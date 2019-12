Hoe wij stofzuigers testen

Bijna maandelijks testen wij stofzuigers. In de test kijken we onder andere naar hoe goed de stofzuiger stofzuigt en hoe fijn hij in gebruik is. We testen zowel stofzuigers met een stofzak als -bak uit verschillende prijsklassen.

Welke stofzuigers in de test?

We testen sledestofzuigers mét en zonder stofzak van uiteenlopende merken en prijzen. We selecteren de stofzuigers op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Omdat er in Nederland meer stofzuigers met zak worden gekocht, testen we daar verhoudingsgewijs meer van. We testen ook voornamelijk de grotere merken in de gangbare prijsklassen.

Lees verder waarom het specifieke model dat je zoekt niet altijd getest is. Andere stofzuigers, zoals steelstofzuigers of robotstofzuigers, testen we incidenteel. Deze gaan minder vaak over de toonbank dan sledestofzuigers.

Zuigprestaties

Stofzuigen van verschillende vloeren

Een stofzuiger moet natuurlijk goed kunnen stofzuigen. We testen hoe goed de stofzuiger stof van tapijt en harde vloeren zuigt. Ook testen we hoe goed hij het stof uit een kier zuigt en hoe goed hij langs plinten kan zuigen. We testen met het standaard mondstuk dat bij de stofzuiger wordt meegeleverd. Als er ook een turbomondstuk bij de stofzuiger zit, dan testen we op tapijt ook met dit mondstuk.

Sinds eind 2018 testen we ook de 'Zuigweerstand' bij het zuigen op tapijt. Hiermee bedoelen we de mate waarin de zuigmond blijft 'plakken' aan het tapijt bij het zuigen met de maximale zuigkracht. We meten daarbij de kracht die ervoor nodig is om het mondstuk heen en weer te bewegen over tapijt.

Sinds maart 2019 laten we dit meewegen in het totale Testoordeel. Hierdoor kunnen sommige eerdergeteste stofzuigers wat hoger of wat lager scoren dan eerst.

Stofzuigen van huisdierhaar

We testen hoe goed stofzuigers huisdierhaar van tapijt zuigen. Hiervoor gebruiken we synthetische vezels als alternatief voor echt huisdierhaar. Dit is constanter en hygiënischer. Als de stofzuiger ook een turboborstel heeft, zuigen we ook hier het huisdierhaar mee op.

Zuigen naarmate de stofzuigerzak of -bak voller raakt

We meten of de zuigprestaties van de stofzuiger achteruit gaan naar mate de stofzak of -bak voller raakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteit van de stofzuigerbakken en -zakken.

Breedte van de zuigmond en stofzuigen langs plinten

We meten hoe breed het zuigspoor van het mondstuk is. Hoe meer de stofzuiger met één beweging kan zuigen, hoe beter. Daarnaast meten we hoe goed het mondstuk langs plinten zuigt.

Levensduur

We testen de levensduur van de motor en van het snoeroprolmechanisme. Lees hoe je de levensduur kunt verlengen door de stofzuiger goed te onderhouden. Naast dit testonderdeel in de stofzuigertest, hebben we in eenmalig ook een aparte test uitgevoerd naar de levensduur en repareerbaarheid van stofzuigers.

Levensduur van de motor

We testen de levensduur van de motor, door hem 550 uur lang 14 minuten aan en 30 seconden uit te zetten. Dit simuleert ruim 10 jaar lang elke week een uurtje de stofzuiger aan.

Levensduur van het snoeroprolmechanisme

We testen de levensduur van het snoeropwindingsmechanisme door het snoer 1000x uit te trekken en in te laten rollen. Dit simuleert ruim 6 jaar lang 3 keer per week het snoer in- en uitrollen.

Stofuitstoot

Het is niet de bedoeling dat stofdeeltjes weer in de lucht terecht komen. Daarom testen we of de stofzuiger stofdeeltjes wel goed binnen houdt. Daarbij meten we nauwkeurig hoeveel deeltjes van welke grootte weer in de lucht terecht komen. Lees meer over stofzuigerfilters en stofallergie en bekijk de video om te zien hoe dit meetapparaat werkt.

Gebruiksgemak

Of een stofzuiger geschikt voor je is, hangt af van persoonlijke wensen. In de stofzuigertest kijken we naar veel verschillende aspecten. Al deze aspecten verdelen we onder aspecten als

het gereed maken van de stofzuiger

de handgreep en zuigbuis

het zuigen van tapijt, harde vloeren en andere oppervlaktes

het onderhoud en de filters

het opbergen

Kijk bij de testresultaten van stofzuigers ook even bij de voor- en nadelen. Hier kun je per stofzuiger onder andere zien op welke gebruiksaspecten deze goed of slecht uit de test kwamen. Hier kun je ook de specificaties zoals het gewicht en het werkbereik van de stofzuiger zien. Lees meer over het gebruiksgemak van een stofzuiger.

Energiegebruik

We meten hoeveel energie de stofzuiger verbruikt bij het zuigen van 10 m2 tapijt en harde vloeren.

Lees waarom onze metingen niet altijd overeenkomen met de informatie op het energielabel van stofzuigers. Lees op die pagina ook waarom het energielabel voor stofzuigers tijdelijk is afgeschaft.

Geluid

We meten het geluid dat de stofzuiger produceert. Maar het aantal decibel zegt niet alles. Zo kan de toonhoogte of resonantie van het geluid ook heel vervelend zijn. Daarom hebben we voor de score voor 'Geluid' het geluid ook subjectief beoordeeld.

Beste uit de Test en Beste Koop

De stofzuiger met het hoogste testresultaat wordt Beste uit de Test. De stofzuiger met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt Beste Koop. Deze stofzuigers voldoen aan een aantal criteria:

Nieuwste testprogramma

Alleen stofzuigers die getest zijn met het nieuwste testprogramma dingen mee voor een predicaat.

Alleen stofzuigers die getest zijn met het nieuwste testprogramma dingen mee voor een predicaat. Mét en zonder stofzak

Zowel stofzuigers met als zónder zak komen in aanmerking voor een predicaat. Is de Beste uit de Test een zakstofzuiger en zoek je een zakloze? Filter dan op zakloze stofzuigers en kijk welke het beste scoort.

Zowel stofzuigers met als zónder zak komen in aanmerking voor een predicaat. Is de Beste uit de Test een zakstofzuiger en zoek je een zakloze? Filter dan op zakloze stofzuigers en kijk welke het beste scoort. Beste Koop incl. stofzakken

Beste Koop incl. stofzakken

De Beste Koop stofzuiger is die met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij nemen we, naast de richtprijs, ook de kosten van stofzuigerzakken mee. Dit zijn tenslotte kosten die je uiteindelijk zult maken bij het aanschaffen van een stofzuiger met zak. Bij zakloze stofzuigers nemen we alleen de richtprijs. We gaan hierbij uit van: een prijs van €2 voor een stofzuigerzak; 5 keer per jaar verwisselen van de stofzuigerzak; 6 jaar lang stofzuigerzakken verbruiken.

De Beste Koop stofzuiger is die met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij nemen we, naast de richtprijs, ook de kosten van stofzuigerzakken mee. Dit zijn tenslotte kosten die je uiteindelijk zult maken bij het aanschaffen van een stofzuiger met zak. Bij zakloze stofzuigers nemen we alleen de richtprijs. We gaan hierbij uit van:

Stofzuigertest vs. energielabel

Begin 2019 is het energielabel voor stofzuigers tijdelijk ongeldig verklaard.

Hoewel we in onze test wel een aantal aspecten van het energielabel overnemen, heeft de (tijdelijke) afschaffing van het label geen gevolgen voor onze Testresultaten. Wij testen namelijk op een andere manier en volgens andere criteria dan het energielabel voorschrijft. Uit onderzoek blijkt dat onze testmethode meer lijkt op de manier waarop consumenten de stofzuiger gebruiken dan de tests van het energielabel.

