Vermogen en energielabel

Europese kwaliteitseisen

Stofzuigers moeten voldoen aan de Ecodesign richtlijnen. De bekendste eis is dat het motorvermogen maximaal 900 watt mag zijn.

Meer watt zuigt niet per se beter

Hoe hoger het motorvermogen, hoe meer energie de stofzuiger verbruikt. Maar het is een hardnekkige fabel dat een hoger wattage ook maakt dat de stofzuiger beter stofzuigt. Uit onze test blijkt keer op keer dat stofzuigers met een laag wattage ook prima kunnen zuigen. En omgekeerd zuigen de stofzuigers met hoge vermogens niet per se beter. Een efficiënt mondstuk en een gesloten luchtstroom in de stofzuiger dragen juist wel weer bij aan een schone vloer.

Nog geen energielabel voor stofzuigers

Bij de Ecodesign richtlijnen werd ook een energielabel op stofzuigers verplicht ingevoerd. Maar dit label is begin 2019 per direct ongeldig verklaard. Je vindt nu dus geen energielabel op stofzuigers.

Nieuw energielabel in 2028 verwacht

Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuw energielabel. Dat komt er mogelijk in 2028. In de tussentijd moeten stofzuigers wel gewoon voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft bepaald.

Energieverbruik in onze test

Of een product wel of geen energielabel heeft, heeft geen directe gevolgen voor de testresultaten van de Consumentenbond. Wij testen het energieverbruik van stofzuigers natuurlijk ook.

Ben je lid en ingelogd? Dan zie je hieronder de energiezuinigste stofzuigers uit onze test. Ben je niet ingelogd? Dan zie je alle stofzuigers met een vermogen van maximaal 500 watt.