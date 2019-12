Wat kost een stofzuiger?

Stofzuigers kunnen prijzen hebben van meer dan €500. De goedkoopste stofzuigers kosten minder dan €50. Gemiddeld is een klant €150 kwijt aan de kassa. De gemiddelde prijs van de stofzuigers die we testen ligt iets hoger, omdat we actiemodellen en aanbiedingen buiten beschouwing laten. Deze prijzen gelden namelijk maar tijdelijk. Tegen de tijd dat de testresultaten er zijn, kun je die stofzuigers niet meer kopen.

Wat zegt de prijs van een stofzuiger?

De prijs van een stofzuiger is grotendeels afhankelijk van merk en uitvoering van het model.

Dyson en daarna Miele zijn de duurste merken. De meeste merken hebben modellen in verschillende prijsklassen. Een goedkopere stofzuiger is relatief compacter en lichter van gewicht. Daarmee hebben ze ook een kleiner werkbereik. Ook worden er minder extra accessoires bijgeleverd, zoals een parket- of turboborstel. Duurdere stofzuigers zijn vaak uitgebreider, bijvoorbeeld qua elektronica zoals elektronische zuigkrachtregeling op de handgreep. HEPA-filters vindt je bij zowel goedkope als duurdere stofzuigers.

Uit onze test blijkt dat de prijs van een stofzuiger niet veel zegt over de kwaliteit ervan. Van de duurdere stofzuigers presteren sommige onder de maat. En bij stofzuigers onder de €100 doen een aantal het heel behoorlijk. Toch zijn de beste stofzuigers niet de allergoedkoopste en kosten ze al gauw tussen de €130 en €300.

Onze test wijst ook uit dat accessoires zoals een turboborstel en parketborstel en HEPA-filters geen garantie zijn voor een beter resultaat. Lees welke mondstukken wel en niet zinvol zijn, en hoe het kan dat een stofzuiger met een dure HEPA-filter soms toch meer stof uitstoot dan een stofzuiger met een goedkopere filter.

Hoe goed zijn goedkope stofzuigers?

Stofzuigers onder de €100 behalen gemiddeld een ruime voldoende. Sommige zuigen uitstekend de vloer schoon of stoten vrijwel geen stof uit. Toch loop je, wanneer je een stofzuiger onder de €100 koopt, wel een grotere kans dat hij onder de maat presteert. Onder de €60 dalen de scores rap en kom je dus sneller in de gevarenzone. Goedkope, zakloze modellen zijn zeker niet aan te raden.

Hoe goedkoper de stofzuiger, hoe groter de kans is dat er iets mis mee is. Van de geteste stofzuigers onder de €100 zien we opvallend veel extreem lage cijfers verspreid over de verschillende testonderdelen. Over het algemeen kun je zeggen dat goedkope stofzuigers minder goed stof van harde vloeren of huisdierharen van tapijt zuigen. Ook is de kans groter dat de filters meer stof doorlaten. En tenslotte maken deze stofzuigers over het algemeen meer lawaai.

Goedkope stofzuigermerken

Vrijwel alle grotere stofzuigermerken, behalve Dyson en Miele, hebben ook stofzuigers onder de €100 in het assortiment. Maar een aantal merken verkoopt voornamelijk goedkopere stofzuigers. De stofzuigers met een heel lage prijs komen van merken als Bestron, OK, Inventum of Sauber. Maar ook Proline, Dirt Devil, Princess of Tristar verkopen voornamelijk voordeliger stofzuigers.

Met name Philips en Dirt Devil hebben goedkope stofzuigers onder de €100 die het goed doen. Ook onder de €75 zijn prima stofzuigers te vinden. Vooral stofzuigers van Inventum of de grotere merken zoals AEG of Bosch presteren nog ruim voldoende.

Besparen op de aankoop

Mondstukken

Vraag jezelf af of je alle meegeleverde extra hulpstukken nodig hebt. Veel stofzuigers worden geleverd met allerlei verschillende mondstukken, maar indirect betaal je hier wel voor. Vaak is dezelfde stofzuiger in een andere variant te koop zónder bepaalde hulpstukken. Vooral een turboborstel kost relatief veel, terwijl je er alleen iets aan hebt als je harige huisdieren en tapijt hebt.

Filters

HEPA-filters zijn prijzig en niet per se essentieel voor een lage stofuitstoot van een stofzuiger. Er zijn stofzuigers zónder HEPA-filter die prima het stof vasthouden. Ook zou je een niet-origineel stofzuigerfilter kunnen zoeken voor een lagere prijs.

Zakloos

Bespaar de kosten van stofzuigerzakken door een zakloze stofzuiger te kiezen. Je kunt hier al gauw €60 per jaar aan kwijt zijn. Bedenk wel dat hele goedkope zakloze stofzuigers vaak ondermaats presteren. Lees meer over het verschil tussen stofzuigers mét en zonder stofzak.

Energie

Heb je nog een oude stofzuiger met een vermogen van 2200 watt die aan vervanging toe is, dan bespaar je tegenwoordig met zuiniger stofzuigers jaarlijks zo’n €26. Maar het verschil tussen een stofzuiger met een energielabel D, is slechts een paar euro per jaar zuiniger dan eentje met A+. Lees meer over het vermogen en energielabel van stofzuigers.

Vergelijkbare modellen

Soms zijn er verschillende vergelijkbare varianten van stofzuigers te koop. Ze verschillen dan in meegeleverde hulpstukken of bijvoorbeeld kleur. Een vergelijkbare variant kan een stuk voordeliger zijn. In de stofzuigervergelijker staat per model beschreven welke modellen vergelijkbaar zijn.

Stofzuiger aanbiedingen

Prijzen van stofzuigers kunnen per winkel verschillen, dus winkels vergelijken kan lonen. Ook komt het regelmatig voor dat een stofzuiger ergens in de aanbieding is. Bekijk de winkelprijzen in de stofzuigervergelijker.

