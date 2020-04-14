Hoe wij robotstofzuigers testen

Irene Joris Expert robotstofzuigersBijgewerkt op:2 juli 2026
We testen robotstofzuigers van verschillende merken en prijzen. Dit zijn robots van veelverkochte merken als Dreame, Dyson, iRobot en Roborock,
We meten hoe goed de robotstofzuiger allerlei soorten vuil opzuigt, van verschillende ondergronden:
De robotstofzuiger wordt een testwoonkamer ingestuurd om te stofzuigen. We kijken onder andere naar:
We onderzoeken ook hoe makkelijk het gebruik is van de robotstofzuiger op de volgende punten:
We meten hoeveel stroom de robotstofzuiger verbruikt:
We meten hoeveel geluid de robotstofzuiger maakt terwijl hij stofzuigt. Ook beoordelen we hoe vervelend het geluid is. We doen dit ook voor het automatisch legen van het stofbakje door het laadstation, als de robot dit kan.
Steeds meer robotstofzuigers hebben een dweilfunctie. We testen hoe goed de dweil chocolade- en kleivlekken van de vloer verwijdert en hoe makkelijk het werkt.
Vrijwel alle robotstofzuigers bedien je met een app. In die app zit informatie over jouw huis. Daarom is het belangrijk dat fabrikanten hier zorgvuldig mee omgaan. We beoordelen daarom hoeveel aandacht fabrikanten hebben voor digitale veiligheid en privacy.