzuiger wordt gehouden, hangt af van:

  • Hoe goed de filters zijn
  • Hoe goed de filters de openingen afsluiten
  • Hoeveel lucht er langs de filters kan lekken

HEPA-filter bij stofallergie?

Een HEPA-filter is een hele fijne filter en zou daarom meer stof tegenhouden dan een andere, goedkopere stofzuigerfilters. Maar uit onze test blijkt dat dit niet altijd klopt. Lees waarom een HEPA-filter geen garantie is voor de laagste stofuitstoot.

Bekijk en vergelijk:
Stofzuigers die we aanbevelen bij een stofallergie (alleen voor leden)

Video: helpt een stofzak en HEPA-filter bij stofallergie?

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Vermogen en energielabel

De invoering van Europese wetgeving voor stofzuigers heeft ervoor gezorgd dat het vermogen en energieverbruik van stofzuigers fors is gedaald. Uit onze test blijkt dat stofzuigers sindsdien ook beter zijn gaan stofzuigen. Een stofzuiger heeft helemaal geen hoog vermogen nodig om goed te kunnen zuigen.

De zuigprestaties hangen namelijk vooral af van het mondstuk en hoe goed de onderdelen van de stofzuiger op elkaar aansluiten.

Energielabel voor stofzuigers ongeldig

Het Europese Hof van Justitie verklaarde begin 2019 de wetgeving over het stofzuiger-energielabel ongeldig. Er wordt wel gewerkt aan een nieuw energielabel. Dat is er waarschijnlijk pas in 2028.

Energieverbruik vergelijken

Zonder energielabel is het voor consumenten lastig om het energieverbruik van stofzuigers te vergelijken. In onze test meten wij het stroomverbruik. De verschillen tussen de stofzuigers zijn groot. Tientallen stofzuigers krijgen een onvoldoende, maar er zijn ook stofzuigers die een 10 scoren, omdat ze erg zuinig zijn.

Bekijk en vergelijk:
De beste energiezuinige stofzuigers (alleen voor leden)
Alle geteste stofzuigers

energielabel-stofzuiger

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke stofzuigers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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