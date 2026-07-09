Welke robotstofzuiger zuigt het beste zelfstandig je huis schoon? Wij zoeken het voor je uit door zelf grondig robotstofzuigers te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Wij testen elke robotstofzuiger in een professioneel testlab. Daar wordt hij niet alleen getest, maar we vergelijken ze ook met elkaar. Zo weet je of je echt de beste keus maakt.
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Wij testen robotstofzuigers op hoe goed ze verschillende ondergronden schoon zuigen, hoe slim ze door je huis navigeren en hoe makkelijk ze in gebruik zijn. Lees meer over hoe wij robotstofzuigers testen.
Als de robotstofzuiger klaar is met zijn ronde door de kamer gaat hij zelf terug naar het laadstation. Zo simpel zou het moeten zijn, maar in praktijk gebeurt dit niet altijd. Er zijn nog altijd robots die hun laadstation niet (altijd) kunnen terugvinden en verdwaald raken.
Robotstofzuigers hebben grote moeite met het schoon krijgen van de rand langs plinten en muren. Er zijn maar een paar robots die dit goed kunnen. Eén merk springt er op dit vlak uit.
Veel robotstofzuigers hebben grote moeite met losliggende kabels en andere obstakels. Ze zien ze simpelweg niet liggen. Als hij ertegen aanrijdt, weet hij niet hoe hij erlangs of eroverheen moet. Of hij komt vast te zitten als hij wel doorrijdt.
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