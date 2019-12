Gebruikstips voor je stofzuiger

Bij een stofzuiger krijg je vaak een aantal mondstukken en opzetborstels. Er zijn steeds meer verschillende soorten mondstukken. Welk mondstuk kun je waarvoor gebruiken?

Meegeleverde opzetborstels

Deze opzetborstels worden vaak met de sotfzuiger meegeleverd:

Kierenmondstuk: handig voor langs de plinten of bijvoorbeeld in de spleet van de bank.

Meubelmondstuk: voor bijvoorbeeld de bank of matras. Ook zwaregordijnen kun je met dit mondstuk zuigen.

Zachte borstel: makkelijk voor kleinere oppervlaktes zoals de hoekjes op de trap of vensterbank.

Standaard combi-mondstuk

Alle stofzuigers worden geleverd met een combi-mondstuk. Dit is een mondstuk dat je kunt omschakelen voor harde vloeren of tapijt. De borstels schuiven dan in of uit. Handig, omdat je dan niet van mondstuk hoeft te verwisselen.

Parketmondstukken

Mondstukken speciaal voor parket hebben zachte, langere borstels om krassen op de vloer te voorkomen. Uit onze test blijkt dat het standaardmondstuk geen krassen veroorzaakt en een parketborstel niet nodig is voor het beste resultaat.

Turbo- en elektroborstels

Deze borstels zijn bedoeld voor tapijt. Ze zouden stof en bijvoorbeeld huisdierhaar beter van tapijt verwijderen. Ze zijn niet geschikt voor harde vloeren en ook niet voor delicate materialen. Deze kunnen beschadigen.

Lees meer over stofzuigermondstukken en kijk in de stofzuigervergelijker welke mondstukken bij de stofzuigers worden geleverd.