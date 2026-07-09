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Stofzuigers vergelijken

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een goede stofzuiger is onmisbaar in ieder huishouden. In ons lab testen we ze op allerlei vloeren met stof, kruimels en haar. Zodat jij straks de beste stofzuiger voor jou kunt kopen.

Keuzehulp

  • Philips XD2142/12 2000 Serie
    PhilipsXD2142/12 2000 Serie
    Stofzak|9 m (bereik)|5,1 kg
  • Wisberg BL8000 Power Pro
    WisbergBL8000 Power Pro
    Zakloos|12 m (bereik)|8,4 kg
  • Rowenta Silence Force RO7457
    RowentaSilence Force RO7457
    Stofzak|11 m (bereik)|7,7 kg
  • Rowenta RO3923 Compact Power
    RowentaRO3923 Compact Power
    Stofzak|9 m (bereik)|4,8 kg
  • Princess 336090 Airmotion Pro
    Princess336090 Airmotion Pro
    Stofzak|12 m (bereik)|5,9 kg
  • Rowenta RO3950 Compact Power Parquet
    RowentaRO3950 Compact Power Parquet
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • Miele Guard L1 Allergy
    MieleGuard L1 Allergy
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard S1 blauw
    MieleGuard S1 blauw
    Stofzak|11 m (bereik)|5,5 kg
  • AEG AB81U1SW 8000 Ultimate
    AEGAB81U1SW 8000 Ultimate
    Stofzak|12 m (bereik)|7,8 kg
  • Miele Guard M1 blauw
    MieleGuard M1 blauw
    Stofzak|10 m (bereik)|6,6 kg
  • Emerio VCE-108278.10
    EmerioVCE-108278.10
    Zakloos|7 m (bereik)|4,4 kg
  • Princess 336080 Airmotion Plus
    Princess336080 Airmotion Plus
    Stofzak|10 m (bereik)|5,5 kg
  • Bosch BGB8PET3A
    BoschBGB8PET3A
    Stofzak|15 m (bereik)|7,1 kg
  • AEG AL31C1DG 3000 Clean
    AEGAL31C1DG 3000 Clean
    Zakloos|8 m (bereik)|5,9 kg
  • AEG AL51C2SW 5000 Clean
    AEGAL51C2SW 5000 Clean
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • AEG AL51A3LDB 5000 Animal
    AEGAL51A3LDB 5000 Animal
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • Miele Guard L1 Performance
    MieleGuard L1 Performance
    Stofzak|12 m (bereik)|7,0 kg
  • Miele Guard L1 Comfort (XL)
    MieleGuard L1 Comfort (XL)
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg

Stofzuigers getest

We beoordelen de stofzuigers niet alleen op hoe goed ze zuigen maar ook hoe fijn en hoe stil ze zijn tijdens gebruik. Zoek je een goedkope stofzuiger? Of juist een stofzuiger zonder zak? Ook die testen wij. 

Stofzuiger kopen 

Een stofzuiger kopen lijkt soms een heel gedoe. Er zijn heel veel stofzuigers te koop. En in de winkel of online kun je een stofzuiger niet uitproberen. Daarom testen wij stofzuigers van bekende merken als AEG, Bosch, Miele en Philips. Zo weet jij welke stofzuigers de beste zijn. 

Stofzuigers vergelijken

Hoe vind je een goede stofzuiger tussen al die verschillende stofzuigers? Bij ons vergelijk je stofzuigers op zuigprestaties. En je kunt stofzuigers vergelijken die bijvoorbeeld goed zijn in tapijt zuigen. Of juist goed harde vloeren zuigen. Zo vind je de stofzuiger die voldoet aan jouw wensen.

Stofzuigers per merk