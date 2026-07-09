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IRobot robotstofzuiger

Welke iRobot robotstofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van iRobot robotstofzuigers en vergelijk de iRobot robotstofzuiger met andere robotstofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (pink)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (pink)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (white)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (white)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (green)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (green)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (black)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (black)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba 105 Combo Y311040
    iRobotRoomba 105 Combo Y311040
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba 105 Combo Y311240
    iRobotRoomba 105 Combo Y311240
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Plus 505 Combo N185040
    iRobotRoomba Plus 505 Combo N185040
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Plus 505 Combo N185240
    iRobotRoomba Plus 505 Combo N185240
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo 10 Max + base AutoWash x0858 40
    iRobotRoomba Combo 10 Max + base AutoWash x0858 40
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo Essential Y0112 40
    iRobotRoomba Combo Essential Y0112 40
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo J9+ C9758
    iRobotRoomba Combo J9+ C9758
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo Essential Y0110 40
    iRobotRoomba Combo Essential Y0110 40
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo i8
    iRobotRoomba Combo i8
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo i8+
    iRobotRoomba Combo i8+
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo i5
    iRobotRoomba Combo i5
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot Combo i5+
    iRobotCombo i5+
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Combo j7+
    iRobotRoomba Combo j7+
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot i3152
    iRoboti3152
    App: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

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    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Robotstofzuigers per merk