Het standaard type stofzuiger met een snoer noemen we ook wel een sledestofzuiger. Deze naam stamt nog uit de tijd dat er onder de stofzuiger (het 'karretje' dat je achter je aantrekt) glij-ijzers zaten in plaats van de wieltjes van nu. Sledestofzuigers zijn er met en zonder stofzak.

Stofzak of stofreservoir?

Vrijwel alle stofzuigermerken, op Dyson na, hebben zowel modellen met als zonder stofzak. Ongeveer een derde van alle verkochte stofzuigers is inmiddels zakloos.

Stofzuiger met stofzak

Bij een stofzuiger met stofzak haal je de stofzak uit de stofzuiger als deze vol is. Je gooit het opgezogen vuil samen met de zak weg.

Hierdoor kom je niet in aanraking met het stof. Wel zo fijn als je een stofmijtallergie hebt. De stofzak werkt tegelijk als stoffilter.

Stofzuiger zonder zak

Bij een stofzuiger zonder stofzak wordt het vuil opgevangen in een stofbak of stofreservoir. Deze stofzuigers maken gebruik van ‘cycloontechnologie’. Hierbij draait de lucht via een soort spiraal door de container.

Grotere stofdeeltjes komen door de centrifugerende kracht tegen de buitenwand van de stofbak aan. Daarna vallen ze naar de bodem van de bak. Deze stofzuigers noemen we daarom ook wel cycloonstofzuigers.

Zak of zakloos: de verschillen

Met stofzak Zonder stofzak Gemiddeld betere zuigkracht Gemiddeld minder zuigkracht Je komt (bijna) niet in aanraking met het stof Contact met het stof is bij het legen niet te vermijden Kosten en gedoe van stofzakken kopen Niet nodig om stofzakken te kopen Grotere stofopvang Kleinere stofopvang Gemiddeld iets stiller Gemiddeld iets lawaaiiger

Geen verschil in afname zuigkracht

Gemiddeld zuigt een stofzuiger met stofzak iets beter dan een stofzuiger zonder zak. De verschillen worden wel steeds kleiner.

Er wordt gezegd dat de zuigkracht sneller afneemt bij een stofzuiger met een stofzuigerzak dan met een stofbak. Maar dat blijkt niet uit onze tests.

In beide categorieën vind je stofzuigers waarbij de zuigkracht goed blijft of juist slechter wordt als de zak voller wordt. Stofzuigers waarbij de zuigkracht goed blijft, vind je bij alle merken.

Kosten voor stofzakken

Afhankelijk van de soort en het merk kosten nieuwe stofzuigerzakken €1 tot €3,50 per stuk. Gemiddeld ben je over de levensduur van je stofzuiger zo'n €60 kwijt aan nieuwe stofzuigerzakken. Bij een stofzuiger met een stofbak maak je deze kosten uiteraard niet. We nemen dit mee in de berekening voor de Beste Koop.

Evenveel capaciteit

Gemiddeld hebben losse stofzakken meer inhoud dan stofbakken. Met een stofzuiger met stofzak zuig je iets meer stof op dan met een zakloze stofzuiger. Dat verschil wordt steeds kleiner. In onze test meten we hoeveel stof er in de stofzak of stofbak past.

Stofallergie? Kies voor een stofzak

Bij het verwisselen van de stofzak kom je minder in aanraking met het stof dan bij het legen van een stofbak. Met een zakloze stofzuiger klop je het stof zo de lucht in. Een stofzak houdt het vuil bij elkaar. Dat maakt een stofzuiger met stofzak geschikter voor mensen met stofallergie.