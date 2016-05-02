Gebruikstips voor je stofzuiger

Om de zuigkracht te behouden, is het belangrijk dat je de filters in je stofzuiger tijdig vervangt of schoonmaakt. In de gebruiksaanwijzing vind je hoe je dit aanpakt én hoe vaak de fabrikant aanraadt om dit te doen. Het hangt af van hoe intensief je de stofzuiger gebruikt, maar gemiddeld is dit eens per half jaar.

Er zijn 2 verschillende stofzuigerfilters:

Motorfilter

De motorfilter zit voor de opening van de stofzak of het stofreservoir. Deze filter moet voorkomen dat stof uit de stofbak of stofzak in de motor wordt geblazen.

De motorfilter zit voor de opening van de stofzak of het stofreservoir. Deze filter moet voorkomen dat stof uit de stofbak of stofzak in de motor wordt geblazen. Uitblaasfilter

De uitblaasfilter zorgt ervoor dat stof niet de stofzuiger uit weer de kamer in wordt geblazen.

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