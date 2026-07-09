Een lichte stofzuiger is handig bij het opdragen van de trap of het meenemen naar een andere ruimte. Vergelijk bij ons de stofzuigers met licht gewicht.

Licht gewicht stofzuigers getest

Wij hebben lichte stofzuigers in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken. Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd kun je de testresultaten vergelijken.

Lichte stofzuiger kopen

Als je een lichtgewicht stofzuiger gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wil je bijvoorbeeld ook een compact formaat? En zoek je een lichte stofzuiger met of zonder zak? Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Licht gewicht stofzuigers vergelijken

Vergelijk de lichte stofzuigers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope lichtgewicht stofzuiger is. Heb je het juiste lidmaatschap, dan kun je ook de testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste stofzuiger met licht gewicht kopen.