Stofzuiger voor parket of laminaat

Getest op harde vloeren

In onze uitgebreide test meten we hoe goed een stofzuiger harde vloeren schoon krijgt. We beoordelen ook hoe goed tapijt schoon wordt na het zuigen. Het valt op dat niet veel stofzuigers geschikt zijn voor beide ondergronden.

Gek genoeg hebben stofzuigers meer moeite met het opzuigen van stof van een harde vloer dan van een tapijt. Toch scoren stofzuigers in onze test gemiddeld een ruime voldoende. Al zijn de verschillen tussen de stofzuigers erg groot. Sommige laten vrijwel geen stof achter, terwijl andere amper stof opzuigen. In het algemeen werken stofzuigers met een stofzak beter op een harde vloer dan zakloze stofzuigers.

Stof uit kieren zuigen

In een houten vloer zitten vaak kieren. Het lukt lang niet alle stofzuigers om die kieren goed schoon te krijgen en al het opgehoopte stof op te zuigen. Ook op dit punt doen stofzuigers met een stofzak het beter dan zakloze. En ook hier zijn de verschillen tussen de stofzuigers erg groot. In onze vergelijker vind je per stofzuiger terug hoe goed hij stof van harde vloeren en uit kieren opzuigt.

Gebruiksgemak op harde vloeren

Het is belangrijk dat een stofzuiger voor harde vloeren ook fijn in gebruik is. Daarom testen we hoe makkelijk het mondstuk over de vloer glijdt en hoe goed je de stofzuiger kunt voortbewegen. In het algemeen zijn stofzuigers makkelijk te gebruiken op laminaat en parket, maar er zijn uitzonderingen.

Stofzuiger met parketmondstuk

Bij meer dan de helft van de stofzuigers wordt een speciaal parketmondstuk meegeleverd. Dit is speciaal gemaakt voor laminaat en parket. Het mondstuk heeft een borstel met aan de onderkant zachte, lange haren. Dit is bedoeld om krassen in houten vloeren te voorkomen.

Dit klinkt mooi, maar uit onze test blijkt dat het standaardmondstuk gelukkig vaak helemaal geen krassen achterlaat als het regelmatig schoonmaakt. En omdat het standaardmondstuk vaak slimmer ontworpen is, werkt dat meestal beter en gebruiksvriendelijker dan het speciale parketmondstuk. Een stofzuiger met parketborstel klinkt dus handig, maar is niet per se nodig.

Stofzuigers voor harde vloeren

Een goede stofzuiger voor laminaat of voor parket hoeft helemaal niet duur te zijn. In onze test vind je al stofzuigers van minder dan €100 die zowel goed zijn in het opzuigen van stof van harde vloeren als uit kieren.

