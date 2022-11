Rowenta-robotstofzuigers getest

Rowenta is een bekend merk in de stofzuigermarkt. Het merk kon dus ook niet ontbreken in de test robotstofzuigers. We testen de robotstofzuigers op het schoonzuigen van vloeren. Maar ook op energiegebruik, accuduur, geluid en gebruiksgemak. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je dat de testresultaten enorm uiteenlopen. Ook binnen het merk Rowenta verschillen modellen binnen de X-Plorer erg van elkaar.

Rowenta-robotstofzuiger kopen

Je wilt een robotstofzuiger van Rowenta kopen, maar weet nog niet precies welke. Onze vergelijker kan je daarbij helpen. Bedenkt eerst welke eigenschappen je het belangrijkst vindt aan een robotstofzuiger. Bijvoorbeeld dat hij automatisch teruggaat naar het laadstation, zodat hij altijd opgeladen is. Om makkelijk onder je lage meubels te komen zoek je een lage robotstofzuiger. En de vloer laat je meteen met een vochtig doekje dweilen met een robotstofzuiger van Rowenta met dweilfunctie. En zo zijn er nog meer eigenschappen die voor elke Rowenta-robotstofzuiger weer anders kunnen zijn.

Rowenta-robotstofzuigers vergelijken

Filter in de vergelijker díe dingen die jij belangrijk vindt aan de Rowenta-robotzuiger. Bijvoorbeeld goed huisdierharen opzuigen, trapgatherkenning, of bediening via een app of smart home-platform. Vergelijk dan de overgebleven stofzuigrobots met elkaar en zie waar ze goed in zijn en welke extra's ze hebben. We laten je zien welke Rowenta robot het beste scoort op verschillende onderdelen, zodat je geen miskoop doet.

De stofzuigrobot van je keuze kun je meteen via de vergelijker in een webshop bestellen.