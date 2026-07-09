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Lichte stofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een lichte stofzuiger is handig bij het opdragen van de trap of het meenemen naar een andere ruimte. Vergelijk bij ons de stofzuigers met licht gewicht.

Keuzehulp

  • Rowenta RO3923 Compact Power
    RowentaRO3923 Compact Power
    Stofzak|9 m (bereik)|4,8 kg
  • Rowenta RO3950 Compact Power Parquet
    RowentaRO3950 Compact Power Parquet
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • Emerio VCE-108278.10
    EmerioVCE-108278.10
    Zakloos|7 m (bereik)|4,4 kg
  • Philips XB1142/10 1000 Series
    PhilipsXB1142/10 1000 Series
    Zakloos|9 m (bereik)|4,7 kg
  • Tomado TVC2002B
    TomadoTVC2002B
    Stofzak|8 m (bereik)|4,7 kg
  • AEG AB31C1GG 3000 Clean
    AEGAB31C1GG 3000 Clean
    Stofzak|8 m (bereik)|4,8 kg
  • AEG AB51C1DB 5000 Clean
    AEGAB51C1DB 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • AEG AB51C2SW 5000 Clean
    AEGAB51C2SW 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • AEG AB51C2DR 5000 Clean
    AEGAB51C2DR 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • AEG AB51C1GG 5000 Clean
    AEGAB51C1GG 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • AEG AB51C1SW 5000 Clean
    AEGAB51C1SW 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • AEG AB51C2DG 5000 Clean
    AEGAB51C2DG 5000 Clean
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • Rowenta RO2910 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2910 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg
  • Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2933 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg
  • Rowenta RO2981 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2981 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg
  • Rowenta RO2917 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2917 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg
  • Bosch BGBS2LB1 Serie 2
    BoschBGBS2LB1 Serie 2
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg
  • Rowenta RO2913 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2913 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg

Licht gewicht stofzuigers getest  

Wij hebben lichte stofzuigers in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken. Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd kun je de testresultaten vergelijken.

Lichte stofzuiger kopen

Als je een lichtgewicht stofzuiger gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wil je bijvoorbeeld ook een compact formaat? En zoek je een lichte stofzuiger met of zonder zak? Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Licht gewicht stofzuigers vergelijken

Vergelijk de lichte stofzuigers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope lichtgewicht stofzuiger is. Heb je het juiste lidmaatschap, dan kun je ook de testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste stofzuiger met licht gewicht kopen.

Stofzuigers per merk