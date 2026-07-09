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Nilfisk stofzuiger

Welke Nilfisk stofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Nilfisk stofzuigers en vergelijk de Nilfisk stofzuiger met andere stofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Nilfisk Select CHCO14P08A1 HFN 128390129
    NilfiskSelect CHCO14P08A1 HFN 128390129
    Stofzak|12 m (bereik)|8,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Select PET Care 128390027
    NilfiskSelect PET Care 128390027
    Stofzak|12 m (bereik)|8,1 kg
  • Nilfisk One MBB10P05A1 Basic (128350580)
    NilfiskOne MBB10P05A1 Basic (128350580)
    Stofzak|8 m (bereik)|6,1 kg
  • Nilfisk Select MBC013P08A1 Comfort Parket
    NilfiskSelect MBC013P08A1 Comfort Parket
    Stofzak|12 m (bereik)|8,2 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Select SICO13P08A1 Comfort Parket
    NilfiskSelect SICO13P08A1 Comfort Parket
    Stofzak|12 m (bereik)|8,2 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Elite WCL14P08A1 Classic
    NilfiskElite WCL14P08A1 Classic
    Stofzak|12 m (bereik)|9,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Select Comfort Parket
    NilfiskSelect Comfort Parket
    Stofzak|12 m (bereik)|8,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Power Eco
    NilfiskPower Eco
    Stofzak|11 m (bereik)|8,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Coupé Néo Parquet
    NilfiskCoupé Néo Parquet
    Stofzak|8 m (bereik)|5,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Coupé Néo Rood
    NilfiskCoupé Néo Rood
    Stofzak|8 m (bereik)|5,0 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Extreme X150 Parquet
    NilfiskExtreme X150 Parquet
    Stofzak|11 m (bereik)|10,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Nilfisk Bravo parket R10P07A1
    NilfiskBravo parket R10P07A1
    stofzak|10 m (bereik)|9,8 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Nilfisk AERO 21-21 PC
    NilfiskAERO 21-21 PC
    Stofzak|8 m (bereik)|7,5 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Nilfisk Select Allergy 128390149 wit
    NilfiskSelect Allergy 128390149 wit
    Stofzak|11 m (bereik)|6,4 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Nilfisk Elite CHCO14P10A1
    NilfiskElite CHCO14P10A1
    Stofzak|10 m (bereik)|7,2 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Stofzuigers per merk