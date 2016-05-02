Gebruikstips voor je stofzuiger

Stofzuigen is een simpel klusje. Toch zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden. Je kunt beter niet alles opzuigen wat je tegenkomt. En een goed onderhouden stofzuiger gaat langer mee.
Expert stofzuigers
Goed onderhoud van je stofzuiger is belangrijk. Het zorgt ervoor dat:
Bekijk ook:
Onderhoud van een stofzuiger
Zo los je stofzuigerproblemen op
Ben je allergisch voor huisstofmijt?
Lees ook:
Welke stofzuiger bij een stofallergie
Om de zuigkracht te behouden, is het belangrijk dat je de filters in je stofzuiger tijdig vervangt of schoonmaakt. In de gebruiksaanwijzing vind je hoe je dit aanpakt én hoe vaak de fabrikant aanraadt om dit te doen. Het hangt af van hoe intensief je de stofzuiger gebruikt, maar gemiddeld is dit eens per half jaar.
Er zijn 2 verschillende stofzuigerfilters:
Lees ook:
Zo onderhoud je je stofzuiger
De stofzuigers in onze test zijn bedoeld voor het opzuigen van 'gewoon' huisstof en vuil dat in een gewone woonsituatie op de vloer of meubels kan liggen.
Gebruik dit soort stofzuigers niet om dit op te zuigen:
Gebruik voor grof vuil een speciale waterstofzuiger of multizuiger die vloeistof, grover en fijner vuil kan zuigen. Deze apparaten zijn ook te huur.
Bij een stofzuiger krijg je vaak een aantal mondstukken en opzetborstels. Welke kun je tegenkomen?
Vaak wordt meegeleverd:
Soms meegeleverd en los te koop:
Kijk in de vergelijker welke mondstukken bij de stofzuigers worden geleverd.
Bekijk ook:
Welk stofzuigermondstuk voor welke klus
Er zijn speciale autostofzuigers te koop. Maar je auto stofzuigen kan ook prima met een gewone stofzuiger:
Wil je geen gedoe met een verlengsnoer naar je auto? Dan kun je met een steelstofzuiger of een kruimeldief ook prima je auto stofzuigen.
Rolt het snoer niet meer op? Lopen de wieltjes niet meer soepel? Dit soort kleine stofzuigerproblemen kun je meestal eenvoudig zelf verhelpen.
Is de stofzuiger echt kapot? Gooi hem niet meteen weg! Bekijk de tips om je stofzuiger zelf of met hulp te repareren.