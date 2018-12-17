Goedkope stofzuigers

Wat is een goedkope stofzuiger?

De stofzuigers in onze test kosten gemiddeld €200, maar er zijn zelfs stofzuigers van meer dan €500. De goedkoopste stofzuigers kosten zelfs maar €50. Hou bij stofzuigers met een stofzak wel rekening met de prijs van stofzakken.

Goedkope stofzuiger: wat is een goed merk?

Bijna alle grotere stofzuigermerken bieden stofzuigers onder de €100. Alleen Dyson en Miele niet, hun modellen starten rond de €200. Een aantal merken verkoopt vooral goedkopere stofzuigers. De stofzuigers met de laagste prijs komen van merken als Inventum en Tomado.

De meeste merken hebben modellen in verschillende prijsklassen, zoals Philips, Bosch en Rowenta. Hun goedkoopste modellen kosten rond de €70.

Lees ook hoe we stofzuigers testen.

Wat zegt de prijs van een stofzuiger?

De prijs van een stofzuiger is afhankelijk van het merk en de uitvoering van het model. Goedkopere productielijnen van grote merken bezuinigen meestal op de materialen, het werkbereik, de mogelijkheden en hulpstukken.

Dure stofzuigers niet per se het best

Wel blijkt uit onze test dat de prijs van een stofzuiger niet alles zegt over hoe goed hij zuigt. Van de duurdere stofzuigers presteren sommige onder de maat. Stofzuigers ver onder de €100 doen het wel vaak slecht, uitzonderingen daargelaten. Maar voor een prijs tussen de €100 en €150 vind je al een goede stofzuiger.

Hulpstukken

Onze test laat zien dat hulpstukken zoals een turbo- of parketborstel en HEPA-filters niet meteen een beter resultaat opleveren. Ontdek welke mondstukken wel en niet zinvol zijn. Lees ook meer over een stofzuiger met een dure HEPA-filter.

Besparen op je stofzuiger

Mondstukken

Vraag jezelf af of je alle meegeleverde hulpstukken nodig hebt. Veel stofzuigers worden geleverd met verschillende mondstukken. Indirect betaal je hier wel voor. Vaak is dezelfde stofzuiger te koop in een goedkopere uitvoering zónder bepaalde hulpstukken. Vooral een turboborstel kost relatief veel. Terwijl alleen nuttig is als je tapijt hebt.

Filters

HEPA-filters zijn prijzig en niet per se nodig voor een lage stofuitstoot van een stofzuiger. Er zijn stofzuigers zonder HEPA-filter die prima het stof binnen houden. Of zoek een niet-origineel stofzuigerfilter voor een lagere prijs.

Zakloos

Bespaar de kosten van stofzakken door te kiezen voor een zakloze stofzuiger in plaats van een stofzuiger met stofzuigerzakken. De meeste zakloze stofzuigers zuigen niet zo goed als stofzuigers met zak. Maar er zijn er genoeg die goed scoren in onze test. Lees meer over het verschil tussen stofzuigers met en zonder stofzak.

Energie

Bespaar jaarlijks enkele tientjes door je oude stofzuiger met een vermogen van 2200 watt te vervangen voor een zuinige stofzuiger. Sinds 2017 mogen stofzuigers maximaal 900 watt gebruiken, dit scheelt flink in het energiegebruik. Lees meer over het vermogen en energielabel van stofzuigers.

Vergelijkbare modellen

Soms zijn er meerdere vergelijkbare modellen van stofzuigers te koop. Ze verschillen dan bijvoorbeeld in meegeleverde hulpstukken of kleur. Een vergelijkbaar model kan een stuk voordeliger zijn. In de stofzuigervergelijker staat per model welke andere modellen vergelijkbaar zijn en op welke manier ze verschillen. Je vindt deze informatie bovenaan de productpagina onder de naam, bij het kopje 'In de uitvoering'.

Stofzuiger-aanbiedingen

Het vergelijken van winkels kan iets opleveren. Prijzen van stofzuigers kunnen per winkel verschillen. Bekijk de actuele winkelprijzen in de stofzuigervergelijker.