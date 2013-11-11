Kies een lichte en compacte stofzuiger

Hoe lichter en compacter de stofzuiger, hoe wendbaarder hij is en hoe makkelijker te dragen. Stofzuigers variëren van 3,5 tot bijna 9 kg, inclusief de accessoires die aan de stofzuiger zitten. Fabrikanten noemen vaak het gewicht zonder accessoires.

Een compacte stofzuiger neem je gemakkelijker mee de trap op en berg je gemakkelijker op. Test in de winkel hoe makkelijk je een stofzuiger opbergt. In veel gevallen kun je de zuigbuis aan de behuizing vastzetten en zo de stofzuiger rechtop opbergen.

Zorg voor genoeg werkbereik

De maximale afstand van het stopcontact tot het mondstuk vormt het werkbereik van een stofzuiger, ook wel actieradius genoemd. Hoe groter dit werkbereik, hoe minder vaak je van stopcontact hoeft te wisselen om één ruimte te kunnen zuigen.

Gemiddeld hebben stofzuigers een werkbereik van zo’n 10 meter, maar er zitten grote verschillen in, variërend van 6 tot meer dan 15 meter. Vaak staat de actieradius in de winkel aangegeven bij de stofzuiger.

Kies hoe je het snoer wilt oprollen

Er zijn verschillende manieren om het snoer op te rollen:

Je houdt een knop ingedrukt en rolt het snoer op.

Het snoer rolt automatisch op door een kort rukje aan het snoer.

Je moet het snoer zelf oprollen met een haspel. Of is er helemaal geen snoeropbergmogelijkheid.

Probeer het uit in de winkel om erachter te komen welk systeem je prettig vindt.

We testen bij elke stofzuiger de levensduur van het oprolmechanisme door het snoer 1000 keer in en uit te rollen. Gelukkig hebben de meeste stofzuigers hier geen moeite mee. Bekijk de resultaten in de vergelijker.

Bepaal de lengte van de buis

Als je lang bent, is een stofzuiger met een lange (telescopische) buis en hoge handgreep het best. Ben je juist kleiner dan gemiddeld? Ga dan op zoek naar een stofzuiger waarvan de zuigbuis tot 50 cm of minder in te schuiven is.

Wil je de lengte makkelijk kunnen verstellen, kies dan voor een telescopische buis met een groot bereik. Probeer in de winkel hoe makkelijk je de buis kunt verstellen.

In de vergelijker vind je bij de specificaties per model de minimale en maximale lengte van de buis. Dit is gemeten vanaf de onderkant van de voet tot aan de 'knik' tussen de buis en de slang. Of bekijk alle stofzuigers met een telescoopbuis: deze kan in- en uitgeschoven worden.

Kies voor makkelijk onderhoud

Onderhoud is niet het leukste klusje, maar wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je stofzuiger goed blijft werken. Wij beoordelen in onze test hoe gemakkelijk je de stofzak of -bak kunt bereiken. En hoe makkelijk het verwisselen en legen of schoonmaken van de zak of bak is. Ook kijken we of je daarbij met stof in aanraking komt. Bij zakloze stofzuigers is dit meer het geval dan bij stofzuigers met zak.

Bekijk de testresultaten van het onderhoudsgemak in de stofzuigervergelijker. En lees meer over onderhoud van een stofzuiger.

Voel hoeveel kracht het zuigen kost

Een stofzuiger kan flinke zuigkracht hebben en met het mondstuk aan de vloer 'plakken'. Het vooruitduwen van de zuigmond kost dan veel kracht, waardoor je de zuigkracht moet verlagen. Wij testen deze 'zuigweerstand'.

Probeer dit in de winkel. Of vraag aan vrienden en familie of je hun stofzuiger een keer mag gebruiken.

Een goed vormgegeven mondstuk zet de zuigkracht optimaal in om zoveel mogelijk vuil met zo min mogelijk moeite van de vloer te zuigen.

Gebruiksgemak stofzuigers getest

Zelf geen tijd om naar de winkel te gaan en een stofzuiger uit te proberen? We testen natuurlijk ook het gebruiksgemak van stofzuigers. Bekijk de stofzuigers met het beste gebruiksgemak.