Hoe wij stofzuigers testen

Welke stofzuigers testen we?

Stofzuigers met en zonder zak

We testen elke maand stofzuigers met en zonder stofzak. Van verschillende merken en prijzen. De stofzuigers selecteren we op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Omdat we in Nederland meer stofzuigers met zak kopen dan zakloze, testen we er daar meer van. We testen vooral grotere merken met gangbare prijzen: de stofzuigers die jij in de winkel ziet staan.

Lees waarom het model dat je zoekt niet altijd getest is.

Steelstofzuigers en robotstofzuigers ook getest

Steelstofzuigers en robotstofzuigers worden steeds meer verkocht. Ook deze testen we daarom regelmatig.Bekijk de verschillen tussen deze verschillende soorten stofzuigers.

Beste uit de Test en Beste Koop

De stofzuigers met het hoogste testresultaat worden Beste uit de Test.

De stofzuiger met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt Beste Koop. We nemen hierin de richtprijs en de kosten van stofzuigerzakken mee. Dit zijn tenslotte ook kosten die je maakt bij het aanschaffen van een stofzuiger met zak. Bij zakloze stofzuigers nemen we alleen de richtprijs mee. We gaan uit van:

Een prijs van €2 per stofzuigerzak.

5 keer per jaar verwisselen van de stofzuigerzak.

6 jaar lang stofzuigerzakken verbruiken.

Stof en vuil opzuigen

Stofzuigen van verschillende vloeren

We testen op verschillende manieren en ondergronden hoe goed de stofzuiger zuigt:

Stof van harde vloeren.

Kruimels van harde vloeren.

Stof van tapijt (met en zonder de turboborstel, als die erbij zit).

Huisdierharen van tapijt (met en zonder turboborstel, als die erbij zit).

Stof uit kieren.

Stof langs plinten.

Zuigweerstand op tapijt

We testen ook de 'zuigweerstand' bij het zuigen op tapijt. Dit is hoe hard de zuigmond zich vastzuigt aan het tapijt bij de maximale zuigkracht. We meten de kracht die nodig is om het mondstuk heen en weer te bewegen over tapijt.

Zuigen als de stofzuigerzak of -bak voller raakt

We meten of de stofzuiger minder zuigt op tapijt als de stofzak of -bak voller raakt. Hierbij houden we rekening met de inhoud van de stofzuigerbakken en -zakken.

Met welk(e) mondstuk(ken) testen we?

Bij stofzuigers zitten soms verschillende extra mondstukken. Bijvoorbeeld een parketmondstuk voor harde vloeren, een turboborstel en een tapijtborstel. Uit onderzoek blijkt dat consumenten tijdens het stofzuigen bijna nooit van mondstuk wisselen als ze een andere ondergrond gaan zuigen. Daarom doen wij alle zuigtests met het standaardmondstuk.

Turbomondstuk

Wel zien we in onze tests dat het zuigen van tapijt vaak beter gaat met het turbomondstuk. Bij de stofzuigers die het turbomondstuk hebben, doen we de zuigtests op tapijt met het standaardmondstuk én met de turboborstel. Het beste resultaat telt. In de vergelijker melden we welke van de 2 borstels het beste werkt.

Vergelijk de zuigprestaties van de geteste stofzuigers.

Stofuitstoot

Het is niet de bedoeling dat stofdeeltjes die je opzuigt daarna weer in de lucht komen. Daarom testen we of de stofzuiger stofdeeltjes wel goed binnen houdt. Daarbij meten we precies hoeveel deeltjes van welke grootte weer in de lucht terecht komen. Lees meer over stofzuigerfilters en stofallergie.

Gebruiksgemak

In de stofzuigertest beoordelen we onder andere het gebruiksgemak van verschillende onderdelen:

Hoe gemakkelijk het stofzuigen gaat op harde vloeren en tapijt.

Hoe goed je onder meubels kunt stofzuigen.

Hoe goed je de trap kunt stofzuigen.

Hoe gemakkelijk je de meegeleverde hulpstukken kunt gebruiken.

Hoe gemakkelijk de stofzuiger te onderhouden is (denk bijvoorbeeld aan het verwisselen van de stofzak of de filters).

Hoe goed je de stofzuiger kunt opbergen.

Kijk bij de testresultaten van stofzuigers naar de voor- en nadelen. Hier zie je per stofzuiger op welke gebruiksonderdelen deze goed of slecht uit de test kwamen. Je vindt hier ook de specificaties zoals het gewicht en het werkbereik van de stofzuiger. Lees meer over het gebruiksgemak van een stofzuiger.

Zo berekenen wij de Score Duurzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik in het 'leven' van een stofzuiger de meeste invloed heeft op het milieu. Daarom weegt dit onderdeel het zwaarst mee in de Score Duurzaamheid. De invloed van de productie van een stofzuiger is ongeveer de helft van van het energieverbruik. Vooral het harde plastic waarvan een stofzuiger is gemaakt, is slecht voor het milieu.

Score Duurzaamheid

De Score Duurzaamheid bestaat uit deze testonderdelen:

Geluid

We meten het geluid van de stofzuiger. Maar het aantal decibel zegt niet alles. Zo kan de toonhoogte of galm van het geluid ook heel vervelend zijn. Dat wordt daarom ook beoordeeld door experts.