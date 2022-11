Blaupunkt-robotstofzuigers getest

In onze test zit een klein aantal Blaupunkt-robotstofzuigers. We hebben ze net als alle andere robotstofzuigers aan onze strenge test onderworpen. Niet alleen testen we hoe goed ze stof en vuil opzuigen, maar ook of ze geen plekken overslaan, hoeveel lawaai ze maken en hoe makkelijk je ze kunt gebruiken. We beoordelen daarbij ook de bijbehorende app waarmee je de robot kunt besturen of in de gaten houden.

Tussen alle robotstofzuigers zitten grote verschillen. Vergelijk de stofzuigers van Blaupunkt dus ook met andere merken.

Blaupunkt-robotstofzuiger kopen

In tegenstelling tot wat de naam Blaupunkt Bluebot doet geloven zijn de meeste stofzuigrobots van Blaupunkt niet blauw. Maar het gaat natuurlijk ook niet om het uiterlijk.

De geteste Blaupunkt-robotstofzuigers zijn met een app te bedienen. Je kunt ook kiezen voor een model met dweilfunctie. Er is dus genoeg om op te letten voordat je een Blaupunkt-robotstofzuiger gaat kopen.

Blaupunkt-robotstofzuigers vergelijken

Om zeker te weten hoe goed je toekomstige robotstofzuiger je huis schoonhoudt, bekijk en vergelijk je de testresultaten. Vergelijk ook de specificaties, zoals de afmetingen, het gewicht en de opties. Bijvoorbeeld welke Blaupunkt-robotstofzuiger over Bluetooth beschikt, hoe je virtuele muren kunt opstellen en welke extra accessoires bij de robotstofzuiger zitten.

Na het vergelijken kun je weloverwogen een keuze maken en de robotstofzuiger van je keuze via de vergelijker online bestellen bij een webshop.