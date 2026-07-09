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Een goede stofzuiger is onmisbaar in ieder huishouden. In ons lab testen we ze op allerlei vloeren met stof, kruimels en haar. Zodat jij straks de beste stofzuiger voor jou kunt kopen.
We beoordelen de stofzuigers niet alleen op hoe goed ze zuigen maar ook hoe fijn en hoe stil ze zijn tijdens gebruik. Zoek je een goedkope stofzuiger? Of juist een stofzuiger zonder zak? Ook die testen wij.
Een stofzuiger kopen lijkt soms een heel gedoe. Er zijn heel veel stofzuigers te koop. En in de winkel of online kun je een stofzuiger niet uitproberen. Daarom testen wij stofzuigers van bekende merken als AEG, Bosch, Miele en Philips. Zo weet jij welke stofzuigers de beste zijn.
Hoe vind je een goede stofzuiger tussen al die verschillende stofzuigers? Bij ons vergelijk je stofzuigers op zuigprestaties. En je kunt stofzuigers vergelijken die bijvoorbeeld goed zijn in tapijt zuigen. Of juist goed harde vloeren zuigen. Zo vind je de stofzuiger die voldoet aan jouw wensen.