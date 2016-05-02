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gebruikstips

Gebruikstips voor je stofzuiger

Stofzuigen is een simpel klusje. Toch zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden. Je kunt beter niet alles opzuigen wat je tegenkomt. En een goed onderhouden stofzuiger gaat langer mee.

Snel naar:

  1. Onderhoud van je stofzuiger
  2. Tips bij stofallergie
  3. Vervang filters tijdig
  4. Niet opzuigen met een gewone stofzuiger
  5. Kies het juiste mondstuk
  6. Je auto stofzuigen
  7. Problemen oplossen en repareren: zelf of met hulp

1

Onderhoud van je stofzuiger

Goed onderhoud van je stofzuiger is belangrijk. Het zorgt ervoor dat:

  • De stofzuiger beter zuigt.
  • De motor langer meegaat.
  • De wieltjes soepel blijven lopen.
  • Je beschadigingen aan de vloer en je meubels voorkomt.
  • De stofzuigerslang niet voortijdig kapot gaat.
  • Je problemen met de stekker, het snoer en het oprolmechanisme voorkomt.

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Onderhoud van een stofzuiger
Zo los je stofzuigerproblemen op

Video: onderhoud van een stofzuiger

2

Tips bij stofallergie

Ben je allergisch voor huisstofmijt?

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Welke stofzuiger bij een stofallergie

Artikel filters en stofallergie

3

Vervang filters tijdig

Om de zuigkracht te behouden, is het belangrijk dat je de filters in je stofzuiger tijdig vervangt of schoonmaakt. In de gebruiksaanwijzing vind je hoe je dit aanpakt én hoe vaak de fabrikant aanraadt om dit te doen. Het hangt af van hoe intensief je de stofzuiger gebruikt, maar gemiddeld is dit eens per half jaar.

Er zijn 2 verschillende stofzuigerfilters:

  • Motorfilter
    De motorfilter zit voor de opening van de stofzak of het stofreservoir. Deze filter moet voorkomen dat stof uit de stofbak of stofzak in de motor wordt geblazen.
  • Uitblaasfilter
    De uitblaasfilter zorgt ervoor dat stof niet de stofzuiger uit weer de kamer in wordt geblazen.

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Zo onderhoud je je stofzuiger

Gebruikstips onderhoud stofzuiger

4

Niet opzuigen met een gewone stofzuiger

De stofzuigers in onze test zijn bedoeld voor het opzuigen van 'gewoon' huisstof en vuil dat in een gewone woonsituatie op de vloer of meubels kan liggen.

Gebruik dit soort stofzuigers niet om dit op te zuigen:

  • Bouwstof
  • Grof afval en puin
  • Vloeistof

Gebruik voor grof vuil een speciale waterstofzuiger of multizuiger die vloeistof, grover en fijner vuil kan zuigen. Deze apparaten zijn ook te huur.

Gebruikstips wat zuig je op

5

Kies het juiste mondstuk

Bij een stofzuiger krijg je vaak een aantal mondstukken en opzetborstels. Welke kun je tegenkomen? 

Vaak wordt meegeleverd:

  • Kierenmondstuk voor plinten, tussen de kussens van de bank en onder de filter van je wasdroger. 
  • Bekledingsmondstuk voor bijvoorbeeld de bank, autostoelen of je matras. 
  • Zachte meubelborstel voor geschilderde en kwetsbare oppervlakten, voor stoffige roosters en het toetsenbord van de computer.  

Soms meegeleverd en los te koop:

  • Parketmondstuk
  • Turboborstel of elektroborstel
  • Flexibel mondstuk voor achter de kast of de verwarming en onder zeer lage meubels.

Kijk in de vergelijker welke mondstukken bij de stofzuigers worden geleverd.

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Welk stofzuigermondstuk voor welke klus 

Artikel mondstukken

6

Je auto stofzuigen

Er zijn speciale autostofzuigers te koop. Maar je auto stofzuigen kan ook prima met een gewone stofzuiger:

  • Gebruik het bekledingsmondstuk (te herkennen aan het strookje rode stof op het mondstuk) voor de bekleding.
  • Voor lastig te bereiken hoekjes is een flexibel kierenmondstuk erg handig. Deze wordt niet altijd meegeleverd bij een stofzuiger, maar is vaak wel los te koop.

Wil je geen gedoe met een verlengsnoer naar je auto? Dan kun je met een steelstofzuiger of een kruimeldief ook prima je auto stofzuigen.

Stofzuigen auto

7

Problemen oplossen en repareren: zelf of met hulp

Rolt het snoer niet meer op? Lopen de wieltjes niet meer soepel? Dit soort kleine stofzuigerproblemen kun je meestal eenvoudig zelf verhelpen.

Is de stofzuiger echt kapot? Gooi hem niet meteen weg! Bekijk de tips om je stofzuiger zelf of met hulp te repareren.

Video: stofzuiger reparatietips

Test stofzuigers
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