Hoe wij robotstofzuigers testen

Wij testen robotstofzuigers van onder andere iRobot, Xiaomi en Vileda uitgebreid in een laboratorium. We kijken daarbij onder andere naar hoe goed ze vuil opzuigen, hoe de accu presteert, hoe goed ze navigeren en of ze echt makkelijk in het gebruik zijn.

We testen robotstofzuigers van uiteenlopende merken en prijzen. We selecteren de modellen op basis van hun (verwachte) populariteit. Van grote merken als de iRobot Roomba en Neato testen we daarom meer modellen dan van kleinere robotstofzuigermerken als Blaupunkt en Princess.

Zuigprestaties

We meten hoe goed de robotstofzuiger verschillende soorten vuil opzuigt van diverse ondergronden:

Stof opnemen langs muren en in hoeken

Stof van harde vloeren

Kruimels van harde vloeren

Stof uit kieren

Stof van tapijt

Kruimels van tapijt

Vlekken van tapijt

Intelligentie

De robot voert een volledige stofzuigbeurt uit in een huiskamer. We kijken of hij objecten detecteert en wat hij dan doet. Raakt hij in de knoop met het snoer? Botst hij de vaas omver? Gaat hij wel onder de bank?

Gebruiksgemak

We onderzoeken ook hoe eenvoudig het gebruik is van de robotstofzuiger op de volgende punten:

De handleiding en gebruiksinstructies

Het basisstation

Het legen en terugplaatsen van het stofreservoir

Het onderhoud van de borstels

Het programmeren

Geluid en energieverbruik

We meten het aantal decibel dat de robotstofzuiger maakt op tapijt. En we kijken hoeveel energie de robotstofzuiger verbruikt tijdens het opladen en in stand-by.

Metingen

We meten:

Het volume en gewicht van de robotstofzuiger

De capaciteit van het stofbakje

Hoe lang de robot kan stofzuigen op één acculading

Hoe lang het duurt om een lege accu volledig op te laden

Lees ook: