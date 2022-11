Met een robotstofzuiger met dweilfunctie is je vloer in een handomdraai schoon. Met onze vergelijker helpen we je een goede robotstofzuiger vinden.

Robotstofzuigers met dweilfunctie getest

We hebben een flink aantal robotstofzuigers getest. Een klein aantal daarvan heeft ook een dweilfunctie. Deze robotstofzuigers kunnen niet alleen stofzuigen, maar ook dweilen. We hebben niet getest hoe goed deze dweilfunctie werkt. Wel hebben natuurlijk wel getest hoe goed ze stof en ander vuil opzuigen, hoe makkelijk ze zijn in het gebruik en hoe ze navigeren. Ook letten we op de accuduur en of ze zichzelf weer opladen. Het zou jammer zijn als je thuiskomt en de halve woonkamer is nog niet schoon.

Robotstofzuiger met dweilfunctie kopen

Voordat je een stofzuigrobot koopt die kan dweilen, is het goed om op een aantal zaken te letten. Bedenk bijvoorbeeld eerst hoe je de robot wilt bedienen. En wil je dat de stofzuiger automatisch naar zijn laadstation teruggaat? En moet hij dan ook zijn bakje legen?

Heb je lage meubels, dan heb je een robotstofzuiger nodig die daaronder past.

Een goedkope robotstofzuiger is moeilijk te vinden, maar er zijn wel grote prijsverschillen.

Robotstofzuigers met dweilfunctie vergelijken

In onze vergelijker kun je filteren op de eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de bovengenoemde zaken waar je op kunt letten. Ook kun je sorteren of filteren op prijs. Vergelijk daarna een aantal robotstofzuigers met dweilfunctie om te zien wat de verschillen zijn en welke voor jou de beste is. Heb je een goede gevonden? Je kunt hem via de vergelijker meteen online bestellen bij een webwinkel.