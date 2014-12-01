Waterstofzuiger of alleszuiger: waar let je op?

Irene Joris Expert stofzuigersBijgewerkt op:5 maart 2026
Een waterstofzuiger is geschikt voor het soort vuil dat een gewone stofzuiger niet kan opzuigen. Denk aan fijn bouwstof, grof gruis en vloeistoffen. Daarom worden waterstofzuigers vaak gebruikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de garage, schuur, kelder, auto, dakgoot en gootsteen.
|
Voordelen
|
Nadelen
|
Kan tegen een stootje
|
Minder verfijnd dan een gewone stofzuiger
|
Kan vloeistof opzuigen
|
Groter, dus meer ruimte nodig om op te bergen
|
Kan grof én fijn vuil opzuigen
|
Apparaat schoonmaken is vieze klus
|
Ook geschikt voor buiten
|
Lawaaiig
Waterstofzuigers zien eruit als een grote ketelstofzuiger. Net zoals bij een gewone stofzuiger zuigen ze vuil op via een zuigbuis en een slang. Er kan een stofzak in om de motor tegen fijn stof te beschermen. In de bovenkant zit de motor, het motorfilter en een vlottertje dat ervoor zorgt dat de motor afslaat als de bak vol is.
Er zijn kleine nat- en droogstofzuigers met een inhoud van maximaal een paar liter. Maar ook industriële modellen met een inhoud tot wel 50 liter. Hoe groter de capaciteit, hoe groter het apparaat. Waterstofzuigers van 20 tot 30 liter worden het meest verkocht.
Motoren van waterstofzuigers hebben een hoger vermogen dan gewone stofzuigers. Dat is nodig om zwaarder vuil op te kunnen zuigen. De Europese regels voor het maximale motorvermogen gelden voor gewone stofzuigers, maar niet voor waterstofzuigers.
Ondanks het hoge motorvermogen zijn de mondstukken, zuigbuis, slang en filters minder modern dan bij gewone stofzuigers. Waterstofzuigers zijn daardoor minder efficiënt en kosten best veel stroom. Bovendien lekken waterstofzuigers luchtstroom en stoten ze stof uit.
Het grove zuigwerk doen de meeste nat- en droogstofzuigers goed, maar er zijn merkbare verschillen in het mondstuk. Hierdoor zuigt de ene streeploos schoon en laat de ander hoopjes vuil achter.
Naast een stofzak om het fijnste stof in op te vangen, hebben de nat- en droogzuigers een motorfilter. Dit filter beschermt de motor tegen kleine stofdeeltjes.
Sommige stofzuigers hebben een apart filter voor droog en nat zuigen. Dat betekent dat je van filter moet wisselen als je eerst het een en dan het ander zuigt. Onhandig en vooral vies. Als je nat hebt gezogen, laat het filter dan eerst goed drogen voor je de stofzuiger opbergt. Zo voorkom je schimmel.
Bij de meeste waterstofzuigers moet je het snoer met de hand oprollen. Er zit vaak een haak aan de stofzuiger waar je het snoer aan ophangt.