Hoe wij robotstofzuigers testen

We testen robotstofzuigers van verschillende merken en prijzen. Dit zijn robots van veelverkochte merken als Dreame, Dyson, iRobot en Roborock,

Stof en vuil opzuigen

We meten hoe goed de robotstofzuiger allerlei soorten vuil opzuigt, van verschillende ondergronden:

Stof van harde vloeren.

Grote kruimels van harde vloeren.

Stof uit kieren.

Stof uit tapijt.

Grote kruimels uit tapijt.

Huisdierharen uit tapijt.

Stof langs muren en plinten.

Navigeren door de kamer

De robotstofzuiger wordt een testwoonkamer ingestuurd om te stofzuigen. We kijken onder andere naar:

Hoe hij reageert op verschillende 'hindernissen' in de ruimte, zoals losliggende tapijten, snoeren, meubelpoten en glazen voorwerpen.

Of hij een virtuele muur (in te stellen via de app) vindt en er niet overheen gaat.

Of hij weer netjes teruggaat naar het laadstation, na afloop van de zuigbeurt of met een bijna lege accu.

Of hij al het vuil dat we verdeeld hebben over de ruimte opzuigt of dat hij delen van de ruimte mist.

Of hij de rand van een trap herkent en er niet af valt.

Gebruiksgemak

We onderzoeken ook hoe makkelijk het gebruik is van de robotstofzuiger op de volgende punten:

Dagelijks gebruik met de app.

Dagelijks gebruik zonder de app.

Opladen van de accu.

Legen en terugplaatsen van het stofbakje.

Onderhoud van de borstels en filters.

Onderhoud en legen van het laadstation.

Energiegebruik

We meten hoeveel stroom de robotstofzuiger verbruikt:

Als een lege accu opladen wordt.

Op stand-by, als de stofzuiger met een helemaal opgeladen accu op het laadstation staat.

Geluid

We meten hoeveel geluid de robotstofzuiger maakt terwijl hij stofzuigt. Ook beoordelen we hoe vervelend het geluid is. We doen dit ook voor het automatisch legen van het stofbakje door het laadstation, als de robot dit kan.

Dweilen

Steeds meer robotstofzuigers hebben een dweilfunctie. We testen hoe goed de dweil chocolade- en kleivlekken van de vloer verwijdert en hoe makkelijk het werkt.

Aandacht voor veiligheid en privacy

Vrijwel alle robotstofzuigers bedien je met een app. In die app zit informatie over jouw huis. Daarom is het belangrijk dat fabrikanten hier zorgvuldig mee omgaan. We beoordelen daarom hoeveel aandacht fabrikanten hebben voor digitale veiligheid en privacy.