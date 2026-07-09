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Professioneel getest!

De beste robotstofzuiger voor jou, door ons getest

Welke robotstofzuiger zuigt het beste zelfstandig je huis schoon? Wij zoeken het voor je uit door zelf grondig robotstofzuigers te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven. 

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Wij hebben robotstofzuigers voor je getest

Laatste update van de test: 9 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Weet dat je de juiste aankoop doet

    Wij testen elke robotstofzuiger in een professioneel testlab. Daar wordt hij niet alleen getest, maar we vergelijken ze ook met elkaar. Zo weet je of je echt de beste keus maakt. 

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Krijgt een robotstofzuiger een dikke onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.

  • Onafhankelijk

    Welk advies kun je vertrouwen

    Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.

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3 highlights uit de test

Wij testen robotstofzuigers op hoe goed ze verschillende ondergronden schoon zuigen, hoe slim ze door je huis navigeren en hoe makkelijk ze in gebruik zijn. Lees meer over hoe wij robotstofzuigers testen.  

  • Zijborstels robotstofzuiger

    1. Terug naar het laadstation

    Als de robotstofzuiger klaar is met zijn ronde door de kamer gaat hij zelf terug naar het laadstation. Zo simpel zou het moeten zijn, maar in praktijk gebeurt dit niet altijd. Er zijn nog altijd robots die hun laadstation niet (altijd) kunnen terugvinden en verdwaald raken.

  • Intelligent navigeren

    2. Langs plinten en muren zuigen

    Robotstofzuigers hebben grote moeite met het schoon krijgen van de rand langs plinten en muren. Er zijn maar een pa ar robots die dit goed kunnen. Eén merk springt er op dit vlak uit.

  • Draad robotstofzuiger

    3. Losliggende kabels

    Veel robotstofzuigers hebben grote moeite met losliggende kabels en andere obstakels. Ze zien ze simpelweg niet liggen. Als hij ertegen aanrijdt, weet hij niet hoe hij erlangs of eroverheen moet. Of hij komt vast te zitten als hij wel doorrijdt.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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