Waterstofzuiger of alleszuiger: waar let je op?

Wanneer heb je een waterstofzuiger nodig?

Een waterstofzuiger is geschikt voor het soort vuil dat een gewone stofzuiger niet kan opzuigen. Denk aan fijn bouwstof, grof gruis en vloeistoffen. Daarom worden waterstofzuigers vaak gebruikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de garage, schuur, kelder, auto, dakgoot en gootsteen.

Voordelen Nadelen Kan tegen een stootje Minder verfijnd dan een gewone stofzuiger Kan vloeistof opzuigen Groter, dus meer ruimte nodig om op te bergen Kan grof én fijn vuil opzuigen Apparaat schoonmaken is vieze klus Ook geschikt voor buiten Lawaaiig

Hoe werkt een waterstofzuiger of alleszuiger?

Waterstofzuigers zien eruit als een grote ketelstofzuiger. Net zoals bij een gewone stofzuiger zuigen ze vuil op via een zuigbuis en een slang. Er kan een stofzak in om de motor tegen fijn stof te beschermen. In de bovenkant zit de motor, het motorfilter en een vlottertje dat ervoor zorgt dat de motor afslaat als de bak vol is.

Inhoud waterstofzuigers

Er zijn kleine nat- en droogstofzuigers met een inhoud van maximaal een paar liter. Maar ook industriële modellen met een inhoud tot wel 50 liter. Hoe groter de capaciteit, hoe groter het apparaat. Waterstofzuigers van 20 tot 30 liter worden het meest verkocht.

Waterstofzuiger is minder efficiënt

Motoren van waterstofzuigers hebben een hoger vermogen dan gewone stofzuigers. Dat is nodig om zwaarder vuil op te kunnen zuigen. De Europese regels voor het maximale motorvermogen gelden voor gewone stofzuigers, maar niet voor waterstofzuigers.

Ondanks het hoge motorvermogen zijn de mondstukken, zuigbuis, slang en filters minder modern dan bij gewone stofzuigers. Waterstofzuigers zijn daardoor minder efficiënt en kosten best veel stroom. Bovendien lekken waterstofzuigers luchtstroom en stoten ze stof uit.

Het grove zuigwerk doen de meeste nat- en droogstofzuigers goed, maar er zijn merkbare verschillen in het mondstuk. Hierdoor zuigt de ene streeploos schoon en laat de ander hoopjes vuil achter.

Onderdelen waterstofzuiger: hier let je op

Zuigbuis

Werkbereik: check voordat je een zuiger koopt hoever je met een zuigmond kunt komen. En of dat voor jouw klussen voldoende is. Een verstelbare zuigbuis is handig. Een telescoopbuis die je op elke gewenste lengte kunt instellen is het handigst. Maar bij de meeste waterstofzuigers bestaat de zuigbuis uit delen die je in elkaar klikt. Die kun je dus alleen inkorten of verlengen door er een stuk tussenuit te halen of toe te voegen.

Zuigbuis: vaak is de zuigbuis van kunststof, soms van metaal. Metaal is meestal sterker dan kunststof. Een zuigbuis die uit meerdere delen bestaat, is kwetsbaarder dan een telescoopbuis.

Zuigbuis: vaak is de zuigbuis van kunststof, soms van metaal. Metaal is meestal sterker dan kunststof. Een zuigbuis die uit meerdere delen bestaat, is kwetsbaarder dan een telescoopbuis. Luchtstroomregelaar: bij sommige modellen kun je de luchtstroom regelen met een schuifje op de zuigbuis.

Parkeerstand: voor het opbergen is het handig als je de zuigbuis rechtop aan de stofzuiger kunt klikken. Vaak kun je delen van de zuigbuis of hulpstukken aan de stofzuiger opbergen. Soms zelfs erin.

Mondstukken

Minder flexibel: de mondstukken van alleszuigers zijn minder modern dan bij gewone stofzuigers. Ze bewegen vrij stug. Probeer in de winkel of het mondstuk goed recht op de vloer staat.

Borstels en rubberen strips: vaste stoffen op een hard oppervlak kun je het best opzuigen met een borstel. Voor vloeistoffen heb je juist een rubberen strip nodig. De meeste waterstofzuigers hebben een mondstuk waar je deze inzetstukken in klikt. Moet je veel verschillende soorten vuil zuigen? Dan is het makkelijk als de stofzuiger één mondstuk heeft met zowel borstels als strips. Dan hoef je niet steeds te wisselen.

Opbergen: het kierenmondstuk kun je vaak samen met de buisdelen op het apparaat opbergen. Bij inzetstukken kan dat niet. Bij grotere modellen kun je de hulpstukken soms opbergen in een opbergvak in het apparaat.

Filters

Naast een stofzak om het fijnste stof in op te vangen, hebben de nat- en droogzuigers een motorfilter. Dit filter beschermt de motor tegen kleine stofdeeltjes.

Sommige stofzuigers hebben een apart filter voor droog en nat zuigen. Dat betekent dat je van filter moet wisselen als je eerst het een en dan het ander zuigt. Onhandig en vooral vies. Als je nat hebt gezogen, laat het filter dan eerst goed drogen voor je de stofzuiger opbergt. Zo voorkom je schimmel.

Snoer

Bij de meeste waterstofzuigers moet je het snoer met de hand oprollen. Er zit vaak een haak aan de stofzuiger waar je het snoer aan ophangt.

Extra functies waterstofzuiger