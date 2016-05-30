Stofzak of stofreservoir?

Vrijwel alle stofzuigermerken hebben zowel modellen met als zonder stofzak. Al jaren is ongeveer een derde van alle verkochte stofzuigers zakloos.

Stofzuiger met stofzak

Bij een stofzuiger met stofzak haal je de stofzak uit de stofzuiger als deze vol is. Je gooit het opgezogen vuil samen met de zak weg.

Hierdoor kom je niet in aanraking met het stof. Wel zo fijn als je een stofmijtallergie hebt. De stofzak werkt tegelijk als stoffilter.

Een nadeel is dat je de stofzak regelmatig moet vervangen en dat dat kosten met zich meebrengt.

Alle grote stofzuigermerken, behalve Dyson, maken stofzuigers die werken met een stofzak.

Stofzuiger zonder zak

Bij een stofzuiger zonder stofzak wordt het vuil opgevangen in een stofbak of stofreservoir. Deze stofzuigers maken gebruik van ‘cycloontechnologie’. Hierbij draait de lucht via een soort spiraal door de container. Grotere stofdeeltjes komen door de centrifugerende kracht tegen de buitenwand van de stofbak aan. Daarna vallen ze naar de bodem van de bak.

Alle grote stofzuigermerken hebben zakloze stofzuigers in het assortiment, maar Rowenta heeft de grootste keuze.

Met stofzak of zakloos: de verschillen

Met stofzak Zonder stofzak Gemiddeld betere zuigkracht Gemiddeld minder zuigkracht Je komt (bijna) niet in aanraking met het stof Contact met het stof is bij het legen niet te vermijden Kosten en gedoe van stofzakken kopen Niet nodig om stofzakken te kopen Grotere stofopvang Kleinere stofopvang Gemiddeld iets stiller Gemiddeld iets lawaaiiger

Geen verschil in afname zuigkracht

Gemiddeld zuigt een stofzuiger met stofzak iets beter dan een stofzuiger zonder zak. Maar het verschil is niet groot.

Er wordt gezegd dat de zuigkracht sneller afneemt bij een stofzuiger met een stofzuigerzak dan met een stofbak. Maar dat blijkt niet uit onze tests.

In beide categorieën vind je stofzuigers waarbij de zuigkracht goed blijft of juist slechter wordt als de zak voller wordt. Stofzuigers waarbij de zuigkracht goed blijft, vind je bij alle merken.

Stofallergie? Kies voor een stofzak

Bij het verwisselen van de stofzak kom je minder in aanraking met het stof dan bij het legen van een stofbak. Met een zakloze stofzuiger klop je het stof zo de lucht in. Een stofzak houdt het vuil bij elkaar. Dat maakt een stofzuiger met stofzak geschikter voor mensen met stofallergie.

Ingelogde leden zien hieronder de best geteste stofzuigers met stofzak. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de de meest recent geteste stofzuigers met stofzak, zonder Testoordeel.

Geen extra kosten? Kies voor zakloos

Afhankelijk van de soort en het merk kosten nieuwe stofzuigerzakken €2 tot €3 per stuk. Gemiddeld ben je over de levensduur van je stofzuiger minstens €60 kwijt aan nieuwe stofzuigerzakken. Bij een stofzuiger met een stofbak maak je deze kosten uiteraard niet.

Ingelogde leden zien hieronder de best geteste zakloze stofzuigers. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de de meest recent geteste zakloze stofzuigers, zonder Testoordeel.