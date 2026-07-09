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De beste stofzuiger kiezen

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Wij hebben stofzuigers voor je getest

Laatste update van de test: 9 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Weet dat je de juiste aankoop doet

    Wij testen elke stofzuiger in een professioneel testlab. Als een stofzuiger de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Krijgt een stofzuiger een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.

  • Onafhankelijk

    Welk advies kun je vertrouwen

    Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.

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3 highlights uit de test

We hebben zowel stofzakloze stofzuigers als stofzuigers met zak getest op hoe goed ze stofzuigen. Maar ook op gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid, energiegebruik en levensduur. Lees meer over hoe wij stofzuigers testen.

  • Stofzuigers highlight 1 -schone vloer

    1. Schone vloer

    In een rap tempo een schone vloer, daar koop je een stofzuiger voor. Uit onze test blijkt dat stofzuigers vaak moeite hebben om huisdierharen van tapijt te zuigen. Ook als de stofzak of -bak vol raakt, gaan sommige stofzuigers minder goed werken.

  • Stofzuigers highlight 2 - goed meewerken

    2. Goed meewerken

    Irritant, een stofzuiger die niet echt meewerkt. Omdat je in een winkel niet alles goed kunt beoordelen, kijken wij hoe soepel een stofzuiger over de vloer beweegt en of je hem goed kunt bedienen, onderhouden en opbergen. Zo weet jij welke stofzuigers fijn zijn in gebruik. 

  • Stofzuigers highlight 3 - hatsjoe

    3. Hatsjoe!

    Een stofzuiger met goeie filters is extra belangrijk als je allergisch bent voor huisstofmijt. Sommige stofzuigers blazen de stofdeeltjes na het opzuigen weer de lucht in. Daarom meten we hoeveel stofdeeltjes een stofzuiger weer uitstoot. Want je zou maar net eentje kiezen die het stof weer de kamer in blaast.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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