Vermogen en energielabel

Energielabel ongeldig

Het Europese energielabel voor stofzuigers is begin 2019 met onmiddellijke ingang ongeldig verklaard. Sindsdien mogen Europese (web)winkels geen stofzuiger-energielabel of informatie van het energielabel meer gebruiken op de verpakking, in productinformatie en in advertenties van stofzuigers. Doen ze dit wel, dan zijn ze in overtreding en kunnen ze een boete krijgen.

Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie in een rechtzaak die Dyson had aangespannen tegen de Europese Commissie. De manier waarop het huidige energielabel wordt bepaald, voldoet niet aan een deel van de Europese energielabelwet, stelt het Hof. Dat maakt het energielabel voor stofzuigers automatisch ongeldig.

De Europese Commissie heeft daarom bepaald dat de informatie van het energielabel niet meer mag worden gebruikt en werkt aan een nieuw energielabel. In de tussentijd moeten stofzuigers wel blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft bepaald, zoals een maximaal stroomverbruik, geluid en stofuitstoot, en een minimale zuigprestatie en levensduur. Alle andere Europese energielabels, bijvoorbeeld voor auto's, witgoed en televisies, blijven gewoon geldig.

Energielabel en de test van de Consumentenbond

We hebben de informatie van het energielabel in onze Stofzuigervergelijker verwijderd. Zodra er een nieuw label is, zullen we deze informatie weer vermelden. Met het verdwijnen van het energielabel is test van de Consumentenbond voorlopig de enige manier om de eigenschappen van stofzuigers te kunnen vergelijken.

De - tijdelijke - opheffing van het energielabel heeft geen directe gevolgen voor de testresultaten van de Consumentenbond. Zoals te lezen in Hoe wij stofzuigers testen zijn onze tests anders dan die voor het energielabel. Wij vinden namelijk ook dat de energielabeltest niet altijd realistisch is. Onder andere op deze punten:

Onrealistische ondergrond. Fabrikanten gebruiken voor de energielabeltest bijvoorbeeld een aluminium kier bij de test voor harde vloeren. Wij testen met een houten kier: die is realistischer en moeilijker. ​​

Testen met verschillende mondstukken. Fabrikanten gebruiken bij de labeltest voor elke ondergrond een ander mondstuk, waarmee ze de beste prestaties krijgen. Uit enquêtes hebben wij echter opgemaakt dat consumenten voor vrijwel alle ondergronden alleen het standaard mondstuk gebruiken.

Onrealistisch aantal bewegingen. In de labeltest wordt de stofopname getest door 5 keer heen en weer te bewegen over hetzelfde stukje vloer. Wij geloven dat dit in de praktijk veel minder is.

Wollen tapijt. Voor de labeltest wordt wollen tapijt gebruikt. Wollen vezels leveren heel verschillende resultaten op. Bovendien heeft tegenwoordig bijna niemand meer een wollen tapijt.

Wij testen ook of de stofzuiger slechter zuigt met een halfvolle stofzak of -bak dan met een lege. In tegenstelling tot wat Dyson beweert, zit er bij de meeste stofzuigers weinig verschil tussen hoe goed ze zuigen met een lege en met een halfvolle bak of zak. Ook scoort Dyson op dit testonderdeel niet structureel hoger dan andere merken.

Lees welke verschillen er wél zijn tussen stofzuigers met en zonder stofzak.

Meer watt = beter zuigen?

Hoe hoger het motorvermogen van een stofzuiger, hoe meer energie hij verbruikt. Maar is een hoog wattage nodig voor goede zuigprestaties? Zeker niet!

Stofzuigers kunnen ook met een laag wattage prima zuigen, zo blijkt keer op keer uit onze tests. En omgekeerd: de stofzuigers met hoge vermogens zuigen zeker niet beter. Wat heeft dan wél invloed op de zuigprestaties? Een efficiënt mondstuk en een gesloten luchtstroom in de stofzuiger dragen het meest bij aan een schone vloer.

Kwaliteitseisen

Jarenlang hielden fabrikanten consumenten voor dat een hoger vermogen van de stofzuiger gelijk stond aan een 'krachtige' stofzuiger die stukken beter zoog dan een stofzuiger met een laag wattage. Het vermogen, en daarmee het energieverbruik, van stofzuigers liep daardoor op van zo'n 500 watt in de jaren '60 tot 2500 watt in 2014. Toen kwam er een eerste versie van een energielabel met bijbehorende kwaliteitseisen voor stofzuigers. Sinds 2017 zijn de eisen voor stofzuigers nóg scherper:

motorvermogen maximaal 900 watt;

energieverbruik van maximaal 43 kWh per jaar;

minimale stofopname: na 5 keer heen en weer bewegen moet minimaal 75% van het stof van tapijt zijn gezogen en 98% uit een harde vloer met kier;

de stofuitstoot mag niet meer zijn dan 1% van de opgezogen stofdeeltjes;

het geluid mag niet meer dan 80 dB zijn;

de motor moet een duurtest van minimaal 500 uur doorstaan, en de slang moet 40.000 keer met gewicht uitgetrokken kunnen worden.

Zuinige stofzuigers

Met dit maximale vermogen en stroomverbruik kosten zelfs de onzuinigste nieuwe stofzuigers met een stroomprijs van €0,23 per kWh nog geen €10 aan stroom per jaar. Vergeleken met stofzuigers van vóór 2014, toen het energielabel werd ingevoerd, bespaar je jaarlijks meer dan €50 aan stroomkosten. Deze eisen blijven geldig voor stofzuigers, ook nu het energielabel ongeldig is geworden.

