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Robotstofzuigers vergelijken

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een robot in huis die voor je stofzuigt. Ideaal, maar welke kies je dan?

Keuzehulp

  • Dreame L10S Pro Gen3
    DreameL10S Pro Gen3
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • MOVA S70 roller
    MOVAS70 roller
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Ecovacs X12 Omni Cyclone
    EcovacsX12 Omni Cyclone
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (pink)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (pink)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (white)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (white)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • iRobot Roomba Mini + base AutoEmpty (green)
    iRobotRoomba Mini + base AutoEmpty (green)
    App: Ja|Dweilfunctie: Nee|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs T90 Pro Omni (zwart)
    EcovacsT90 Pro Omni (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Cecotec Conga M10
    CecotecConga M10
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Cleanwise Henk
    CleanwiseHenk
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    € 150,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Bosch BCRC1W Spotless Basic 
    BoschBCRC1W Spotless Basic 
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Qrevo Curv 2 Flow
    RoborockQrevo Curv 2 Flow
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 900,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Xiaomi S40Pro
    XiaomiS40Pro
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Dyson spot+scrub AI
    Dysonspot+scrub AI
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Eufy G50 hybrid
    EufyG50 hybrid
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Q7 M5 (zwart)
    RoborockQ7 M5 (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Q7 M5 (wit)
    RoborockQ7 M5 (wit)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Qrevo CurvX
    RoborockQrevo CurvX
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Narwal Freo Z Ultra (zwart)
    NarwalFreo Z Ultra (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

Robotstofzuigers getest

We helpen je kiezen met onze test van robotstofzuigers. Natuurlijk hebben we de Roomba van iRobot in de test, maar we testen ook robotstofzuigers van onder meer Neato, Xiaomi en AEG. Naast dat we testen hoe goed ze stof, kruimels en haren van harde vloeren en tapijt zuigen, beoordelen we de robotzuigers ook op zaken als lawaai en navigeren. Je wilt natuurlijk niet dat de robot niet onder te tafel zuigt.

Robotstofzuiger kopen

Voordat je een stofzuigrobot gaat kopen, is het goed te weten of hij goed stofzuigt. De stofzuiger moet automatisch de juiste weg door je woonkamer vinden. Er zijn verschillende methoden waarop een stofzuigrobot kan navigeren. 

De robotstofzuigers hebben verschillende vormen. Er zijn robotstofzuigers met en zonder zijborsteltjes. Er zijn grotere en kleinere modellen. Sommigen passen ook eenvoudig onder lage meubels. 

Je kunt ook kiezen voor een 'robotzuiger en dweilrobot'-in-1. Koop je zo'n robotstofzuiger met dweilfunctie, dan is je huis helemaal makkelijk schoon.

Je vindt de beste robotstofzuiger bij ons door te vergelijken.

Robotstofzuigers vergelijken

De robotstofzuigers verschillen in hoe goed ze stofzuigen en de ruimte rond gaan. Je vergelijkt bij ons dus de robotzuigers op testresultaten. Daarnaast hebben de robotstofzuigers elk hun opties en mogelijkheden. Zo kan de ene robotstofzuiger met een app bediend worden, en de ander met een afstandsbedieding. Sommige robotstofzuigers worden geleverd met een virtuele muur waarmee je de ruimte kunt begrenzen waar de robot moet stofzuigen. Dat kan handig zijn. 

Robotstofzuigers per merk