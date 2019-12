Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nilfisk Elite WCL14P08A1 Classic met stofzak wordt bediend via de handgreep. Hulpstukken kun je opbergen in de stofzuiger. Het is een stille, maar zware stofzuiger met een motorvermogen van 750 watt en met een werkbereik van bijna 11,5 meter.