Zo vind je de juiste zak

Een goede stofzak is gemaakt van stevig materiaal en heeft een stevig, passend inzetstuk. Het is belangrijk dat hij het juiste formaat heeft. Een te kleine zak kan lekken. En een te grote zak verdeelt het vuil ongelijk.

Zo vind je de juiste zak voor je stofzuiger:

Schrijf het typenummer over van het typeplaatje op de stofzuiger. Of bewaar een foto op je smartphone.

Bewaar het scheurstrookje met de code van de verpakking van stofzuigerzakken.

Bewaar de verpakking of knip de belangrijke informatie uit.

Sla meerdere pakken tegelijk in.

Wil je helemaal geen gedoe met stofzakken? Kies dan voor een zakloze stofzuiger.

Verschil originele, merkloze en universele stofzuigerzakken

Je kunt kiezen voor merkzakken van de fabrikant van de stofzuiger of iets besparen door te kiezen voor merkloze of zelfs universele stofzakken.

Originele stofzuigerzakken: op maat gemaakt

Merkzakken zijn de stofzakken die de fabrikant speciaal ontwikkelt voor het type stofzuiger. Merkzakken hebben de beste pasvorm en aansluiting op de stofzuigerslang. Een merkzak garandeert dat er geen stof lekt.

Merkzakken zijn de meest betrouwbare keuze als je een stofmijtallergie hebt. De prijs ligt al gauw rond de €2 of €3 per zak. Alle stofzuigers uit onze test zijn getest met de originele merkzakken. We meten hoeveel stof er in de stofzak past. Deze informatie vind je terug bij de geteste producten in onze vergelijker.

Merkloze stofzuigerzakken: doen het vaak prima

Voor de meeste stofzuigers kun je ook merkloze zakken kopen. Deze zijn te gebruiken voor specifieke merken en typen stofzuigers. Op de verpakking staat voor welke merken en typen de zakken geschikt zijn.

Uit een eerdere test bleek dat bijna alle merkloze zakken het stof goed binnenhouden. Wel verschillen de zakken in prijs, gebruiksgemak en duurzaamheid van het materiaal.

Universele stofzuigerzakken: veel kans op lekkage

Een universele zak past in alle stofzuigers. Je gebruikt hiervoor het inzetstuk van de originele zak. Je plakt dit op de universele zak. Soms is hier een tussenstuk voor nodig.

Dat maakt universele stofzakken niet echt handig. Het originele inzetstuk is niet geschikt om opnieuw te gebruiken. Doe je dit wel, dan werkt de stofzak minder goed als filter. De kans is groter dat er stof uit of langs de zak lekt. Het verwisselen is een stoffig klusje. Daarnaast zijn universele stofzakken niet per se goedkoper dan originele zakken.

Let op de afsluitmethode stofzuigzak

Een stofzuigerzak bestaat uit een hard plaatje met een stevige zak eraan vast. Het harde plaatje schuif je in de houder van de stofzuiger. Dit deel bepaalt het verschil in gebruiksgemak van de zak.

Stofzakken kun je op verschillende manier afsluiten:

Automatisch: de zak sluit als je hem uit de stofzuiger haalt.

Met een klepje.

Stukje karton: om voor de opening te schuiven.

Gevolgen volle stofzuigerzak

Vervang de stofzuigerzak niet pas als hij helemaal vol is. Stofzuigen met een volle stofzuigerzak vraagt veel van de motor en kan schade veroorzaken aan de motor. Kijk in de handleiding van de fabrikant wanneer je de stofzuigerzak moet verwisselen. Sommige stofzuigers geven aan wanneer het tijd is om de stofzak te vervangen.

Lees meer over het onderhoud van stofzuigers.

Let op de garantie

Het kan zijn dat de fabrieksgarantie op de stofzuiger vervalt als je niet de originele zakken gebruikt. Maar je hebt altijd recht op de wettelijke garantie. Hiervoor is de verkoper het aanspreekpunt.

De verkoper mag de reparatie niet weigeren omdat je merkloze zakken gebruikt. Dat mag pas als hij aantoont dat zo'n zak de reden is waardoor de stofzuiger kapot ging.

Lees meer over je rechten als consument.