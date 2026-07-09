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Robotstofzuigers met dweilfunctie

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Met een robotstofzuiger met dweilfunctie is je vloer in een handomdraai schoon. Met onze vergelijker helpen we je een goede robotstofzuiger vinden.

Keuzehulp

  • Dreame L10S Pro Gen3
    DreameL10S Pro Gen3
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • MOVA S70 roller
    MOVAS70 roller
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Ecovacs X12 Omni Cyclone
    EcovacsX12 Omni Cyclone
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs T90 Pro Omni (zwart)
    EcovacsT90 Pro Omni (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Cecotec Conga M10
    CecotecConga M10
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Cleanwise Henk
    CleanwiseHenk
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    € 150,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Bosch BCRC1W Spotless Basic 
    BoschBCRC1W Spotless Basic 
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Qrevo Curv 2 Flow
    RoborockQrevo Curv 2 Flow
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    € 900,-

    Richtprijs

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Xiaomi S40Pro
    XiaomiS40Pro
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Dyson spot+scrub AI
    Dysonspot+scrub AI
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Eufy G50 hybrid
    EufyG50 hybrid
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Roborock Q7 M5 (zwart)
    RoborockQ7 M5 (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Q7 M5 (wit)
    RoborockQ7 M5 (wit)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Qrevo CurvX
    RoborockQrevo CurvX
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Narwal Freo Z Ultra (zwart)
    NarwalFreo Z Ultra (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Roborock Q7 TF
    RoborockQ7 TF
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Rowenta RR8L85WH
    RowentaRR8L85WH
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Philips XU5100/20
    PhilipsXU5100/20
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

Robotstofzuigers met dweilfunctie getest

We hebben een flink aantal robotstofzuigers getest. Een klein aantal daarvan heeft ook een dweilfunctie. Deze robotstofzuigers kunnen niet alleen stofzuigen, maar ook dweilen. We hebben niet getest hoe goed deze dweilfunctie werkt. Wel hebben natuurlijk wel getest hoe goed ze stof en ander vuil opzuigen, hoe makkelijk ze zijn in het gebruik en hoe ze navigeren. Ook letten we op de accuduur en of ze zichzelf weer opladen. Het zou jammer zijn als je thuiskomt en de halve woonkamer is nog niet schoon.

Robotstofzuiger met dweilfunctie kopen

Voordat je een stofzuigrobot koopt die kan dweilen, is het goed om op een aantal zaken te letten. Bedenk bijvoorbeeld eerst hoe je de robot wilt bedienen. En wil je dat de stofzuiger automatisch naar zijn laadstation teruggaat? En moet hij dan ook zijn bakje legen? 

Heb je lage meubels, dan heb je een robotstofzuiger nodig die daaronder past. 

Een goedkope robotstofzuiger is moeilijk te vinden, maar er zijn wel grote prijsverschillen. 

Robotstofzuigers met dweilfunctie vergelijken

In onze vergelijker kun je filteren op de eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de bovengenoemde zaken waar je op kunt letten. Ook kun je sorteren of filteren op prijs. Vergelijk daarna een aantal robotstofzuigers met dweilfunctie om te zien wat de verschillen zijn en welke voor jou de beste is. Heb je een goede gevonden? Je kunt hem via de vergelijker meteen online bestellen bij een webwinkel.

Robotstofzuigers per merk