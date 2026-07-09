Een robot in huis die voor je stofzuigt. Ideaal, maar welke kies je dan?

Robotstofzuigers getest

We helpen je kiezen met onze test van robotstofzuigers. Natuurlijk hebben we de Roomba van iRobot in de test, maar we testen ook robotstofzuigers van onder meer Neato, Xiaomi en AEG. Naast dat we testen hoe goed ze stof, kruimels en haren van harde vloeren en tapijt zuigen, beoordelen we de robotzuigers ook op zaken als lawaai en navigeren. Je wilt natuurlijk niet dat de robot niet onder te tafel zuigt.

Robotstofzuiger kopen

Voordat je een stofzuigrobot gaat kopen, is het goed te weten of hij goed stofzuigt. De stofzuiger moet automatisch de juiste weg door je woonkamer vinden. Er zijn verschillende methoden waarop een stofzuigrobot kan navigeren.

De robotstofzuigers hebben verschillende vormen. Er zijn robotstofzuigers met en zonder zijborsteltjes. Er zijn grotere en kleinere modellen. Sommigen passen ook eenvoudig onder lage meubels.

Je kunt ook kiezen voor een 'robotzuiger en dweilrobot'-in-1. Koop je zo'n robotstofzuiger met dweilfunctie, dan is je huis helemaal makkelijk schoon.

Je vindt de beste robotstofzuiger bij ons door te vergelijken.

Robotstofzuigers vergelijken

De robotstofzuigers verschillen in hoe goed ze stofzuigen en de ruimte rond gaan. Je vergelijkt bij ons dus de robotzuigers op testresultaten. Daarnaast hebben de robotstofzuigers elk hun opties en mogelijkheden. Zo kan de ene robotstofzuiger met een app bediend worden, en de ander met een afstandsbedieding. Sommige robotstofzuigers worden geleverd met een virtuele muur waarmee je de ruimte kunt begrenzen waar de robot moet stofzuigen. Dat kan handig zijn.