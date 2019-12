Een stofzuiger kan nog zo goed zuigen, de gebruiksaspecten zijn minstens zo belangrijk. Een lawaaiige of zware stofzuiger of eentje met een klein werkbereik kan tot flinke irritatie leiden. Je kunt op verschillende aspecten letten bij de aankoop van je stofzuiger.

Prettig in het gebruik

Wat de één prettig vindt, is voor de ander juist heel onhandig. Bepaal daarom welke aspecten voor jou en je huishouden relevant zijn. In onze stofzuigertest beoordelen we zo'n 60 aspecten van de stofzuiger om zo tot een totaalscore voor gebruiksgemak te komen. Om de juiste stofzuiger te kiezen kun je jezelf de volgende vragen stellen.

Hoe gemakkelijk is de stofzuiger te bedienen?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aan/uit en harder/zachter zetten van de stofzuiger.

Hoe gemakkelijk is de stofzuiger te onderhouden?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het legen of verwisselen van stofreservoir of stofzak en het verwisselen van de filters.

Hoe gemakkelijk beweegt de stofzuiger over de vloer?

Denk daarbij aan de wendbaarheid van de wielen en het glijden van het mondstuk over tapijt, vloerkleed of harde vloer. Maar ook of hij gemakkelijk over een drempel rolt, op de trap of onder een laag meubelstuk stofzuigt.

Hoe gemakkelijk is de stofzuiger te hanteren?

Denk daarbij aan het verwisselen van mondstukken, het in- en uitrollen van het snoer, het optillen van de stofzuiger.

Gewicht en volume

Het gewicht van de stofzuiger is belangrijk voor de wendbaarheid, maar ook voor het gemak waarmee hij bijvoorbeeld de trap opgaat. Stofzuigers variëren van 4 tot bijna 10 kg. In de stofzuigertest wegen we de stofzuiger inclusief accessoires. Fabrikanten geven vaak het gewicht zonder accessoires aan.

Een compacte stofzuiger neem je gemakkelijker mee de trap op en berg je gemakkelijker op. Test in de winkel hoe makkelijk je een stofzuiger opbergt. In de meeste gevallen kun je de zuigbuis aan de behuizing vastzetten: de parkeerstand.

Werkbereik

De maximale afstand van het stopcontact tot de zuigmond vormt het werkbereik van een stofzuiger, ook wel actieradius genoemd. Hoe groter dit werkbereik, hoe meer oppervlak je kunt zuigen vanaf een stopcontact.

Gemiddeld hebben stofzuigers een werkbereik van zo’n 10 meter, maar er zitten grote verschillen in, variërend van 7,5 tot wel 15 meter. Vaak staat de actieradius in de winkel aangegeven bij de stofzuiger.

Snoer

Er zijn verschillende manieren om het snoer op te rollen. In veel gevallen houd je een knop ingedrukt en rolt het snoer op. Een andere manier is dat het snoer automatisch oprolt, soms door het kort indrukken van een knop, soms door een kort rukje aan het snoer te geven. Kijk in de winkel wat je prettig vindt en of het snoer soepel oprolt.

We hebben de levensduur van het oprolmechanisme getest, door het snoer 1000 keer in en uit te rollen. Bekijk de resultaten in de stofzuigervergelijker.

Lange buis

Als je lang bent, kun je het beste een stofzuiger kopen met een lange telescopische buis en een hoge handgreep. Wanneer mensen van verschillende lengte gebruik maken van dezelfde stofzuiger, dan is een verstelbare telescopische buis met een groot bereik aan te raden.

In de winkel kun je uitproberen hoe gemakkelijk de zuigbuis te verstellen is. In de stofzuigervergelijker vind je bij de specificaties per model de minimale en maximale lengte van de zuigbuis. Dit is gemeten vanaf de onderkant van de voet tot aan de 'knik' tussen de buis en de slang. Bekijk alle stofzuigers met een telescoopbuis, die in- en uitgeschoven kan worden.

Stofzuigers die geschikt zijn voor lange mensen: ze hebben een zuigbuis die minstens 104 cm lang is of tot die lengte kan worden uitgeschoven.

Onderhoudsgemak

Het is prettig als je een stofzuiger simpel kunt onderhouden. Dit betekent dat het gemakkelijk en hygiënisch is om de stofzak of -bak te bereiken, te verwisselen, te legen of schoon te maken. Bij zakloze stofzuigers is dit vaak minder prettig dan bij stofzuigers met zak.

Het legen en schoonmaken van het stofreservoir is vaak een vieze klus. Controleer in de winkel hoe gemakkelijk je de filters kunt verwisselen en het stofreservoir eruit kunt halen en openen.

We hebben ook getest of op de stofzuiger een beveiliging zit waardoor het apparaat niet zuigt als de zak niet (goed) op zijn plaats zit. En we hebben gekeken of het mondstuk gemakkelijk schoon te maken is.

Bekijk de testresultaten van het onderhoudsgemak in de stofzuigervergelijker. En lees meer over onderhoud van een stofzuiger en soorten stofzuigerfilters.

Wendbaarheid

Hoe gemakkelijk de stofzuiger volgt, kan een belangrijke factor zijn voor je tevredenheid. De wendbaarheid van de stofzuiger hangt af van het gewicht en de wielen van de stofzuiger. Grote wielen aan de zijkant kunnen naar voor en achter bewegen, multi-directionele wieltjes gaan alle kanten op.

Het is niet te zeggen welk wiel het beste is. Dat hangt grotendeels af van de kwaliteit van de wielen. Probeer in de winkel of de stofzuiger makkelijk achter je aan rijdt. Trek het apparaat ook even over een drempel en zijn eigen snoer heen.

Rijdt de stofzuiger niet meer soepel? Dit je eraan doen.

Glijden van het mondstuk

Een stofzuiger kan flinke zuigkracht hebben en met het mondstuk aan de vloer 'plakken'. Het vooruitduwen van de zuigmond kost dan veel kracht, waardoor je de zuigkracht moet verlagen.

Een goed vormgegeven mondstuk voorkomt dit. De zuigkracht wordt dan wel optimaal omgezet in prestaties op de vloer. Het is handig om dit vooraf in de winkel te proberen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stofzuiger

