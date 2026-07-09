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Xiaomi robotstofzuiger

Welke Xiaomi robotstofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Xiaomi robotstofzuigers en vergelijk de Xiaomi robotstofzuiger met andere robotstofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Xiaomi S40Pro
    XiaomiS40Pro
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Xiaomi X20 Pro
    XiaomiX20 Pro
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Xiaomi S20+
    XiaomiS20+
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee
    Expert review

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Xiaomi X20+
    XiaomiX20+
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Xiaomi Mi S12
    XiaomiMi S12
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Xiaomi E5
    XiaomiE5
    App: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xiaomi X10
    XiaomiX10
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xiaomi Robot Vacuum X10+
    XiaomiRobot Vacuum X10+
    App: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Robotstofzuigers per merk