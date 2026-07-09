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Electrolux stofzuiger

Welke Electrolux stofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Electrolux stofzuigers en vergelijk de Electrolux stofzuiger met andere stofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Electrolux ZUSORIGDB+ UltraSilencer
    ElectroluxZUSORIGDB+ UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|7,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUSORIGWR+ UltraSilencer
    ElectroluxZUSORIGWR+ UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|7,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUOORIGDB+ UltraOne
    ElectroluxZUOORIGDB+ UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUOORIGWR+ UltraOne
    ElectroluxZUOORIGWR+ UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUOGREEN UltraOne
    ElectroluxZUOGREEN UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUSENERGY UltraSilencer
    ElectroluxZUSENERGY UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|7,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux USENERGY UltraSilencer
    ElectroluxUSENERGY UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|7,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux UOORIGINDB UltraOne
    ElectroluxUOORIGINDB UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux USORIGINPR UltraSilencer
    ElectroluxUSORIGINPR UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|7,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux UOGREEN
    ElectroluxUOGREEN
    Stofzak|12 m (bereik)|5,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux Ultra Captic UCALLFLOOR
    ElectroluxUltra Captic UCALLFLOOR
    Zakloos|10 m (bereik)|9,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux USORIGINDB UltraSilencer
    ElectroluxUSORIGINDB UltraSilencer
    Stofzak|12 m (bereik)|8,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux UCORIGIN Ultra Captic
    ElectroluxUCORIGIN Ultra Captic
    Zakloos|10 m (bereik)|9,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux UOORIGINWR UltraOne
    ElectroluxUOORIGINWR UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux Umorigin UltraOne mini
    ElectroluxUmorigin UltraOne mini
    Stofzak|11 m (bereik)|6,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZEG300 Ergospace Green
    ElectroluxZEG300 Ergospace Green
    Stofzak|13 m (bereik)|5,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux Z8820 UltraOne
    ElectroluxZ8820 UltraOne
    Stofzak|12 m (bereik)|7,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Electrolux ZUSG3000 Ultra Silencer Green
    ElectroluxZUSG3000 Ultra Silencer Green
    Stofzak|12 m (bereik)|7,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

Stofzuigers per merk