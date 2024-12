Henry-stofzuigers getest

De Henry-stofzuiger is een bijzondere stofzuiger. Hij ziet er anders uit dan andere sledestofzuigers. Maar hij moet zijn werk natuurlijk net zo goed of beter doen. Wij hebben daarom enkele Henry’s aan onze strenge test onderworpen. Tijdens de test letten we op de zuigprestaties, het gebruiksgemak en andere zaken.

Henry-stofzuiger kopen

Je wilt geen willekeurige Henry kopen alleen omdat hij oogjes heeft. Je wilt weten welke je het best kunt kopen, want er zijn meerdere modellen, in verschillende kleuren. Er is zelfs een roze Hetty, met dezelfde vriendelijke glimlach. De testresultaten lopen uiteen.

Heb je een groot huis, dan is een groter werkbereik handig. Zo hoef je niet steeds van stopcontact te wisselen. En met een telescoopbuis kun je de lengte van de stofzuigerbuis aan je eigen lengte aanpassen.

Heb je een goede Henry-stofzuiger gevonden? Die kun je dan meteen bestellen bij een winkel naar keuze via onze vergelijker.

Henry-stofzuigers vergelijken

Om de juiste Henry-stofzuiger te kopen vergelijk je ze met elkaar op testresultaten en specificaties. Als je bijvoorbeeld vooral tapijt in huis hebt, vergelijk je de scores op het zuigen van tapijt. Vergelijk ook het werkbereik en andere eigenschappen. En ten slotte vergelijk je de prijzen. Ook van de winkels. Zo vind je de beste aanbieding voor jouw toekomstige Henry stofzuiger.