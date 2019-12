Stofzuigerzakken

Een goede stofzak

... vangt het vuil op en houdt het goed vast.

... sluit naadloos aan, zodat er geen lucht langs lekt. Dit voorkomt dat er vuil ín de binnenruimte van de stofzuiger komt en dat er teveel stof weer wordt uitgeblazen. Het is dan ook het eerste filter van een stofzuiger.

... heeft het juiste formaat voor de binnenruimte. Een te kleine zak kan gaan flapperen en kan voor lekkage zorgen, een te grote verdeeld het vuil ongelijk -wat gevolgen kan hebben voor de zuigprestaties- en benut de capaciteit onvolledig.

... is van stevig materiaal, waardoor het niet snel scheurt.

... heeft een stevig, passend inzetstuk die gemakkelijk is af te sluiten zonder in aanraking te komen met het stof.

Soorten stofzakken

Originele zakken

Originele zakken worden speciaal ontwikkeld voor de betreffende type stofzuiger. Prijzen variëren van €1,00 tot €3,50 per zak. Een merk heeft vaak verschillende soorten stofzakken. Tegenwoordig ook met claims als degelijk, geurloos, anti-allergie. Om de juiste te vinden, zoek je op het typenummer van de stofzuiger.

Alle stofzuigers uit onze test zijn getest met de originele zakken. In de stofzuigervergelijker staat de informatie van de fabrikant over het type en prijs van de stofzak. Ook meten we de capaciteit van de stofzak.

Alternatieve zakken

Voor de meeste stofzuigers worden ook alternatieve zakken verkocht. Deze zijn vaak geschikt voor meerdere merken en talloze typenummers, die op de verpakking staan.

Uit een eerdere test naar alternatieve zakken is gebleken dat vrijwel alle zakken goed het stof binnenhouden. Wel zitten er tussen de verschillende alternatieve zakken verschil in prijs, gebruiksgemak en duurzaamheid van het materiaal.

Universele zakken

Een universele zak past in alle stofzuigers, omdat je het inzetstuk van de originele zak gebruikt. Je plakt dit (soms met tussenstuk) op de universele zak. Onze Belgische collega's onderzochten eind 2010 universele stofzakken. Ze vonden de universele zakken niet handig. Het originele inzetstuk is niet gemaakt om opnieuw te gebruiken. Het is de vraag hoelang dit meegaat en een originele zak blijft dus nodig. Er is een grotere kans op lekken, bijvoorbeeld als je niet goed plakt of de lijm loslaat. Bovendien is het verwisselen een stoffig klusje.

Afsluiten van de stofzak

Een stofzuigerzak bestaat uit een hard plaatje met een stevige zak eraan vast. Het harde onderdeel schuif je in de houder. Dit deel bepaalt het verschil in gebruiksgemak van de zak. Sommige zakken kun je op een bepaalde manier afsluiten:

Automatisch: de zak sluit als je hem uit de stofzuiger haalt, zoals de originele zak van Miele (zie foto orginele zakken).

de zak sluit als je hem uit de stofzuiger haalt, zoals de originele zak van Miele (zie foto orginele zakken). Met een klepje: bijvoorbeeld de zakken voor Miele van het merk Handy (zie foto).

bijvoorbeeld de zakken voor Miele van het merk Handy (zie foto). Stukje karton: om voor de opening te schuiven, bijvoorbeeld de originele zak van Philips.

Origineel of alternatief?

Over het algemeen zijn alternatieve zakken goedkoper dan originele. Maar dat is niet altijd het geval. Zo is een S-bag van Philips en AEG even duur als vele alternatieven.

Van een originele zak weet je dat hij goed in de stofzuiger past en daarmee het optimale resultaat en capaciteit behaalt.

Er is kans dat een alternatieve zak niet goed aansluit, waardoor er stof langs de zak lekt en in de binnenruimte van de stofzuiger terechtkomt.

Gebruik van een originele zak kan het makkelijker maken om een gebrek van de stofzuiger aan te tonen.

Vervalt de garantie met een alternatieve zak?

Wanneer je niet de originele zakken gebruikt, kan de fabrieksgarantie op de stofzuiger komen te vervallen. De verkoper is voor de wettelijke garantie het aanspreekpunt en moet een kapotte stofzuiger (laten) repareren of vervangen gedurende de periode dat je redelijkerwijs mag verwachten dat het apparaat meegaat. De verkoper mag reparatie niet bij voorbaat weigeren omdat je alternatieve zakken gebruikt. Dat mag alleen als hij kan aantonen dat zo'n zak de oorzaak van het defect is. Houd de binnenkant van de stofzuiger dus goed in de gaten als je alternatieve zakken gebruikt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stofzuiger

Stofzuigerzakken vervangen

Vervang de stofzuigerzak niet pas als hij bijna vol is. Stofzuigen met een volle stofzuigerzak vraagt veel van de motor en kan schade veroorzaken aan de motor. Kijk in de handleiding van de fabrikanten wanneer je stofzuigerzak verwisseld moet worden. Sommige stofzuigers geven aan wanneer de stofzak vol is.

Lees meer over het onderhoud van stofzuigers.

De juiste zak vinden

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste zak voor je stofzuiger te vinden. Dit zijn een paar handige tips:

Schrijf het typenummer over van het typeplaatje op de stofzuiger of maak een foto met je mobieltje.

Bewaar het scheurstrookje met de code van de verpakking van stofzuigerzakken.

Bewaar de verpakking of knip de relevante informatie uit.

Sla meerdere pakken tegelijk in.

Wil je helemaal geen gedoe met typenummers? Probeer een universele zak.

Wil je überhaupt geen gedoe met stofzakken? Kies dan voor een zakloze stofzuiger.

In de stofzuigervergelijker vind je bij de meeste stofzuigers informatie over de juiste stofzuigerzak: type, prijs en winkelinformatie.

Lees ook: