Herken je dit?
Wij testen elke stofzuiger in een professioneel testlab. Als een stofzuiger de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Krijgt een stofzuiger een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.
Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben zowel stofzakloze stofzuigers als stofzuigers met zak getest op hoe goed ze stofzuigen. Maar ook op gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid, energiegebruik en levensduur. Lees meer over hoe wij stofzuigers testen.
In een rap tempo een schone vloer, daar koop je een stofzuiger voor. Uit onze test blijkt dat stofzuigers vaak moeite hebben om huisdierharen van tapijt te zuigen. Ook als de stofzak of -bak vol raakt, gaan sommige stofzuigers minder goed werken.
Irritant, een stofzuiger die niet echt meewerkt. Omdat je in een winkel niet alles goed kunt beoordelen, kijken wij hoe soepel een stofzuiger over de vloer beweegt en of je hem goed kunt bedienen, onderhouden en opbergen. Zo weet jij welke stofzuigers fijn zijn in gebruik.
Een stofzuiger met goeie filters is extra belangrijk als je allergisch bent voor huisstofmijt. Sommige stofzuigers blazen de stofdeeltjes na het opzuigen weer de lucht in. Daarom meten we hoeveel stofdeeltjes een stofzuiger weer uitstoot. Want je zou maar net eentje kiezen die het stof weer de kamer in blaast.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.