Roborock is de robotstofzuiger van het bekende Chinese merk Xiaomi. Handig als je niet zelf steeds wilt stofzuigen. Maar welke is het beste? Wij helpen je.

Roborock-robotstofzuigers getest

Van veel merken hebben we robotstofzuigers in de test. Roborock kan natuurlijk niet ontbreken. Alle robotstofzuigers testen we uitgebreid op meerdere eigenschappen. Denk daarbij aan hoe goed hij kruimels en stof opzuigt, hoe goed hij navigeert, hoe lang de accu meegaat en meer.

In de vergelijker zie je als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap dat de testresultaten enorm uiteenlopen. Zelfs de verschillen tussen de verschillende modellen van Roborock zijn groot.

Roborock-robotstofzuiger kopen

Roborock is in 2014 onderdeel geworden van Xiaomi. Daarom zie je ook wel eens Xiaomi Roborock staan.

Een robotstofzuiger zorgt voor gemak in huis. Wil je een Roborock-stofzuigrobot kopen, bedenk dan welke eisen je aan een robot stelt. Ze hebben vaak allerlei extra functies, zoals een dweilfunctie en verschillende instellingen. En zoals je van een gadgetmerk als Xiaomi mag verwachten, kun je de robotstofzuiger met een app of via een Smart Home-platform bedienen. Zo is je huis schoonhouden helemaal een eitje.

Bij Roborock kun je soms ook nog kiezen uit een zwarte of witte Roborock. Mocht het design een rol spelen bij je keuze.

De robotstofzuigers van Roborock zijn gemiddeld geprijsd.

Roborock-robotstofzuigers vergelijken

In onze vergelijker kun je dus de testresultaten én de specificaties bekijken en vergelijken. Vergelijk op de voor jou belangrijke eigenschappen. Natuurlijk is vuil opzuigen belangrijk. Maar laat je de robot vaak werken als je thuis bent? Let dan ook op het geluid. En zo zijn er meer zaken waar je op kunt letten. We helpen je zoeken en vergelijken. Zo weet je zeker dat je geen miskoop doet.